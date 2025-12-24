Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha svelato i dettagli dell'ultimo piano sostenuto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina, affermando che è stato negoziato tra i rappresentanti di Kiev e Washington e inviato a Mosca da cui Zelensky si aspetta oggi una risposta. Il presidente ucraino ha presentato il contenuto del piano punto per punto durante un briefing con i giornalisti a Kiev.

Il documento, elaborato nei negoziati a Miami, sarà integrato da ulteriori accordi bilaterali tra Stati Uniti e Ucraina, incentrati sulle garanzie di sicurezza e la ricostruzione. Secondo Zelensky, Kiev e Washington hanno raggiunto un consenso su diverse questioni chiave ma restano irrisolte alcune questioni relative al controllo territoriale, come il Donbass - cuore industriale dell'Ucraina orientale - e la gestione della centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Qui di seguito i 20 punti come li ha elencati il presidente ucraino:

1) La sovranità dell'Ucraina sarà riaffermata. Dichiariamo che l'Ucraina è uno Stato sovrano e tutti i firmatari di questo accordo lo confermano sottoscrivendolo.

2) Il presente documento costituisce un patto di non aggressione totale e incondizionato tra Russia e Ucraina. Per mantenere una pace duratura, verrà istituito un meccanismo di monitoraggio per controllare la linea di contatto attraverso la sorveglianza aerea senza pilota, garantendo la rapida segnalazione delle violazioni e la risoluzione delle controversie.

3) L'Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza.

4) Le Forze armate ucraine manterranno una forza in tempo di pace di 800mila effettivi.

5) Gli Stati Uniti, la Nato e gli Stati firmatari europei forniranno all'Ucraina garanzie di sicurezza sulla base dell'Articolo 5.

6) La Russia formalizzerà una politica di non aggressione nei confronti dell'Europa e dell'Ucraina in tutte le leggi e i documenti necessari e sottoposti a ratifica.

7) L'Ucraina diventerà membro dell'Unione europea entro un lasso di tempo definito con precisione e beneficerà a breve termine di un accesso preferenziale al mercato europeo.

8) Un solido programma di sviluppo globale per l'Ucraina, da definire in un accordo separato sugli investimenti e la prosperità futura. Coprirà un'ampia gamma di settori economici, tra cui, l'istituzione di un Fondo di Sviluppo per l'Ucraina per investire in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale; l'estrazione di minerali e risorse naturali.

9) Saranno creati diversi fondi dedicati alla ripresa dell'economia Ucraina, alla ricostruzione delle aree e delle regioni danneggiate e alle questioni umanitarie.

10) A seguito della conclusione del presente accordo, l'Ucraina accelererà il processo di conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti.

11) L'Ucraina conferma che rimarrà uno Stato non nucleare in conformità con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

12) La centrale nucleare di Zaporizhzhia sarà gestita congiuntamente da tre Paesi: Ucraina, Stati Uniti e Russia.

13) Entrambi i Paesi si impegnano a implementare programmi educativi nelle scuole e nella società che promuovano la comprensione e la tolleranza delle diverse culture e combattano il razzismo e i pregiudizi. L'Ucraina applicherà le norme dell'Unione europea sulla tolleranza religiosa e sulla tutela delle lingue minoritarie.

14) Nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, la linea di schieramento delle truppe alla data del presente accordo è di fatto riconosciuta come linea di contatto: a) noi, come parti, confermiamo di fatto che questa e' la linea di contatto, ovvero la nostra attuale posizione; b) un gruppo di lavoro si riunirà per determinare il ridispiegamento delle forze necessario a porre fine al conflitto, nonché per definire i parametri di potenziali future zone economiche speciali; c) forze internazionali saranno schierate lungo la linea di contatto per monitorare il rispetto del presente accordo. Qualora si decida di istituire tale zona, questa dovrà ricevere un'approvazione speciale dal Parlamento ucraino o essere sottoposta a referendum; d) la Federazione Russa dovrà ritirare le proprie truppe dalle regioni di Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy e Kharkiv affinche' il presente accordo entri in vigore; e) le parti convengono di rispettare le norme, le garanzie e gli obblighi delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli Aggiuntivi, che si applicano pienamente al territorio, compresi i diritti umani universalmente riconosciuti.

15) Avendo concordato futuri accordi territoriali, la Federazione Russa e l'Ucraina si impegnano entrambe a non modificare tali disposizioni con la forza.

16) La Russia non impedirà all'Ucraina di utilizzare il fiume Dnepr e il Mar Nero per scopi commerciali.

17) Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni in sospeso, tra cui i prigionieri di guerra e gli ostaggi.

18) L'Ucraina deve indire elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo.

19) Il presente accordo è giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio di Pace presieduto dal presidente Donald Trump. Ucraina, Europa, Nato, Russia e Stati Uniti faranno parte di questo meccanismo. In caso di violazioni, saranno applicate sanzioni.

20) Una volta che tutte le parti avranno accettato il presente accordo, entrerà immediatamente in vigore un cessate il fuoco completo.