Gli Stati Uniti ribadiscono la contrarietà alla decisione della Corte penale internazionale, mentre l’Italia la applicherà pur «ritenendola sbagliata», ha fatto sapere il ministro Crosetto. Orbán: «Bibi venga in Ungheria, la sentenza non avrà effetti». Russia: «Non c’è motivo di commentare decisioni Cpi»

«Conto di incontrare presto esponenti del governo israeliano e se Benjamin Netanyahu venisse in Italia sarebbe il benvenuto. I criminali di guerra sono altri»: il segretario della Lega e vicepremier italiano, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale di Anci, in corso a Torino, ha preso posizione sulla sentenza della Corte penale internazionale che giovedì 21 novembre ha emesso un mandato di cattura per il premier israeliano e per l’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant.

«Non entro nel merito delle dinamiche internazionali. Israele è sotto attacco da decenni, i cittadini israeliani vivono con l'incubo dei missili e con i bunker sotto le case da decenni. Adesso dire che il criminale di guerra da arrestare è il premier di una delle poche democrazie che ci sono in Medio Oriente mi sembra irrispettoso e pericoloso perché Israele non difende solo se stesso, ma anche le libertà, le democrazie e i valori occidentali. Mi sembra evidente che sia una scelta politica dettata da alcuni paesi islamici che sono maggioranza in alcuni istituzioni internazionali», ha aggiunto Salvini.

Angelo Bonelli, segretario dei Verdi, ha risposto al segretario della Lega: «Netanyahu non è il benvenuto in Italia e va arrestato. Salvini non si cura minimamente del sangue, del dolore, delle vite umane perse a Gaza. Tutto ciò non gli interessa».

Per la Russia le decisioni della Corte penale internazionale (Cpi) sono «insignificanti» e «non c'è motivo di commentarle», lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in merito agli ordini di arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant.

Nella serata di giovedì aveva parlato anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha detto che anche se «la sentenza della Cpi è sbagliata, l’Italia dovrà applicarla, non per decisione politica ma per applicazione di una normativa internazionale».

In mattinata si era espresso anche Viktor Orbán, il cui paese detiene la presidenza Ue quest’anno: il presidente ungherese ha detto che sfiderà la sentenza della Corte penale internazionale e inviterà il premier israeliano: «Lo inviterò in Ungheria, dove posso garantirgli che la sentenza della Corte penale internazionale non avrà alcun effetto».

Il capo delle guardie rivoluzionarie iraniane, il generale Hossein Salami, ha detto invece che la sentenza è «la fine e la morte politica di Israele. Questo significa la fine e la morte politica del regime sionista, un regime che oggi vive in un assoluto isolamento politico nel mondo e i suoi funzionari non possono più viaggiare in altri paesi».

Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha contestato i mandati di arresto: la portavoce del Pentagono Sabrina Singh ha detto che Washington «respinge fondamentalmente la decisione della Corte penale internazionale e ha espresso preoccupazione «per la fretta del procuratore di emettere mandati d'arresto». Si è espresso anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha definito il provvedimento «oltraggioso». E ha aggiunto in una nota che «non esiste alcuna equivalenza tra Israele e Hamas. Nessuna. Noi rimarremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla loro sicurezza».

