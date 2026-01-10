false false

È stato reso pubblico un nuovo video che documenta il momento dell’uccisione di Renee Nicole Good, avvenuta a Minneapolis durante un’operazione dell’Immigration and Customs Enforcement (Ice). Il filmato, della durata di circa 47 secondi, è stato registrato dallo stesso agente che ha sparato ed è stato pubblicato inizialmente dal sito Alpha News. La sua autenticità è stata poi confermata dal Dipartimento della Sicurezza nazionale.

Nel video si vede Good seduta al posto di guida del proprio Suv, fermo di traverso su una strada del quartiere residenziale di Powderhorn, dove gli agenti stavano conducendo un’operazione anti immigrazione. L’agente, poi identificato come Jonathan Ross, si avvicina al veicolo e gli gira attorno riprendendo la scena con il cellulare. Dal finestrino abbassato, Good gli dice con tono calmo: «Va bene, non sono arrabbiata con voi». Nel filmato non si sente l’agente parlare in quel momento e non è chiaro a cosa la donna stesse rispondendo.

Successivamente l’agente si sposta verso il retro dell’auto. Compare quindi un’altra donna, la moglie di Good, che rivolge alcune frasi all’agente e tenta di entrare nell’auto dal lato del passeggero, trovando però la portiera chiusa. Poco dopo la situazione si fa più concitata: un altro agente ordina a Good di uscire dal veicolo. La donna fa una breve retromarcia e poi sterza verso destra.

Mentre l’auto avanza lentamente, un agente tenta di aprire la portiera del conducente e si sente qualcuno esclamare «Whoa». In quel momento l’inquadratura del telefono si sposta verso il cielo e si sentono colpi d’arma da fuoco. Il Suv di Good viene poi ripreso mentre sbanda e si schianta poco più avanti. Una voce maschile, non identificata, pronuncia un insulto.

Dopo la diffusione del video, la Casa Bianca e il Dipartimento della Sicurezza nazionale hanno ribadito che l’agente avrebbe agito per legittima difesa, sostenendo che Good avrebbe tentato di investirlo. Il vicepresidente JD Vance ha dichiarato sui social che la vita dell’agente era in pericolo. Ne filmato – così come altre riprese circolate nei giorni precedenti – non mostra Good tentare di investire l’agente.

