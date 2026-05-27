Lo riferiscono media israeliani. Nella Striscia un altro attacco che ha causato almeno due morti e dieci feriti
Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferisce Ynet citando fonti israeliane.
Successivamente, nella Striscia c'è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti.
Iran, riapre l'aeroporto di Tabriz
L'aeroporto internazionale di Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, dovrebbe riaprire oggi. Lo riporta l'emittente iraniana Irib, che cita un portavoce dell'Organizzazione per l'aviazione civile del Paese. Secondo l'organizzazione, l'aeroporto si unirà ad altri 20 terminal in tutto il paese che hanno già ripreso le operazioni dopo le interruzioni causate dalla guerra tra Stati Uniti e Israele.
Wall Street, future in rialzo
Future in rialzo a Wall Street nonostante la firma di un eventuale accordo tra Usa e Iran non sembri imminente. I future del Dow Jones salgono dello 0,15%, quelli dell'S&P 500 dello 0,09% e quelli del Nasdaq dello 0,11%.
Iran, liberati dieci indiani detenuti su una petroliera
Dieci marinai indiani, detenuti in Iran nel luglio 2025 a bordo di una petroliera, sono stati rilasciati dopo un "impegno diplomatico costante". Lo hanno dichiarato sera le autorità marittime indiane. I marinai della MV Harbour Phoenix sono stati "arrestati, detenuti e imprigionati in Iran in seguito all'intercettazione della nave vicino al porto di Jask nel luglio
2025", ha dichiarato la Direzione Generale della Navigazione in un comunicato.
"I marittimi sono stati rilasciati e riuniti in sicurezza", ha dichiarato l'autorità marittima. "Si stanno prendendo le disposizioni necessarie per il rientro al più presto dei membri dell'equipaggio in India", ha aggiunto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul motivo dell'arresto né sull'imbarcazione, che secondo i siti di tracciamento navale è una petroliera battente bandiera di Palau.
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