In una settimana l’amministrazione Trump cancella e poi annulla in parte i tagli ai programmi alimentari salvavita del World Food Programme, nonostante il Segretario di stato Marco Rubio aveva assicurato che non sarebbero stati toccati. Non torna indietro su Afghanistan e Yemen. Ecco le conseguenze

Donald Trump taglia e poi ricuce sugli aiuti umanitari. In due giorni annulla e ripristina quelle che sono risorse alimentari essenziali per milioni di persone in diversi paesi del mondo, ma alcuni paesi non vengono risparmiati, nonostante le milioni di vite a rischio. Incertezze e cambi di direzione repentini a cui dovremo abituarci velocemente, e non solo sui dazi.

I tagli ai programmi salvavita

Dopo il racconto su questo giornale sullo smantellamento dell’83 per cento dei fondi dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), circa 900 programmi in corso in tutto il mondo continuavano a ricevere finanziamenti. Tra il 5 e il 6 aprile, almeno 42 di quei programmi sono stati informati che l’Usaid aveva annullato i loro contratti: il Dipartimento di Stato non ne ha specificato il numero preciso e nemmeno il loro valore.

Sono stati presi di mira alcuni degli ultimi programmi umanitari rimasti, nonostante le garanzie che erano state date dal segretario di stato Marco Rubio di non toccare i «programmi salvavita». I tagli sono stati avviati su ordine di Jeremy Lewin, vicedirettore ad interim per le politiche e dei programmi Usaid.

In una dichiarazione, il Dipartimento di Stato ha affermato che l’ultima tornata di cancellazioni riflette gli sforzi dell’amministrazione Trump per «riorientare la programmazione degli aiuti esteri dopo decenni di cattiva gestione, frodi e priorità non allineate nell’erogazione degli aiuti esteri».

I tagli al World food programme

Tra questi è stata annunciata anche l’interruzione dei contratti per i finanziamenti ai programmi di emergenza del World Food Programme (Wfp) delle Nazioni Unite, che puntano a mantenere in vita milioni di persone in Afghanistan, Siria, Yemen e altri 11 paesi poveri, molti dei quali alle prese con conflitti armati.

Il Programma alimentare mondiale – il più grande fornitore di aiuti alimentari nel mondo – aveva fatto appello agli Stati Uniti perché annullassero i nuovi tagli in un post sui social media, nel quale aveva affermato che le conseguenze avrebbero potuto essere «un vero disastro per milioni di persone».

L’importo totale dei tagli agli aiuti americani è stato di oltre 1,3 miliardi di dollari, secondo le cifre fornite da Stand Up For Aid, un gruppo di difesa di base. Compresi 562 milioni di dollari per l’Afghanistan, 107 milioni di dollari per lo Yemen, 170 milioni di dollari per la Somalia, 237 milioni di dollari per la Siria e 12 milioni di dollari per Gaza.

Martedì il Dipartimento di Stato ha fatto marcia indietro, annullando i tagli al Wfp del giorno prima in Somalia, Siria, Libano, Giordania, Iraq ed Ecuador, mantenendo invece le cancellazioni di ogni tipo di finanziamento per Afghanistan e Yemen. Insomma, Lewin ha fatto marcia indietro solo in parte.

Yemen e Afghanistan

Più della metà della popolazione afghana, circa 23 milioni di persone, ha bisogno di assistenza umanitaria. È una crisi causata da decenni di conflitto, non di minore importanza la guerra degli Stati Uniti di 20 anni con i Talebani, così come la povertà radicata e gli shock climatici. L’anno scorso, gli Stati Uniti hanno fornito il 43 per cento di tutti i finanziamenti umanitari internazionali all’Afghanistan.

I tagli riguardano circa 560 milioni di dollari in aiuti umanitari, anche per l’assistenza alimentare di emergenza, il trattamento dei bambini malnutriti, le cure mediche, l’acqua potabile sicura e il trattamento della salute mentale per i sopravvissuti alla violenza sessuale e fisica.

Lo Yemen è in guerra dal 2014, quando i ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno conquistato gran parte del Nord. La guerra ha portato a una fame diffusa e gli esperti hanno avvertito fino al 2024 che alcune parti dello Yemen erano a rischio di carestia. I tagli degli Stati Uniti porrebbero fine all’assistenza alimentare salvavita a 2,4 milioni di persone e interromperebbero le cure nutrizionali per 100 mila bambini, afferma il Wfp.

Inoltre, il Wfp ha avvertito che fermare gli aiuti lì «ha significative implicazioni politiche e di sicurezza e rischi di approfondire la crisi economica e esacerbare l’instabilità». Gli Stati Uniti stanno portando avanti una campagna di attacchi aerei contro gli Houthi come rappresaglia per i loro attacchi alle spedizioni internazionali legati alla guerra nella Striscia di Gaza.

Il mantenimento dei nuovi slogan per Yemen e Afghanistan è stato motivato sulla base di «preoccupazioni credibili e di lunga data sul fatto che il finanziamento era a beneficio di gruppi terroristici tra cui gli Houthi e i talebani».

Tammy Bruce, portavoce per il Dipartimento di Stato Usa, ha citato la scoperta del governo degli Stati Uniti secondo cui almeno 10,9 milioni di dollari erano destinati al governo talebano dell’Afghanistan in tasse, pagamenti di utenze e commissioni. «Altri programmi con il Wfp che sono stati terminati erano contrari all’agenda America First e non hanno reso l’America più forte, più sicura o più prospera», ha detto il portavoce.

Come sempre, a rimetterci sono le persone che poco sanno di agende politiche o numeri.

