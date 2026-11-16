La commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, ha riferito che sono in atto preparativi per uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. "Stiamo preparando un importante scambio, che è stato annunciato. Si tratta di questioni molto delicate, che riguardano il destino di singoli individui", ha dichiarato Lantratova. Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato i preparativi per quello che potrebbe diventare il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra, con oltre mille persone per ciascuna delle due parti. Zelensky ha sottolineato il ruolo dei partner degli Stati Uniti nei preparativi, precisando che i servizi di intelligence e gli organismi ucraini competenti stavano lavorando per rendere possibile l'operazione. Non sono ancora state annunciate date né modalità per lo scambio.