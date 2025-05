Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all’unanimità il piano operativo per la prossima fase della campagna nella Striscia di Gaza, che includerebbe la «conquista di Gaza e il mantenimento dei territori». Ad affermarlo un funzionario israeliano citato dal Times of Israel.

Il piano presentato dal Capo di Stato Maggiore delle Idf, Tenente Generale Eyal Zamir, prevede anche lo spostamento della popolazione civile verso sud e gli attacchi ad Hamas affinché non assuma il controllo degli aiuti umanitari usati come leva politica e di consenso, con l'obiettivo di «distruggere le capacità di governo» del gruppo terroristico.

Il piano prevede, dunque, l’occupazione della Striscia e il mantenimento dei territori, lo spostamento della popolazione verso sud, la negazione ad Hamas della possibilità di distribuire rifornimenti umanitari e attacchi violenti contro i miliziani palestinesi: azioni che contribuiranno a ottenere una vittoria.

L'Hostages and Missing Families Forum ha affermato che il piano, approvato dal governo per conquistare il territorio e sostenere la presenza di Israele a Gaza, dovrebbe essere denominato «piano Smotrich-Netanyahu» per «rinunciare agli ostaggi, alla sicurezza e alla resilienza nazionale di Israele».

Nella dichiarazione le famiglie dei rapiti hanno affermato che questo piano è un'ammissione da parte del governo di scegliere i territori anziché gli ostaggi, il che, a loro dire, è contro la volontà di oltre il 70 percento degli israeliani.

Sul fronte degli aiuti umanitari, l’agenzia delle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione ripresa dai media locali in cui respinge il piano israeliano che intende cambiare radicalmente le modalità di ingresso e distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza.

Il piano, trapelato sui media israeliani venerdì, prevede che venga abbandonata la distribuzione all'ingrosso e l'immagazzinamento degli aiuti e che, invece, organizzazioni internazionali e appaltatori di sicurezza privati distribuiscano il cibo alle singole famiglie, rappresentate ognuna da una sola persona che sarà controllata dall'Idf e raggiungerà i luoghi di distribuzione, dopo che la popolazione del nord e del centro della Striscia sarà evacuata nella zona tra i corridoi Morag e Filadelfia.

L'Idf non sarà direttamente coinvolta nella distribuzione degli aiuti, ma le truppe avranno il compito di fornire un livello di sicurezza esterno per gli appaltatori privati. Il governo israeliano ritiene che questo metodo renderà più difficile per Hamas dirottare gli aiuti verso i suoi miliziani. Israele ha chiuso i valichi il 2 marzo impedendo il passaggio dei camion con gli aiuti.

