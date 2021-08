La notizia arriva su Twitter dal sottosegretario Enzo Amendola. La decisione è arrivata dal tribunale di Marrakech che nella sentenza di secondo grado ha ridotto la condanna per la giovane italo-marocchina a due mesi di carcere, con sospensione della pena, e ha annullato la multa. Ikram era stata condannata a giugno per aver condiviso una vignetta satirica sull'Islam

Ikram Nazih verrà liberata stasera. La notizia della sua liberazione arriva su Twitter dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega agli Affari Ue, Enzo Amendola. La decisione è arrivata poco fa dal tribunale di appello di Marrakech che ha ridotto la condanna a due mesi di carcere, con sospensione della pena, e ha annullato la multa.

L'udienza di secondo grado, prevista inizialmente per il 30 agosto e poi anticipata di una settimana, è iniziata intorno alle 14 ed è durata circa un'ora. La studentessa italo-marocchina era stata condannata lo scorso 28 giugno a 3 anni e a una multa di 50mila dirham marocchini (circa 4.800 euro). L'accusa era partita da una denuncia per blasfemia, presentata alle autorità di Rabat da un'associazione religiosa marocchina che avrebbe segnalato un post condiviso dalla studentessa nel 2019: si trattava di un post satirico, allora molto popolare su Facebook, che trasformava la sura 108 del Corano, la sura dell'Abbondanza, in sura del whisky.

La studentessa aveva poi cancellato il post dopo 15 minuti ma quel gesto non era bastato per evitare la condanna da parte della giustizia marocchina. «Nel processo d’appello sono state ascoltate le ragioni della difesa», ha detto Amendola in una nota. «In queste settimane abbiamo lavorato insieme al nostro ambasciatore a Rabat Armando Barucco, al Consolato e di concerto con il ministro Di Maio e la Farnesina».

La vicenda è stata trattata con molta cautela dal governo italiano e le autorità diplomatiche italiane in Marocco hanno seguito e assistito la giovane studentessa. Come comunicato dalla Farnesina e dal sottosegretario agli Esteri Manlio di Stefano, che ha risposto alle interrogazioni parlamentari presentate sul caso lo scorso luglio, Ikram ha ricevuto settimanalmente una visita delle nostre autorità consolari. Lo stesso ambasciatore italiano in Marocco Armando Barucco l'ha visitata due volte.

Ikram, che attualmente studia giurisprudenza a Marsiglia e vive ad Avignone, è nata nel 1998 a Vimercate. Ha vissuto a lungo con la sua famiglia a Mozzo, in provincia di Bergamo. Il 19 giugno scorso era arrivata in Marocco per fare visita a dei parenti ed era stata immediatamente messa in stato di fermo dalle autorità marocchine.

Per la liberazione di Ikram Nazih, Domani ha anche lanciato una petizione su Change.org, arrivata oggi a più di 52mila firme.

