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Visualizza e non risponde. O chissà, forse non visualizza neppure. Secondo il Wall Street Journal, «ghosta», non si fa trovare, si fa di nebbia. Lo slang da infatuazione adolescenziale riguarda però il non più giovane Kim Jong-un e l’ottuagenario Donald Trump, dittatore, il primo, sin dagli esordi, e l’altro, il presidente Usa, precipitevolmente diretto verso l’autocrazia.

La trama è geopolitica e riemerge in questi giorni di incontri ai vertici, anzitutto quello di Shenzen. Il Wsj porta alla luce una serie di tentativi falliti – da parte di Trump – di avviare un canale di comunicazione con Pyongyang.

Nucleare e indiscrezioni

Prima ancora che arrivi la storia di Trump «ghostato», già nell’edizione di venerdì il Wall Street Journal dedica mezza pagina alla Corea del Nord. E lo fa gettando l’allarme: «North Korea Expands Nuclear Plant», sta ampliando la sua centrale nucleare, «e questo è soltanto l’ultimo segnale di quanto Pyongyang stia estendendo il suo programma di riarmo che ha allarmato i suoi vicini nonché sollevato condanne su scala internazionale», scrive Anika Arora Seth facendo riferimento a quel che paiono attestare «le immagini satellitari ottenute il 6 novembre». Mostrano «una nuova appendice del complesso nucleare di Yongbyon».

Ma non finisce qui: poche ore dopo la storia si arricchisce di risvolti geopolitici (e di firme). «Ecco come Kim Jong-un la fa franca, va avanti col nucleare e ghosta Trump». Insomma non soltanto amplia l’arsenale ma quando il presidente Usa prova a parlargli non si fa trovare.

Sembrerebbe pura aneddotica se non si trattasse invece di una ricostruzione puntuale, fonti alla mano, dei tentativi caduti a vuoto da parte della Casa Bianca.

Il ghosting presidenziale

EPA

Il presidente degli Stati Uniti – ricostruisce il Wsj – «aveva provato a contattare il leader nordcoreano lo scorso anno, attraverso contatti telefonici prestabiliti e altri canali di comunicazione». Nobody called back. Nessuno ha richiamato. «Trump a quel punto – stando a fonti a conoscenza del dossier - ha scritto una lettera. Ma è stato problematico già capire come farla finire nelle mani di Kim. E pensare che durante il primo mandato il presidente Usa lo aveva descritto come more than a friend».

Ci risiamo: eccoci di nuovo nella realtà parallela trumpiana, dove lui al primo mandato si spaccia per amicone di Kim Jong-un, col quale nel secondo mandato non riesce neppure a comunicare, fa intendere il Wsj.

Il contesto geopolitico

Sulle pagine di questo giornale già ad agosto Michelangelo Cocco aveva evidenziato come – mentre affiorava e si intensificava sempre più il sodalizio tra Kim Jong-un e Vladimir Putin, anche a dispetto dell’Ucraina – il presidente Usa avesse tentato (invano) di blandire Pyongyang. Mancavano solo poche ore all’avvio dell’esercitazione militare Ulchi Freedom Shield (Ufs) quando Donald Trump aveva deciso di dare uno schiaffo alla Corea del Sud e, indirettamente, a Kiev, annunciando che l’esercito Usa avrebbe ridotto la partecipazione all’esercitazione militare annuale in Corea del Sud. La motivazione ufficiale della Casa Bianca? «La mia ottima relazione con Kim Jong-un».

Il messaggio Trump l’ha spedito. Peccato che – scrive la stampa americana – il nordcoreano faccia finta di non vederlo.

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