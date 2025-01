Donald Trump sta per prestare giuramento alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti, dopo aver vinto le elezioni contro la candidata democratica Kamala Harris. L’Inauguration day è uno degli eventi più attesi di questo 2025 e si tiene all’interno di Capitol Hill, per via delle condizioni meteorologiche che impediranno al neo presidente e ai suoi ospiti di stare all’esterno. Secondo la Cnn, il ripristino della fiducia sarà il tema del discorso inaugurale del tycoon.

Il programma della giornata è molto dettagliato con Trump che presterà giuramento intorno alle 18 di oggi (ora italiana), l’unico leader occidentale presente all’evento è la premier italiana Giorgia Meloni. «Penso sia molto, molto importante per una nazione come l'Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e rafforzare quella relazione, in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse», ha detto la premier in un videomessaggio trasmesso su Rai News 24.

Nel primo giorno della sua presidenza Trump firmerà fino a cento ordini esecutivi, dieci di questi riguarderanno la lotta all’immigrazione. Secondo i media americani verrà dichiarata anche l’emergenza nazionale sul confine tra Stati Uniti e Messico.

Donald Trump è arrivato alla Casa Bianca per un tè insieme a Biden Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la First Lady, Jill Biden, hanno accolto il presidente eletto Donald Trump e Melania Trump alla Casa Bianca, dopo la cerimonia religiosa a Washington presso la St. John's Episcopal Church. Di solito, dopo la funzione mattutina, il presidente eletto, il vice presidente eletto e le loro mogli visitano la Casa Bianca, dove il presidente eletto e il presidente uscente tengono un breve incontro privato. Quest'anno, Biden e Trump, insieme alle loro mogli, dovrebbero prendere il thè insieme alla Casa Bianca. Tradizionalmente, il presidente uscente accompagna poi il presidente eletto al Campidoglio per la cerimonia di giuramento. Putin: "In Ucraina vogliamo pace duratura" "Vediamo le dichiarazioni del neoeletto presidente degli Stati Uniti e dei membri della sua squadra sul desiderio di ripristinare contatti diretti con la Russia, interrotti senza nostra colpa dall'amministrazione uscente. Sentiamo anche le sue dichiarazioni sulla necessità di fare tutto il possibile per evitare una terza guerra mondiale. Naturalmente, accogliamo con favore questo atteggiamento", ha dichiarato Vladimir Putin durante una riunione con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo. Trump "ha dimostrato coraggio e ha ottenuto una vittoria convincente alle elezioni", ha aggiunto il presidente russo che ha aggiunto la necessità di raggiungere una "pace duratura" in Ucraina. Biden concede la grazia preventiva ai funzionari pubblici che potrebbero essere perseguiti da Trump Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concesso la grazia preventiva a diversi funzionari pubblici che sono a rischio di finire nel mirino della rappresaglia del suo successore Donald Trump; tra questi vi sono tutti i parlamentari, tra cui la ex compagna di partito Liz Cheney. Cheney ha fatto parte della Commissione speciale del Congresso che ha indagato sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. Tra i graziati in via preventiva vi sono anche gli agenti di polizia che hanno testimoniato davanti alla commissione, l'ex capo dello stato maggiore congiunto Mark Milley e l'ex consigliere medico capo della Casa Bianca Anthony Fauci. Trump, che torna oggi alla Casa Bianca, ha ripetutamente chiesto che i suoi presunti nemici vengano perseguiti penalmente. Biden ha elogiato i funzionari pubblici definendoli "la linfa vitale della nostra democrazia". Senza menzionare Trump, ha espresso preoccupazione per il fatto che alcuni di loro siano stati sottoposti a minacce e intimidazioni per aver svolto il loro lavoro. "Questi dipendenti pubblici hanno servito la nostra nazione con onore e distinzione e non meritano di essere oggetto di procedimenti giudiziari ingiustificati e motivati politicamente", ha affermato Biden in una nota. Pronti i primi cento ordini esecutivi: dieci in tema migranti "Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno estremamente felici: dobbiamo riportare il nostro Paese sulla strada giusta". Lo ha dichiarato Donald Trump, rivolgendosi a donatori e sostenitori in una cena organizzata a 48 ore dalla cerimonia di insediamento. Dieci di questi, secondo un funzionario della Casa Bianca, sono tutti per la lotta all'immigrazione. Tra i primi documenti firmati ci saranno quelli per lo stop allo Ius soli e per la dichiarazione dello stato di emergenza lungo il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. "Dal giorno 1, lancerò il più grande programma di deportazione nella storia americana per far uscire i criminali" aveva detto il tycoon lo scorso novembre, promettendo di "salvare ogni città e paese che è stato invaso e conquistato" e aggiungendo: "Metteremo in prigione questi criminali feroci e sanguinari, poi li cacceremo a calci fuori dal nostro paese il più velocemente possibile". Il programma dell'inauguration day Dopo la funzione religiosa alla chiesa di St.John's il presidente eletto Donald Trump e la moglie Melania si recheranno alla Casa Bianca dove saranno accolti da Joe Biden e dalla moglie Jill per un té. Successivamente attorno alle 10.25 ora locale (le 16.25 in Italia) Trump si muoverà verso il Campidoglio, dove avverrà la cerimonia del giuramento. Il primo a giurare sarà il vicepresidente J.D. Vance attorno alle 17.30 italiane. Dopo di lui toccherà a Trump, che successivamente pronuncerà un discorso. Attorno alle 12.40 (18.30 in Italia) invece è in programma la cerimonia di addio del ticket democratico Biden-Harris. Dopo il pranzo, indicativamente alle 15.30 ora locale (le 21.30 italiane), ci sarà la parata organizzata all'interno della Capital One Arena, a causa delle temperature rigide che avvolgono Washington. In seguito, la tradizionale cerimonia della firma dei primi atti ufficiali nello Studio Ovale della Casa Bianca. In serata, Trump parteciperà a tre balli in onore della sua presidenza.

