All’orizzonte ancora nessuna prospettiva di sedersi a trattare sulla fine della guerra in Iran. Continuano gli attacchi su Libano, Emirati e Iran, dove sono morti 40 civili
Nella notte, nuovi attacchi di Teheran sui paesi del Golfo, mentre le bombe dell’esercito israeliani sono tornati a volare sui cieli libanesi nel sud ed est del paese, roccaforti del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah. Colpita anche Teheran: in Iran, gli attacchi aerei notturni avrebbero provocato secondo Al Jazeera almeno 40 morti.
Ancora nessuna traccia di Mojtaba Khamenei, la nuova guida suprema, che si sarebbe dovuto presentare con un discorso lunedì pomeriggio.
Mentre sul terreno continuano i combattimenti non sembrano esserci all’orizzonte possibilità di aprire un dialogo. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato di essere pronto a combattere «per tutto il tempo necessario» contro gli Stati Uniti e Israele, mentre Donald Trump – che ha sentito Vladimir Putin al telefono – ha minacciato addirittura di aggravare gli attacchi se l’Iran dovesse chiudere lo stretto di Hormuz. Che però, secondo il ministro degli Esteri iraniano, è perfettamente operativo: «La produzione e il trasporto di petrolio sono rallentati o si sono fermati non a causa nostra, ma a causa degli attacchi e dell'aggressione degli israeliani e degli americani contro di noi» ha detto Abbas Araghchi.
New York Times: "Teheran ha lanciato 2mila droni e 500 missili sui paesi del Golfo"
Dall'inizio della guerra, il 28 febbraio, l'Iran ha lanciato oltre 2.000 droni e 500 missili balistici sugli Stati del Golfo, scrive il New York Times. E nonostante i segnali che le capacità militari dell'Iran stanno diminuendo, i lanci continuano senza sosta, ha sottolineato il quotidiano americano.
Netanyahu: "Stiamo spezzando le ossa al potere iraniano"
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sta "spezzando le ossa" al potere iraniano dall'inizio dell'offensiva condotta congiuntamente con gli Stati Uniti dal 28 febbraio, ma che "non ha ancora finito". "Aspiriamo a portare il popolo iraniano a spezzare il giogo della tirannia, ma alla fine dipende da loro", ha dichiarato Netanyahu durante una visita a un centro di emergenza del ministero della Salute israeliano, ieri in tarda serata. "Non c'è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando loro le ossa - e non abbiamo ancora finito", ha aggiunto.
Israele rileva lanci di missili dall'Iran
L'esercito israeliano ha dichiarato di aver individuato il lancio di missili dall'Iran verso il territorio dello Stato di Israele. In una nota, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che i sistemi di difesa sono entrati in funzione per intercettare la minaccia.
Netanyahu: "Il rovesciamento del regime è nelle mani degli iraniani"
Il rovesciamento del regime in Iran è nelle mani dei cittadini del paese, "il nostro desiderio e' portare il popolo iraniano a scrollarsi di dosso il giogo della tirannia". Lo ha affermato ieri sera il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante una visita al Centro operativo nazionale per le emergenze sanitarie. "Alla fine dipende da loro (dai cittadini iraniani), ma non c'è dubbio che con le azioni intraprese finora stiamo spezzando le loro ossa (del regime) e la nostra mano è ancora tesa", ha sottolineato il premier. "Se riusciremo, insieme al popolo iraniano, porteremo a una fine permanente" e "realizzeremo un cambiamento", ha aggiunto Netanyahu, secondo cui c'è già un "cambiamento tremendo" nella posizione di Israele nel mondo.
Gli Usa ritirano il personale dal consolato di Adana
Il dipartimento di Stato Usa ha ordinato la partenza obbligatoria dei diplomatici americani e dei loro familiari dal consolato di Adana, nel sud della Turchia, vicino alla base aerea di Incirlik, utilizzata dall'aeronautica statunitense e da altre forze della Nato. Il dipartimento di Stato ha emesso ordini simili di partenza obbligatoria in diversi paesi della regione mentre le tensioni aumentano. Domenica i diplomatici sono stati invitati a lasciare le missioni in Arabia Saudita, mentre provvedimenti analoghi erano già stati adottati per Iraq, Giordania, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti e Libano.
La Russa: "Un taglio delle accise in tempi brevissimi"
"Penso che in tempi brevissimi un meccanismo che neutralizzi le accise per contenere i prezzi della benzina e del gas possa essere varato dal governo". Così ha risposto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, alla domanda dei giornali del Gruppo Nem se la misura del Governo sui carburanti, a seguito del rialzo dei prezzi per la guerra in Iran, è una prima mano tesa per cercare una gestione condivisa con le opposizioni della crisi geopolitica.
Pasdaran: "Non consentiremo l'export del petrolio finché c'è la guerra"
"L'Iran non permetterà l'esportazione di nemmeno un litro di petrolio dalla regione fino a nuovo avviso al nemico ostile e ai suoi partner, finché continuerà l'aggressione degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran e le sue infrastrutture civili": lo ha detto il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie Mohammad Ali Naeini. Riferendosi alle dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui la potenza militare dell'Iran è diminuita, Naeini ha affermato che sono le forze statunitensi a indebolirsi. "Ora, gli americani cercano una fine onorevole della guerra, poiché tutte le loro infrastrutture militari sono state distrutte nella regione del Golfo Persico", ha aggiunto.
Pasdaran: "Attaccata la base americana Al Harir in Iraq"
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno. "Il quartier generale dell'esercito statunitense invasore nella base aerea di Al-Harir, nella regione del Kurdistan, è stato preso di mira con cinque missili", hanno dichiarato le Guardie in una dichiarazione sul loro canale Telegram.
Colpiti nella notte siti nucleari vicino Teheran
L'Aeronautica israeliana ha colpito nella notte laboratori nucleari nell'area di Teheran. Lo riferisce l'emittente israeliana N12.
Zelensky: "Rinviato il nuovo ciclo di negoziati sull'Ucraina"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il nuovo ciclo di negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina è stato rinviato a causa della situazione intorno all'Iran. In un messaggio pubblicato su X, Zelensky ha spiegato di aver tenuto una riunione con il team negoziale ucraino e che Kiev è in contatto costante con la parte statunitense.
Araghchi: "Noi non abbiamo chiuso lo stretto di Hormuz"
L'Iran non ha chiuso lo stretto di Hormuz e non sta ostacolando la navigazione. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. "La produzione e il trasporto di petrolio sono rallentati o si sono fermati non a causa nostra, ma a causa degli attacchi e dell'aggressione degli israeliani e degli americani contro di noi", ha affermato Araghchi in un'intervista all'emittente statunitense Pbs. "Quindi sono loro ad aver reso insicura l'intera regione ed è per questo che petroliere e navi hanno paura di attraversare lo stretto di Hormuz. Noi non abbiamo chiuso questo stretto. Non stiamo impedendo la navigazione in questo stretto", ha aggiunto.
Teheran, morti almeno 40 civili
Una nuova ondata di attacchi aerei ha colpito nella notte la capitale iraniana Teheran e altre citta' del Paese, provocando forti esplosioni e vittime tra i civili. Secondo quanto riferito da corrispondenti dell'emittente televisiva in lingua araba "Al Jazeera", almeno 40 persone sono morte in uno dei bombardamenti che ha colpito aree residenziali della capitale iraniana. Raid sono stati segnalati anche in altre citta', dove in alcuni casi si registrano interruzioni delle forniture di energia elettrica.
Vance a Dover accoglie salma settimo soldato Usa ucciso
Il vicepresidente americano J.D. Vance ha partecipato a una breve cerimonia per il ritorno della salma del settimo soldato americano ucciso nella guerra contro l'Iran, sulla pista dell'aeroporto militare di Dover. Vance era accompagnato dal ministro della Difesa, Pete Hegseth, e dal capo di Stato Maggiore dell'esercito americano, Dan Caine. Settima vittima americana dall'inizio della guerra contro Teheran, il sergente Benjamin Pennington, 26 anni, è stato ucciso dopo un attacco dell'Iran in Arabia Saudita all'inizio di marzo.
Trump: "L'Iran verrebbe colpito 20 volte più forte se fermasse flussi petrolio"
Se "fermasse il flusso di petrolio nello Stretto di Hormuz", l'Iran verrebbe colpito dagli Usa "venti volte più forte" di quanto fatto finora. E' il monito del presidente Donald Trump, in aggiunta a quello lanciato nel pomeriggio di lunedì. Il tycoon su Truth ha aggiunto che sarebbero eliminati "obiettivi facilmente distruggibili che renderebbero virtualmente impossibile per l'Iran ricostruirsi, come nazione. Morte, Fuoco e Furia regnerebbero su di loro. Ma spero, e prego, che ciò non accada! Questo è un regalo Usa alla Cina e a tutte le nazioni che sfruttano intensamente lo Stretto di Hormuz. Spero sia un gesto che sarà molto apprezzato"
Pasdaran: "Saremo noi a decidere la fine della guerra"
I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno affermato che "decideranno la fine della guerra", in risposta a Donald Trump che aveva dichiarato che la guerra contro l'Iran sarebbe "finita presto". "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono
