L'Iran non ha chiuso lo stretto di Hormuz e non sta ostacolando la navigazione. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "La produzione e il trasporto di petrolio sono rallentati o si sono fermati non a causa nostra, ma a causa degli attacchi e dell'aggressione degli israeliani e degli americani contro di noi", ha affermato Araghchi in un'intervista all'emittente statunitense Pbs. "Quindi sono loro ad aver reso insicura l'intera regione ed è per questo che petroliere e navi hanno paura di attraversare lo stretto di Hormuz. Noi non abbiamo chiuso questo stretto. Non stiamo impedendo la navigazione in questo stretto", ha aggiunto.