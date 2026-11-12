I colloqui di Abu Dhabi si sono conclusi senza una svolta: restano le distanze sui territori occupati e sulle garanzie di sicurezza per Kiev. Nella notte nuovi attacchi russi sulla capitale ucraina e sulle infrastrutture energetiche del paese

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Sono arrivati a Mosca Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Donald Trump attesi oggi al Cremlino per incontrare Vladimir Putin. Dopo il colloquio voleranno a Dublino per vedere Volodymyr Zelensky, nella giornata in cui la capitale irlandese ospita il vertice della Comunità politica europea. La missione segue i due giorni di negoziati tra Stati Uniti, Ucraina e Russia ad Abu Dhabi, conclusi mercoledì senza una svolta sulla fine della guerra.

L'unico risultato concreto annunciato è un'intesa per uno scambio di prigionieri su larga scala mentre restano aperte le questioni dei territori occupati e delle garanzie di sicurezza per Kiev. Sul tavolo c'è anche il coinvolgimento dell'Europa nei negoziati: Kushner ha auspicato la partecipazione dei partner europei, mentre la delegazione russa ha rifiutato di incontrarli ad Abu Dhabi. Zelensky ha espresso la speranza di compiere progressi verso un accordo entro la fine dell'anno.

La guerra, intanto, continua. Nella notte la Russia ha lanciato missili balistici su Kiev, dove sono state udite forti esplosioni. Le autorità ucraine segnalano danni alle infrastrutture energetiche nella regione di Khmelnytskyi, con interruzioni di corrente nel distretto di Shepetivka. Il ministero della Difesa russo sostiene di aver colpito strutture militari ed energetiche ucraine. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha invece riferito dell'abbattimento di cinque droni diretti verso la capitale russa.

Mattarella: l'Italia salvaguardia il multilateralismo e la pace "La partecipazione in tormentate regioni del globo a rilevanti operazioni, costituisce la tangibile testimonianza del concorso dell’Italia al concreto sforzo della comunità internazionale nel contrastare gli orrori e le atrocità dei conflitti e delle divisioni tra popoli, favorendo la costruzione di un sistema di sicurezza collettiva", ha scritto il presidente Sergio Mattarella in un messaggio invito al ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel giorno del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, ventitreesimo anniversario della strage di Nassiriya. Il presidente ha concluso ricordando anche i "quattro militari dell’Esercito e del Corpo della Croce Rossa tragicamente scomparsi in Bosnia-Erzegovina, nell’adempimento del loro servizio". Irlanda: "Lavoro di Witkoff e Kushner molto importante" "Credo che il potenziale scambio di prigionieri, discusso all'Ue, rappresenti di per sé una misura significativa per i prigionieri di entrambe le parti e per il mantenimento dei canali di comunicazione. Credo che il lavoro di Steve Witkoff e Jared Kushner sia molto importante a questo proposito. Quindi esiste un canale con Mosca", lo ha detto il primo ministro irlandese, Michael Martin, arrivando alla riunione della Comunità politica europea a Dublino. Il tema della partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina sarà sul tavolo del vertice dei leader Ue di oggi in Irlanda. Lettonia rafforza la linea di difesa baltica La Lettonia sta installando barriere anticarro in cemento armato note come "denti di drago" lungo il proprio confine orientale con Russia e Bielorussia. Si tratta di un lavoro che fa parte del più ampio progetto di costruzione della linea nota come Difesa Baltica. Avviato a gennaio 2024, il progetto prevede la costruzione di una barriera congiunta tra Lituania, Lettonia ed Estonia per blindare il confine orientale della Nato. Zelensky denuncia nuove limitazioni di Starshield "Le nostre unità stanno registrando da diversi giorni interruzioni significative nelle operazioni Starshield (la versione militare di Starlink) sul territorio ucraino", scrive in un post X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il presidente ucraino che oggi a Dublino incontra i negoziatori Usa Steve Witkoff e Jared Kushner, non si tratterebbe di errori casuali ma di restrizioni sistematiche con l'obiettivo di causare una "complicazione significativa nell'intercettare i droni a reazione russa". Conclude il post affermando che l'Ucraina sta tentando di risolvere la situazione con la controparte americana. Ue: "Mosca aumenta gli attacchi ibridi per minare nostro sostegno a Kiev" "Mosca ha aumentato gli attacchi ibridi in Europa cercando di minare la nostra volontà, ma l'effetto è stato contrario: restiamo uniti nella difesa dell'Ucraina e della sua indipendenza. Le sanzioni funzionano e Mosca lo sa: il Paese ha perso più di 1.000 miliardi di euro che avrebbe potuto investire nella guerra". Lo ha detto la commissaria Ue ai Servizi Finanziari Maria Luís Albuquerque, intervenendo in plenaria a Bruxelles nel corso del dibattito sulle ulteriori sanzioni alla Russia a seguito dell'escalation di attacchi in Ucraina. Witkoff e Kushner attesi questa sera a Dublino per incontrare Zelensky Steve Witkoff e Jared Kushner, i due inviati di Donald Trump sull'Ucraina, sono attesi questa sera a Dublino per l'incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. E' quanto riportano diversi media locali, tra i quali l'Irish Independent. La riunione nella capitale irlandese farà seguito a quella, sempre oggi, dei due inviati con Vladimir Putin a Mosca Salvini, per l'Ucraina nel 2027 puntiamo più sulla democrazia Sul pacchetto di aiuti all'Ucraina "Giorgetti ha fatto benissimo a verificare approfonditamente tutto quello che gli era proposto alla firma, peraltro la firma di un provvedimento su cui il Parlamento votò l'anno scorso. Se arriverà un altro provvedimento quest'anno in Aula, lì la Lega ribadirà la sua posizione che non è filo russa o filo Putin ma filo pace", ossia che "occorre puntare tutto sulla diplomazia": così il vicepremier Matteo Salvini a Rtl. Witkoff e Kushner oggi incontreranno Putin I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner oggi incontreranno Putin Giorgetti ha firmato il decreto sul 13esimo pacchetto di aiuti Dopo aver verificato la coerenza con gli atti di indirizzo parlamentare e la compatibilità finanziaria, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato ieri sera il decreto interministeriale sul 13esimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Witkoff e Kushner atterrati a Mosca per i colloqui I mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono atterrati all'aeroporto di Mosca, accolti dal rappresentante speciale del presidente russo, Kirill Dmitriev. Lo riferisce l'agenzia russa Tass. Gli attacchi russi hanno danneggiato le infrastrutture energetiche La Russia ha danneggiato le infrastrutture energetiche nel distretto di Shepetivka, nell'oblast' di Khmelnytskyi, causando interruzioni di corrente. Lo riferisce The Kyiv Indipendent, citando le autorita' locali. "A seguito dell'attacco russo, le infrastrutture energetiche sono state danneggiate, causando interruzioni di corrente di emergenza nel distretto di Shepetivka", ha dichiarato Serhii Tiurin, governatore dell'oblast' di Khmelnytskyi, in un messaggio su Telegram. In seguito all'attacco russo, e' scoppiato un incendio anche nella regione occidentale dell'Ucraina. Attacco russo su Kiev con missili balistici Un attacco con il lancio di missili balistici è stato attuato dalla Russia su Kiev. Ad annunciarlo è il Kyiv Independent. Le esplosioni sono state udite nella capitale intorno all'1 di notte (la mezzanotte italiana). Poco prima l'Aeronautica ucraina aveva annunciato l'arrivo di missili balistici russi sulla regione. A seguire numerose altre esplosioni sono state registrate in varie aree a nord-ovest.

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