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Elicotteri militari che sorvolano la città sparando dall'alto, raffiche di armi automatiche, veicoli incendiati e strade bloccate. Scene di guerriglia urbana hanno sconvolto Guasave, nello Stato messicano di Sinaloa, dove gli abitanti sono stati costretti a cercare riparo mentre le forze federali affrontavano gruppi di uomini armati. Il panico ha raggiunto anche lo stadio Kuroda Park, dove una partita di baseball è stata interrotta e gli spettatori sono fuggiti dalle tribune. È successo venerdì 20 novembre, durante il blitz che ha portato alla cattura di Fausto Isidro Meza Flores, detto «El Chapo Isidro», uno dei narcotrafficanti più ricercati dagli Stati Uniti.

Il narcotrafficante, considerato il capo del cartello di Guasave e fino a pochi giorni fa tra i dieci latitanti più ricercati dall'Fbi, è stato arrestato da unità speciali dell'Esercito e della Guardia nazionale. Secondo il ministero della Difesa messicano, i militari hanno circondato la casa in cui si trovava, ma sono stati attaccati con armi da fuoco ed esplosivi prima di riuscire a entrare. Con lui sono stati fermati il presunto numero due dell'organizzazione, Germán «N», detto «Serafín», e l'operatore finanziario José «N».

La reazione degli uomini armati ha paralizzato Guasave e altre località del Sinaloa: camion e automobili dati alle fiamme, posti di blocco sulle strade, residenti rifugiati in negozi e abitazioni. Le immagini delle persone in fuga dallo stadio e dei veicoli incendiati hanno fatto il giro del mondo. Il bilancio comunicato sabato dalla Difesa è di undici morti, quattro soldati e sette presunti aggressori, e otto arrestati complessivi. Cinque fermati sono stati affidati alla procura di Culiacán; Meza Flores e i due collaboratori sono stati trasferiti a Città del Messico su un aereo militare.

All'operazione ha contribuito lo scambio di informazioni d'intelligence con gli Stati Uniti, confermato da entrambi i governi. Washington offriva fino a cinque milioni di dollari per la cattura del boss, inserito nella lista dei ricercati dell'Fbi nel febbraio 2025. Negli Stati Uniti è accusato di traffico di stupefacenti, riciclaggio e narcoterrorismo: contestazioni che dovranno essere accertate in giudizio.

Cresciuto nella rete dei fratelli Beltrán Leyva, Meza Flores aveva poi costruito una propria organizzazione e stretto un'alleanza con i «Los Mayos», una delle fazioni del cartello di Sinaloa in guerra con i «Los Chapitos». Sabato le autorità hanno annunciato il ritorno sotto controllo delle strade, ma il timore è che la caduta di un altro capo apra una nuova fase dello scontro per il controllo del narcotraffico.

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