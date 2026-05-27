Dieci marinai indiani, detenuti in Iran nel luglio 2025 a bordo di una petroliera, sono stati rilasciati dopo un "impegno diplomatico costante". Lo hanno dichiarato sera le autorità marittime indiane. I marinai della MV Harbour Phoenix sono stati "arrestati, detenuti e imprigionati in Iran in seguito all'intercettazione della nave vicino al porto di Jask nel luglio

2025", ha dichiarato la Direzione Generale della Navigazione in un comunicato.



"I marittimi sono stati rilasciati e riuniti in sicurezza", ha dichiarato l'autorità marittima. "Si stanno prendendo le disposizioni necessarie per il rientro al più presto dei membri dell'equipaggio in India", ha aggiunto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo dell'arresto né sull'imbarcazione, che secondo i siti di tracciamento navale è una petroliera battente bandiera di Palau.