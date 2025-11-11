false false

Il Parlamento di Israele ha approvato in prima lettura la proposta di legge sulla pena di morte per i terroristi che uccidono cittadini israeliani. Si tratta del primo di tre voti necessari all'approvazione definitiva della norma. »Siamo sulla buona strada per fare la storia. Lo abbiamo promesso e lo abbiamo mantenuto», ha esultato su X il ministro dell'ultradestra Itamar Ben Gvir.

Intanto un mese dal cessate il fuoco, le Nazioni Unite hanno dichiarato che a Gaza gli sforzi per intensificare gli aiuti «continuano a essere ostacolati dalla burocrazia, dai divieti ancora in vigore per partner umanitari fondamentali, dal numero insufficiente di valichi e percorsi, e da un livello di insicurezza che persiste nonostante la tregua».

«Nel fine settimana – ha detto il portavoce, Farhan Haq – le nostre squadre hanno segnalato bombardamenti e colpi di artiglieria navale in diverse aree di Gaza, sebbene a livelli molto inferiori rispetto a prima del cessate il fuoco».

In alcune zone, ha aggiunto, «le nostre squadre devono ancora coordinare ogni spostamento in anticipo con le autorità israeliane. Domenica abbiamo effettuato otto tentativi di coordinamento: solo due sono stati completamente agevolati, mentre quattro hanno incontrato ostacoli sul terreno, tra cui uno che ha subito un ritardo di dieci ore prima di ricevere finalmente il via libera».

Trump: "Importante Siria stabile" "Un onore trascorrere del tempo con Ahmed Hussein al-Sharaa, il nuovo presidente della Siria, con il quale abbiamo discusso di tutte le complessità legate alla PACE in Medio Oriente, di cui e' un grande sostenitore". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth. "Non vedo l'ora di incontrarlo e parlarci di nuovo. Tutti stanno parlando del Grande Miracolo che sta avvenendo in Medio Oriente.

Avere una Siria stabile e di successo è molto importante per tutti i Paesi della regione", aggiunge. Onu, a Gaza partono le vaccinazione per i bambini Le agenzie dell'Onu hanno avviato la campagna di recupero per la vaccinazione di routine, la nutrizione e il monitoraggio della crescita. Lo ha annunciato il portavoce, Farhan Haq, nel corso dell'incontro con i media al Palazzo di Vetro. L'Unicef, l'Agenzia per i rifugiati palestinesi e l'Organizzazione mondiale della sanita', ha detto Haq, stanno portando avanti la "campagna insieme ai partner, in collaborazione con il ministero della Salute". La campagna si concentra sui bambini che avevano saltato le precedenti vaccinazioni e punta a raggiungere complessivamente 44 mila minori.

