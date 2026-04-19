La tregua tra Iran e Stati Uniti resta fragile. Secondo l’intelligence americana, Teheran avrebbe recuperato fino al 70 per cento delle scorte di missili balistici prebelliche e circa il 60 per cento dei lanciatori. Trump: «Israele è un grande alleato degli Stati Uniti»
Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti resta fragile, mentre sul terreno e sul piano diplomatico si moltiplicano i segnali di tensione. Secondo l’intelligence americana, Teheran avrebbe recuperato fino al 70 per cento delle scorte di missili balistici prebelliche e circa il 60 per cento dei lanciatori.
I negoziati restano incerti, senza una data per un nuovo incontro e con forti divergenze su nucleare e Stretto di Hormuz, mentre l’Iran ribadisce la sfiducia verso Washington. Israele definisce la tregua «molto fragile» e si dice pronto a tornare al conflitto. Intanto le tensioni si riflettono anche in Libano, dove un attacco contro la missione Unifil ha causato un morto e diversi feriti.
PUNTI CHIAVE
10:51
Iran: secondo round negoziati con Usa a Islamabad entro venerdì
10:29
Papa: Vance lo ringrazia, disaccordi ma realtà è complessa
09:55
Cnn, traffico nello Stretto di Hormuz completamento fermo
Pezeshkian, il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi
"Il nemico non è riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali. Le dichiarazioni del nemico riguardo alla distruzione della nostra civiltà e al ritorno dell'Iran all'età della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori". Ad affermarlo è il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, citato da Al-Jazeera.
Iran: secondo round negoziati con Usa a Islamabad entro venerdì
Il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad probabilmente si terrà prima di venerdì Lo riporta Al Jazeera, citando due fonti della sicurezza pakistana che hanno detto di essere giunti a questa conclusione basandosi su diversi fattori. In primo luogo, hanno citato il fatto che "due aerei da trasporto pesante statunitense, C-1
Globemaster, sono atterrati alla base aerea di Noor Khan a Rawalpindi", vicino alla capitale pakistana. Hanno inoltre detto che "le strade dall'aeroporto alla Zona Rossa di Islamabad sono state temporaneamente chiuse, indicando un rafforzamento delle misure di sicurezza". Infine, "sia l'hotel Serena che il Marriott di Islamabad vengono sgomberati dagli ospiti senza nuove prenotazioni consentite fino a venerdi'". Il primo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Iran si e' svolto proprio all'Hotel Serena di Islamabad.
Papa: Vance lo ringrazia, disaccordi ma realtà è complessa
Il vicepresidente americano, JD Vance, ha ringrazia Papa Leone XIV per le sue parole secondo cui "la narrativa" sullo scontro con il presidente Donald Trump "non è stata accurata in tutti i suoi aspetti" ma ha confermato tuttavia che ci sono dei "disaccordi reali" dovuti alla complessità delle questioni.
"Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre il racconto mediatico alimenta costantemente conflitti - e sì,disaccordi reali sono avvenuti e continueranno a verificarsi - la realtà è spesso molto più complicata", ha scritto il numero due della Casa Bianca su X. "Papa Leone predica il vangelo, come dovrebbe fare, e questo inevitabilmente significa che offre le sue opinioni sulle questioni morali del giorno. Il Presidente - e l'intera amministrazione - lavora per applicare quei principi morali in un mondo caotico. Sarà nelle nostre preghiere, e spero che noi saremo nelle sue", aggiunge.
Cnn, traffico nello Stretto di Hormuz completamento fermo
Il traffico nello Stretto di Hormuz è "completamente fermo" dopo gli spari di ieri contro due navi commerciali. Lo riporta la Cnn citando di dati di Marine Traffic, secondo cui la maggior parte delle imbarcazioni presenti nell'area si è spostata verso zone ritenute più sicure, addentrandosi nel Golfo Persico o dirigendosi verso il Golfo di Oman.
Trump, Israele è un grande alleato
Israele è "un grande alleato" degli Stati Uniti, a differenza di altri. In un post su Truth Social, Donald Trump celebra la salda alleanza con Israele di Benjamin Netanyahu:
"Hanno dimostrato di essere dei grandi alleati degli Stati Uniti - scrive nel post - sono coraggiosi, audaci, leali e intelligenti e, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura nei momenti di conflitto e stress, Israele combatte duramente e sa come vincere".
Iran: Pezeshkian, Trump non può privarci di diritto nucleare
Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, torna a rivendicare il "diritto del popolo iraniano" a beneficiare del nucleare. In affermazioni riportate da Al Jazeera, il capo di Stato dell'Iran ribadisce: "Trump non ha il diritto di negare i diritti a un popolo o di affermare che l'Iran non puo' beneficiare dei suoi diritti nucleari".
"Le dichiarazioni del nemico sulla distruzione della nostra civilta' e sul ritorno dell'Iran all'eta' della pietra rivelano le intenzioni e gli obiettivi degli aggressori", evidenzia ancora Pezeshkian secondo cui "il nemico non e' riuscito a raggiungere i suoi obiettivi, ha violato il diritto internazionale e ha attaccato infrastrutture, scuole e ospedali"
Iran: Teheran, nessuna data fissata per nuovi colloqui con Usa
Nessuna data è stata fissata per il prossimo round di negoziati tra Iran e Stati Uniti, dopo i colloqui dello scorso fine settimana a Islamabad che non hanno portato ad alcun accordo. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, parlando con i giornalisti a margine di un forum diplomatico in Turchia. "Ci stiamo ora concentrando sulla finalizzazione di un quadro di intesa tra le due parti. Non vogliamo entrare in negoziati o incontri destinati a fallire e che possano diventare un pretesto per una nuova escalation", ha dichiarato.
Teheran, da Ue retorica ipocrita sul diritto internazionale
Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha criticato le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, la quale ha affermato che, in base al diritto internazionale, il transito attraverso le principali vie navigabili deve rimanere aperto e gratuito.
"Basta con questa retorica. La cronica incapacità dell'Europa di far rispettare le norme del diritto internazionale ha trasformato la sua retorica sul 'diritto internazionale' in una palese dimostrazione di ipocrisia", ha dichiarato Baghaei sabato sera al programma X. "Di quale 'diritto internazionale' state parlando? Di quello che permette all'Ue di essere soddisfatta dell'aggressione israelo-americana contro l'Iran e di ignorare i crimini commessi contro l'Iran?", ha sottolineato, aggiungendo:
"Dopo l'aggressione degli Stati Uniti contro l'Iran dalle loro basi e installazioni militari situate intorno allo Stretto di Hormuz, il passaggio incondizionato attraverso lo Stretto di Hormuz non è più un problema, e gli Stati Uniti sono indubbiamente responsabili di questa situazione".
Iran: Tel Aviv, cessate il fuoco con Teheran e' molto fragile
Un funzionario israeliano ha affermato che il cessate il fuoco con l'Iran è molto fragile e che Israele è pronto a tornare al conflitto se i colloqui falliranno. Iran International ha citato un alto funzionario della sicurezza che ha affermato: "Il cessate il fuoco è molto fragile e siamo più pessimisti che ottimisti, pur essendo al contempo pronti a tornare in guerra se i negoziati falliranno". Ha affermato che, nell'ambito dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, Israele ha presentato al governo statunitense una lista di richieste considerate "linee rosse" che non possono essere ignorate, tra cui la rimozione dell'uranio, lo smantellamento dell'impianto di arricchimento di Fordow e la separazione del caso libanese da quello iraniano.
Riservista Idf ucciso nel Libano meridionale
Un riservista delle Forze di Difesa Israeliane è stato ucciso e altri nove sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, a seguito dell'esplosione di un ordigno nel sud del Libano, secondo quanto annunciato ieri dall'esercito. Il soldato ucciso è stato identificato come il sergente di prima classe (riserva) Lidor Porat, 31 anni, originario di Ashdod. Sergente di prima classe (riserva) Lidor Porat. (Forze di Difesa Israeliane)Un riservista delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) è rimasto ucciso e altri nove sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave, a seguito dell'esplosione di un ordigno nel sud del Libano, secondo quanto annunciato ieri dall'esercito. Il soldato ucciso è stato identificato come il sergente di prima classe (riserva) Lidor Porat, 31 anni, del 7106 battaglione della 769 brigata regionale "Hiram", originario di Ashdod.
Secondo un'indagine militare preliminare, durante le operazioni del battaglione nel territorio controllato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nel Libano meridionale, un veicolo del genio è passato sopra una bomba piazzata da Hezbollah. I soldati di stanza nella zona per mettere in sicurezza i macchinari pesanti sono stati colpiti dall'esplosione, che ha causato la morte di Porat e il ferimento di altri nove, di cui uno gravemente, quattro moderatamente e quattro leggermente
Iran: Ghalibaf, vogliamo pace duratura per evitare nuova guerra
Mohammad Baqer Ghalibaf, presidente del parlamento della Repubblica islamica, ha dichiarato in un'intervista televisiva: "Vogliamo una pace duratura affinchè la guerra non si ripeta", sottolineando che la Repubblica islamica e gli Stati Uniti hanno opinioni differenti su diverse questioni nucleari e sullo Stretto di Hormuz e aggiungendo che su questi temi permangono ancora divergenze di opinione. "Naturalmente, l'essenza della negoziazione è la comprensione, ma noi abbiamo i nostri principi", ha aggiunto Ghalibaf chiarendo che nei colloqui trilaterali "abbiamo sottolineato con forza la nostra totale sfiducia nei confronti dell'America".
Iran: media, Teheran ha ancora 70 per cento scorte missili balistici
Secondo le valutazioni dell'intelligence statunitense, l'Iran ha probabilmente ancora accesso a circa il 70 per cento delle sue scorte di missili balistici prebelliche e a circa il 60 per cento dei suoi lanciatori di missili. Lo riporta un rapporto del New York Times.
Secondo il Times, quando l'8 aprile è entrato in vigore il cessate il fuoco di due settimane tra Iran e Stati Uniti, Teheran aveva accesso a circa la metà dei suoi lanciatori di missili balistici. Da allora, il rapporto afferma che è riuscita a dissotterrare altri 100 lanciatori, portando il totale dei lanciatori missilistici operativi a circa il 60 per cento del totale prebellico. Oltre ai lanciatori, il rapporto afferma che l'Iran sta anche lavorando per recuperare eventuali scorte di missili rimaste sepolte sotto le macerie degli attacchi statunitensi e israeliani. Una volta completata l'operazione, i funzionari dell'intelligence statunitense ritengono che Teheran disporra' di arsenali missilistici pari a circa il 70 per cento di quelli prebellici.
Mattarella, inammissibile attacco a Unifil in Libano
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, il seguente messaggio: "Ho appreso con profondo sgomento la triste notizia della morte del sergente capo Florian Montorio, caduto questa mattina nel sud del Libano durante un attacco contro la missione Unifil
In questa luttuosa circostanza desidero farLe giungere, Signor Presidente, le espressioni del più sentito cordoglio della Repubblica Italiana e mio personale, insieme alla condanna per un gesto inammissibile contro una missione fondamentale per la stabilità dell'area e presidio di affermazione del diritto umanitario internazionale. Siamo vicini al lutto della Francia con sentimenti di solidale partecipazione, mentre auguriamo un pronto e completo recupero ai commilitoni feriti"
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