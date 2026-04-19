Il vicepresidente americano, JD Vance, ha ringrazia Papa Leone XIV per le sue parole secondo cui "la narrativa" sullo scontro con il presidente Donald Trump "non è stata accurata in tutti i suoi aspetti" ma ha confermato tuttavia che ci sono dei "disaccordi reali" dovuti alla complessità delle questioni.

"Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre il racconto mediatico alimenta costantemente conflitti - e sì,disaccordi reali sono avvenuti e continueranno a verificarsi - la realtà è spesso molto più complicata", ha scritto il numero due della Casa Bianca su X. "Papa Leone predica il vangelo, come dovrebbe fare, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno. Il Presidente - e l'intera amministrazione - lavora per applicare quei principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue", aggiunge.