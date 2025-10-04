false false

Sì condizionato di Hamas al piano Trump sulla fine della guerra a Gaza. La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ostaggi israeliani» ancora nelle sue mani, così come previsto dal piano Usa, ma chiede «ulteriori discussioni e negoziati» sulla proposta americana. L'ufficio di Netanyahu afferma che Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano.

Nella notte c'è stata una «riunione speciale» dei vertici militari dell'Idf. Secondo quanto riportano i media, l'esercito ha avuto l'ordine politico di ridurre «al minimo» l'offensiva su Gaza, limitandosi a «manovre difensive».

Trump posta un videomessaggio su Truth per celebrare quello che definisce «un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi». «Una mossa coraggiosa di leadership», è invece il commento entusiasta dei familiari degli ostaggi israeliani, appresa la notizia dell'ok di Hamas al piano di Trump. «Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump», ha scritto la premier italiana Giorgia Meloni.



Ieri c’è stato lo sciopero generale per Gaza. Cortei in cento città e «due milioni» in piazza per lo sciopero generale a sostegno della Flotilla e per la popolazione palestinese. Adesione al 60%, secondo sindacati di base e Cgil. Trecentomila a Roma, centomila a Milano.

Per il Viminale ci sono stati 55 agenti feriti «per le aggressioni subite». Le proteste hanno provocato la chiusura della A14 tra Borgo Panigale e San Lazzaro. Stop ai voli a Pisa dove il corteo ha invaso la pista. Bloccati i porti di Napoli e Livorno. Pietre contro gli agenti a Torino. Salvini attacca Landini: «Dalla Cgil una guerra politica, sapremo come comportarci». «Ha minacciato brave persone, mai visto prima», la replica.

Oggi a Roma un’altra manifestazione dalle 14,30, con raduno a piazzale Ostiense.

Flotilla, esposto in Procura contro il sequestro degli attivisti "Il nostro team legale ha presentato un esposto alla Procura di Roma per il sequestro degli attivisti e per l'attacco subito in acque internazionali". Così la portavoce del Global Movement to Gaza, Maria Elena Delia, in una conferenza stampa. Gli attivisti della Flotilla "sono stati detenuti illegalmente senza alcuna base giuridica - sottolinea - prelevati dalla Marina militare israeliana senza che avessero commesso alcun reato. Sono stati sequestrati, non arrestati perché l'arresto presuppone un'ipotesi di reato. In prigione sono stati negati i diritti basilari di difesa e la fornitura di beni e servizi fondamentrali come acqua, cibo e accesso ai servizi igienici". Flotilla, Tajani: “Rimpatrio immediato da Israele per 26 italiani” I primi 26 italiani fermati da Israele a bordo della Flotilla stanno per ritornare a casa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, spiegando che saliranno a bordo di un volo della Turkish Airlines per Istanbul che dovrebbe decollare alle 13 italiane. Sono già stati trasferiti dal carcere di Ketziot in una base aerea. Tra di loro anche il gruppo di giornalisti che viaggiava a bordo della Flotilla. Tutti hanno accettato l’espulsione, firmando il documento sottoposto dall’immigrazione israeliana. Documento che non prevedeva alcuna ammissione di aver commesso un reato. Attesi migliaia in corteo a Roma, città blindata Anche oggi, sabato 4 ottobre, Roma torna in piazza per manifestare solidarietà alla Palestina. Il raduno è previsto alle 14,30 da piazzale Ostiense. L'Egitto organizzerà un vertice intra-palestinese su Gaza L'Egitto organizzerà una conferenza delle fazioni palestinesi per decidere sul futuro della Striscia di Gaza, una volta che si arriverà alla pace. Lo ha annunciato un alto dirigente di Hamas. L'Egitto ospiterà un "dialogo intra-palestinese sull'unità palestinese e sul futuro di Gaza, compresa l'amministrazione della Striscia", ha spiegato. "Sospesi gli attacchi sulla Striscia" Israele si sta allineando alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da stamattina gli attacchi dell'Idf in tutta la Striscia di Gaza sono stati sospesi. Lo scrive la testata israeliana N12. L'Idf, scrive N12, si sta ora concentrando esclusivamente sulle operazioni difensive per le forze schierate nell'area. Gaza City rimane sotto assedio e le forze non si stanno ritirando, ma rimangono sulle stesse linee raggiunte finora. Fino alle prime ore del mattino, l'Aeronautica Militare stava ancora attaccando in tutta la Striscia, ma nelle ultime ore la direttiva del vertice politico è di difendersi e di attaccare solo nei casi in cui venga identificata una minaccia. Israele, prepariamo attuazione prima fase del piano Trump Israele si sta preparando ad attuare la prima fase del piano in 20 punti del presidente Donald Trump per far tornare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. Lo afferma l'ufficio del premier Benjamin Netanyahu citato dai media israeliani. "Continueremo a lavorare in piena collaborazione con il presidente e il suo staff per terminare la guerra in conformità con i principi stabiliti da Israele che sono coerenti con la visione del presidente Trump", afferma Tel Aviv. Hamas accetta il piano su Gaza, con condizioni. Trump: "Sono pronti alla pace" Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di "accettare il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza" e si è detto disponibile a trasferire il governo della Striscia di Gaza a un organismo palestinese. In una dichiarazione, Hamas ha dunque pubblicato la sua risposta al piano in 20 punti di Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva concesso al gruppo tempo fino a domenica per accettare o respingere la proposta. Il presidente degli Stati Uniti non ha specificato se i termini saranno soggetti a negoziazione, come auspicato dal gruppo palestinese, ma ha spiegato che Hamas è ormai pronto alla "pace". Dopo avere postato sul social Truth una copia della risposta di Hamas al suo piano, il presidente ha scritto: "Sulla base della dichiarazione appena rilasciata da Hamas, credo che siano pronti per una pace duratura. Israele deve interrompere immediatamente i bombardamenti su Gaza, così da poter liberare gli ostaggi in modo sicuro e rapido!".

© Riproduzione riservata