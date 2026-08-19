Droni di Kyiv hanno preso di mira le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod. Dieci morti per un attacco russo a Kharkiv. Esplosione a Zaporizhzhia

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Nella notte tra il 18 e il 19 agosto droni ucraini hanno preso di mira le regioni russe di Tula e Nizhny Novgorod, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha fatto sapere che il sistema di difesa aerea russo ne ha abbattuti 25 diretti verso la capitale russa. Prosegue così la campagna di attacchi di Kyiv volta a colpire in profondità la Russia, compresa la regione di Mosca.

Anche la Russia nel frattempo continua a colpire l’Ucraina. Nella regione di Kharkiv almeno dieci persone sono state uccise in un attacco russo a Pechenihy. Preoccupa anche una nuova esplosione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalle forze russe: secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, un drone è esploso nei pressi di una fermata utilizzata dal personale dell’impianto, provocando due morti e sedici feriti.

Lo scontro Mosca - Londra

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che il coinvolgimento britannico negli attacchi contro il territorio russo potrebbe essere considerato da Mosca una partecipazione diretta alla guerra, dopo le notizie sull’impiego di droni di fabbricazione britannica nelle operazioni ucraine a lungo raggio. Londra ha respinto le pressioni russe: il primo ministro Andy Burnham ha assicurato che il Regno Unito continuerà a sostenere l’Ucraina «al 100%» e resterà al fianco di Kyiv.

Il ministero della Difesa britannico ha ribadito l’impegno a fornire all’Ucraina i mezzi necessari alla sua difesa, senza tuttavia confermare l’utilizzo di droni britannici negli ultimi attacchi contro la Russia.

Tensioni interne in Ucraina

Mykhailo Fedorov, ex ministro della Difesa ucraino, ha chiesto pubblicamente di trovare un meccanismo per tenere elezioni anche durante la guerra, sostenendo che «la democrazia non può essere tenuta in ostaggio dalla Russia». La legge ucraina, però, vieta attualmente lo svolgimento delle elezioni durante la legge marziale. Reuters definisce il suo intervento la più importante sfida politica interna a Zelensky dall’inizio dell’invasione russa.

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