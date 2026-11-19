Nella capitale tedesca si ritrovano prima i leader dell’E3 (Francia, Germania e Regno Unito). A seguire la riunione allargata anche all’Italia e la Polonia. Presenti anche Zelensky, Kushner e Witkoff

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Nella capitale tedesca si riunisce oggi, a partire dalle 14:30, la coalizione dei volenterosi, ovvero i rappresentanti del formato E5 composto da Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito. Il tavolo arriva a poche ore dalla fine dell’incontro trilaterale, tenutosi a Shenzhen, tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump, e rappresenta l’evoluzione dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina, con l’obiettivo di garantire la sicurezza per Kiev dopo il conflitto.

A Berlino, il vertice coinvolge prima i leader di Germania, Francia e Regno Unito, cioè il formato E3, riuniti insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I temi sono quelli della sicurezza militare e della pianificazione di una forza di deterrenza multinazionale in Ucraina. Ai tre storici alleati si aggiungeranno in seguito anche i leader di Italia e Polonia, con il debutto del formato E5. Insieme si ragionerà su una strategia politica e linea diplomatica comune, da adottare in vista dei futuri negoziati di pace con gli Stati Uniti e la Russia.

Anche Giorgia Meloni è a Berlino. Da Palazzo Chigi però tengono a precisare che il tavolo dei negoziati e la costituzione della forza multinazionale per l'Ucraina sono due iniziative «complementari ma distinte». Infatti Roma non ha alcuna intenzione di contribuire con il «dispiegamento di truppe italiane sul terreno», ha ricordato Meloni.

Dalla Casa Bianca invece sono arrivati Steve Witkoff e Jared Kushner, i due inviati del presidente Usa. Proprio Kushner ha scritto sui suoi profili social che «Trump è determinato a porre fine a questa terribile guerra e a creare una pace duratura che renda tutta l'Europa più sicura». A Berlino «ci consulteremo con il presidente Zelensky e i leader europei, le nostre priorità per questo viaggio sono di rafforzare ulteriormente la nostra stretta coordinazione con l'Ucraina e l'Europa, lavorare verso una posizione unificata sui elementi chiave di una pace duratura e preparare congiuntamente l'agenda e il formato proposto per il prossimo round di negoziati multilaterali» continua.

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