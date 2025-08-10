"Restiamo fedeli al principio secondo cui i confini internazionali non devono essere modificati con la forza. L'attuale linea di contatto dovrebbe essere il punto di partenza dei negoziati". Lo scrivono in una dichiarazione congiunta sulla pace per l'Ucraina il presidente francese Emmanuel Macron, la premier Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Stubb in vista dell'incontro programmato tra Donald Trump e Vladimir Putin.

I firmatari hanno accolto con favore l'impegno di Trump "per fermare le uccisioni in Ucraina, porre fine alla guerra della Russia, raggiungere una pace e una sicurezza giuste e durature per l'Ucraina". Sostengono un approccio che combini diplomazia attiva, sostegno a Kiev e pressione su Mosca e si sono detti pronti a sostenere diplomaticamente questo lavoro. Anche con misure restrittive nei confronti della Russia.

Tuttavia, questo on può accadere senza una partecipazione attiva dell'Ucraina, che "ha la libertà di decidere sul proprio destino", avvertono. "Negoziati significativi possono aver luogo solo nel contesto di un cessate il fuoco o di una riduzione delle ostilità. Il percorso verso la pace non può essere deciso senza l'Ucraina". L'impegno dei leader europei è "a favore della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina".