Traffico sospeso sul ponte di Krasnodar, mentre continua l’attacco di droni diretto verso Mosca e il resto della Russia. Al summit di giovedì si parlerà di «pace nel mondo»
All’appuntamento di giovedì 18 novembre a Shenzhen sono previsti «scambi approfonditi sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze, e ciò avrà un significato epocale». Le parole del portavoce del ministro degli Esteri cinese rivelano le aspettative per l’incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping che dovrebbe agevolare la soluzione del conflitto ucraino, in corso ormai da quasi cinque anni.
Nel frattempo sul campo continuano le operazioni di guerra, con attacchi di droni lanciati contro le città russe e le raffinerie di Mosca, oltre che nei confronti delle infrastrutture chiave come il ponte di Crimea. L’Europa, che venerdì scorso ha scelto il formato con cui parteciperà alle trattative, torna a far sentire la sua voce per bocca dell’Alta rappresentante Kaja Kallas, che chiede come precondizione per le trattative che si raggiunga un cessate il fuoco in Ucraina.
Mosca: "Sono in corso i preparativi per lo scambio di prigionieri"
La commissaria russa per i diritti umani, Yana Lantratova, ha riferito che sono in atto preparativi per uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. "Stiamo preparando un importante scambio, che è stato annunciato. Si tratta di questioni molto delicate, che riguardano il destino di singoli individui", ha dichiarato Lantratova. Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato i preparativi per quello che potrebbe diventare il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra, con oltre mille persone per ciascuna delle due parti. Zelensky ha sottolineato il ruolo dei partner degli Stati Uniti nei preparativi, precisando che i servizi di intelligence e gli organismi ucraini competenti stavano lavorando per rendere possibile l'operazione. Non sono ancora state annunciate date né modalità per lo scambio.
Fonti americane: "Trump non vuole parlare di Ucraina al vertice"
Secondo funzionari americani, durante l'incontro giovedì Trump desidera affrontare la questione della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo e la guerra scatenata a fine febbraio da attacchi israelo-americani contro l'Iran, ma non la guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha da parte sua indicato che, durante un recente incontro con Xi Jinping, il leader cinese aveva manifestato una certa "irritazione" all'idea che le discussioni trilaterali potessero evocare l'Ucraina. "Ha esplicitamente sottolineato che si tratta di un conflitto europeo in cui gli Europei devono essere presenti al tavolo dei negoziati", ha dichiarato il capo di Stato tedesco al canale Ard. In materia di disarmo nucleare, la Cina insiste da tempo affinché gli Stati Uniti e la Russia riducano i propri arsenali nucleari prima che essa accetti di fare lo stesso.
Kiev: "Gli attacchi russi sono ancora in corso"
"Diversi droni d'attacco" russi "sono in volo" in queste ore sui cieli ucraini e "le operazioni di contrasto sono tuttora in corso": lo afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, nel fornire stamane un bilancio sulla situazione dell'ultima nottata di guerra. Dalle 18 di ieri, ora locale, a stamattina, le forze russe hanno lanciato almeno 158 droni, di cui 77 'Shaehed' a propulsione a reazione, secondo questo bilancio. La contraerea ucraina ha "neutralizzato" 131 di questi droni, tra cui 55 'Shahed' a propulsione a reazione. "Sono stati registrati impatti dei mezzi d'attacco aereo nemici in 19 località, oltre alla caduta di droni abbattuti (o dei loro detriti) in altre 11 località", aggiunge lo Stato maggiore militare ucraino, senza precisare al momento in che zone del Paese sono avvenuti gli attacchi.
Kiev colpisce il ponte di Crimea, il traffico è sospeso
L'Ucraina ha colpito il ponte di Crimea, che collega il territorio di Krasnodar con la Crimea occupata dalla Russia. Lo riporta RBC-Ucraina, citando il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov. "Il nemico ha attaccato il ponte di Crimea", ha detto Aksyonov, annunciando che il traffico sarà limitato fino a mezzogiorno e che i treni non transiteranno. Il ministero della Difesa russo ha annunciato l'abbattimento di droni ucraini, anche nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov.
Il sindaco di Mosca: "Intercettati 139 droni diretti verso la capitale"
Secondo il sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, la difesa aerea russa ha intercettato 139 droni diretti verso la capitale durante la notte e nella mattinata di lunedì. "Gli specialisti dei servizi di emergenza sono al lavoro nel luogo in cui sono caduti i detriti", ha dichiarato, tra l'altro, in una serie di messaggi su Telegram. Il giorno precedente, l'Ucraina aveva rivendicato l'attacco contro un importante impianto petrolchimico russo, una raffineria di petrolio e un sito di produzione militare, nell'ambito delle operazioni condotte dall'Ucraina in profondità all'interno del territorio russo
Kallas: "Prima dei colloqui serve il cessate il fuoco"
"Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco per poter effettivamente avviare i colloqui su qualsiasi altra cosa e al momento non lo vediamo". Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, parlando con la stampa a Bruxelles prima del Consiglio Affari esteri. Mosca, ha spiegato Kallas, "sta davvero intensificando le ostilita', attaccando le infrastrutture, come treni, ponti e infrastrutture energetiche, per causare quante piu' sofferenze possibili ai civili, in modo che gli ucraini si arrendano prima di questo rigido inverno".
© Riproduzione riservata