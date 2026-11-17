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Notte di raid su Kiev e lancio di droni sulla Russia. Mosca ha colpito due importanti ponti della capitale Ucraina, che sono stati chiusi, mentre Kiev ha preso di mira il collegamento tra la Russia e la Crimea per la seconda notte consecutiva. Sul piano diplomatico, c’è attesa per l’incontro programmato per giovedì tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen. Lo stesso giorno, gli inviati del presidente Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno in programma di incontrare funzionari ucraini ed europei per lavorare a garanzie di sicurezza e a un piano di ripresa economica postbellica per l'Ucraina.

Il ministero russo della Difesa ha riferito di aver abbattuto 1.441 droni ucraini nel corso di un massiccio attacco notturno, mentre il Servizio federale di Sicurezza (Fsb) della Russia ha affermato di aver sventato una serie di operazioni di sabotaggio su vasta scala, che includevano attacchi a navi militari e civili e ad aeroporti militari. Quattro membri di un gruppo guidato dall'intelligence Ucraina sono stati arrestati nelle città di Maykop, Tikhoretsk, Kizlyar e Rostov sul Don, nel sud della Russia, ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb.

Lunedì, anche alcuni funzionari europei si sono uniti ai negoziatori ucraini e statunitensi per discutere su come spingere la Russia verso un «coinvolgimento diretto» finalizzato a concludere l'invasione, avviata nel febbraio 2022.

Germania, nuovo pacchetto Purl da 300 milioni per Kiev "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina nella difesa antiaerea, in modo efficace e tempestivo. Con la Norvegia lo stiamo facendo, tra l'altro, attraverso un ulteriore cosiddetto pacchetto Purl, al quale partecipiamo". Lo ha dichiarato il ministro della difesa tedesco, Boris Pistorius, all'arrivo al Consiglio Difesa Ue. "Con esso acquistiamo, come sapete, sistemi statunitensi non disponibili in Europa. E' il quinto pacchetto con una partecipazione tedesca: questa volta mettiamo a disposizione 300 milioni di dollari. Il focus del pacchetto è la difesa antiaerea, in particolare missili intercettori per i sistemi Patriot PAC-2 e PAC-3. A questi si aggiungono i sistemi e i missili IRIS-T che abbiamo già annunciato", ha aggiunto. "Come Germania stiamo inoltre predisponendo l'integrazione dei missili IRIS-T nei sistemi d'arma NASAMS forniti dalla Norvegia: anche questo e' in corso. E mettiamo a disposizione nuovi radar per il quadro della situazione aerea, oltre a munizioni per i caccia F-16 e droni", ha concluso il ministro. L'inviato Ue per le sanzioni contro la Russia lascia "Lascio l'incarico perché sono passati quattro anni e penso che sia arrivato il momento che subentri qualcun altro". Lo ha dichiarato David O'Sullivan, inviato speciale dell'Unione europea per l'attuazione delle sanzioni contro la Russia, in una dichiarazione rilasciata all'emittente pubblica irlandese "Rte", annunciando la decisione di lasciare l'incarico ricoperto dal gennaio 2023. O'Sullivan, diplomatico irlandese ed ex alto funzionario delle istituzioni europee, era stato nominato dalla Commissione europea nel dicembre 2022 con il compito di rafforzare l'applicazione delle misure restrittive adottate contro Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina, concentrandosi in particolare sul contrasto ai tentativi di elusione attraverso Paesi terzi. Cremlino: "I leader europei non sono orientati alla pace" I leader europei cercano un loro ruolo nella risoluzione della questione Ucraina, ma la loro posizione è chiaramente tutt'altro che orientata alla pace. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov: "I leader europei, in generale, guardano con una certa gelosia a ciò che sta accadendo e cercano di ritagliarsi un posto in questo processo. Tuttavia, dato che la loro posizione è così palesemente non orientata alla pace, essi dimostrano in ogni modo possibile la loro costante volontà di infliggere una sconfitta strategica alla Russia e di esercitare su di essa ulteriori pressioni", ha proseguito Peskov. L'Europa difficilmente può ambire a un ruolo di rilievo nella risoluzione della questione Ucraina, continuando a manifestare l'intento di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ha concluso il portavoce. I droni ucraini colpiscono una raffineria in Baschiria Un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica della Baschiria, in Russia, si è sviluppato dopo un attacco di droni nella regione. I canali Telegram di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+ hanno segnalato che il complesso Gazprom Neftekhim Salavat nella città di Salavat è colpito nella notte.

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