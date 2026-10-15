Secondo Cnn, il Pentagono ha preparato piani per nuovi attacchi contro impianti energetici e nucleari iraniani che prevedono anche l’impiego della più potente bomba convenzionale americana. Teheran fa sapere che continuerà la guerra finché Washington non accetterà le sue condizioni

false false

Torna ad alzarsi la tensione nello Stretto di Hormuz, dove sono affondate due navi mercantili: una colpita da un proiettile e l’altra da una mina navale. Teheran minaccia di reagire al blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, fa sapere che il suo Paese continuerà a combattere finché Washington non accetterà le sue condizioni. Trump sostiene invece che la guerra finirà «molto presto». Secondo la Cnn, il Pentagono sta valutando anche l'impiego della Gbu-43/b, la più potente bomba convenzionale americana, in eventuali nuovi attacchi contro siti nucleari iraniani.

Continua anche lo scontro tra Arabia Saudita e Houthi. Dopo l'attacco alla compagnia petrolifera nazionale dell'Arabia Saudita, Saudi Aramco, i ribelli yemeniti minacciano nuove operazioni contro aeroporti e infrastrutture saudite. Un missile balistico è stato intercettato sopra Riad, mentre la coalizione saudita riferisce di aver abbattuto un drone nell'est del paese. Nello Yemen proseguono i combattimenti attorno a Taiz: l'esercito governativo sostiene di aver ucciso o ferito oltre 200 combattenti Houthi.

Anche a Gaza, nonostante il cessate il fuoco, continuano gli attacchi israeliani: secondo il ministero della Salute della Striscia, oltre 1.490 palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano dall'entrata in vigore della tregua nell'ottobre 2025. Resta bloccata anche l'attuazione del piano di Trump: Israele non ha completato il ritiro delle proprie truppe, che controllano ancora oltre il 60 per cento del territorio, mentre i negoziati sul disarmo di Hamas sono in stallo. Secondo un'inchiesta del Guardian, Israele impedisce l'ingresso dei mezzi necessari a costruire una base per la forza internazionale di stabilizzazione prevista dall'accordo. Anche la ricostruzione non è cominciata. E gli aiuti umanitari che entrano restano insufficienti.

Guardian, Israele ostacola una base a Gaza prevista dal piano Trump Secondo quanto riportato dal Guardian, Israele sta bloccando la costruzione di una base militare a Gaza, destinata alle forze internazionali nell'ambito del piano per l'enclave palestinese elaborato dal 'Board of Peace' voluto da Donald Trump. Citando una fonte informata sui fatti, il quotidiano britannico riferisce che Israele non ha ancora autorizzato l'avvio dei lavori, a due mesi dall'assegnazione di un appalto a un'azienda statunitense per la realizzazione di un avamposto capace di ospitare 150 militari; al momento, l'ingresso a Gaza di appaltatori e autocarri risulta bloccato. Fmi, le economie del Golfo non torneranno presto come prima La direttrice del Fmi Kristalina Georgieva ha avvertito che gli attacchi in corso contro l'Arabia Saudita potrebbero avere ripercussioni su scala globale. Il violento scontro tra la coalizione a guida saudita e gli Houthi yemeniti si è intensificato notevolmente negli ultimi giorni: attacchi missilistici hanno colpito aeroporti, impianti energetici e la sede centrale di Aramco, il colosso petrolifero statale saudita, causando vittime. Gli Usa valutano di utilizzare la bomba Gbu-43/b contro l'Iran Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la "Madre di tutte le bombe" contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la Cnn, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43/B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate. Il suo utilizzo contro l'Iran per la prima volta rappresenterebbe una significativa escalation. Arabia Saudita: "Intercettato drone nell'est del Regno" La coalizione a guida saudita ha annunciato di aver intercettato un drone durante la notte nella regione orientale del Paese. Separatamente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno affermato di aver attaccato con un missile terra-aria un aereo da guerra saudita decollato dalla base aerea di Taif. Hanno sostenuto che l'aereo sia stato colpito sopra la provincia di Saada, in Yemen. Inoltre, sono stati segnalati attacchi sauditi a Sana'a durante la notte. Trump: "La questione Iran si risolverà a brevissimo" Parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona, il presidente Usa Donald Trump ha ribadito: "Stiamo andando alla grande e la questione Iran si risolverà a brevissimo. Finirà molto presto e i prezzi dell'energia scenderanno rapidamente, molto velocemente".

© Riproduzione riservata