Trump, un’altra giravolta sull’Iran: «In corso trattative di pace». E s’inventa il regime change

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È caduta la maschera del presidente Donald Trump. «Abbiamo distrutto il regime iraniano, non ci minaccia più», ha detto lunedì 23 in serata a Memphis confermando le mediazioni in corso con Teheran. Obiettivo raggiunto grida il presidente Usa. Un obiettivo diverso dal regime change tanto annunciato il 28 febbraio quando ha lanciato l’operazione militare Epic Fury. Nessun establishment è stato rovesciato, checchè ne dica Trump: «Si è verificato un cambio di regime molto serio», ha detto. Tutti i l