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Donald Trump ha incontrato questa mattina prima Vladimir Putin e, subito dopo, Xi Jinping, in due faccia a faccia che hanno preceduto lo storico trilaterale tra i presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina. Avvicinandosi a Putin, Trump ha detto: «Chi è quello? ... È un mio amico». «Penso che da questo incontro possano scaturire molte cose meravigliose, o almeno che possano essere avviate. Ma penso che alla fine si realizzeranno», ha dichiarato Trump ai giornalisti. Con Putin, Trump ha ostentato lo stesso atteggiamento di amicizia che ha palesato con Xi, il quale gli ha detto di essere «fermamente convinto di voler lavorare con te». Ucraina, Iran, nucleare, Taiwan… sono tanti i dossier aperti, sui quali, con ogni probabilità, da questa prima volta in cui Usa, Cina e Russia si ritroveranno in un formato a tre, verranno fuori più dichiarazioni d’intenti che risultati tangibili. Come sull’Ucraina. Al termine del bilaterale Trump-Putin, l’agenzia Tass ha fatto sapere che entrambi si sono detti a favore di una soluzione pacifica del conflitto. Come dire: intanto la guerra continua, poi si vedrà.

Trump ha inoltre dichiarato che non chiederà aiuto né a Xi né a Putin per porre fine alla guerra in Iran. «Non andrò lì a chiedere aiuto», ha anticipato in un’intervista a Fox News. Secondo Trump, gli iraniani si sono «comportati molto bene» nei nostri confronti, osservando che da un po’ di tempo non hanno né aperto il fuoco né fatto uscire navi da guerra in mare. «Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz», ha sostenuto il presidente. Gli avversari di Trump, a partire dai democratici, gli rimproverano di aver messo sullo stesso piano degli Stati Uniti due paesi rivali. Per la verità la Russia lo è stato a lungo, quando aveva la potenza dell’Unione Sovietica. La novità – un vero e proprio trauma per una parte dell’élite statunitense – è la Cina, un paese contadino diventato la seconda potenza del pianeta in pochi decenni.

Nel faccia a faccia a faccia con Trump, Xi ha voluto soprattutto assicurarsi che la Casa Bianca continuerà – nonostante le pressioni contrarie dei democratici sulle restrizioni hi-tech e su Taiwan – ad attenersi alla «stabilità strategica costruttiva» sulla quale i due si sono accordati a maggio a Pechino.

Nella metropoli cinese di Shenzhen, prima dei vertici a due e a tre, Trump, Xi e Putin hanno tenuto i loro discorsi davanti ai leader dei 21 paesi della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) il cuore pulsante dell’economia globale, oltre il 60 per cento del Pil del pianeta, 3 miliardi di abitanti e le principali multinazionali hi-tech, negli Stati Uniti, in Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan. Ha aperto le danze Xi, che ha presentato la Cina come alfiere del libero commercio. Il presidente cinse ha esortato le economie dell’Apec a favorire gli investimenti e a rimuovere gli ostacoli che li frenano. Il suo discorso era intitolato «Costruire una comunità dell'Asia-Pacifico e scrivere un nuovo capitolo del miracolo dell’Asia-Pacifico». Al summit Apec di Shenzhen Xi incontra Trump per la terza volta nel 2026 (la quarta sarà a Miami a dicembre per il G20) e Putin per la 50° dal 2013.

Per i social media cinesi – che rimandano a loop i video dei tre leader – è la dimostrazione che la Cina, grazie al suo leader maximo, è tornata grande, ha di nuovo il posto al centro del mondo che le spetta di diritto. Xi ha sottolineato che «l’Asia-Pacifico è l’area dove si trova la Cina», una constatazione non banale, che ricorda come, anche se il paese è leader assoluto nel commercio e le sue aziende iniziano a diventare globali, i suoi interessi sono anzitutto nel continente asiatico. Xi ha affermato che l’economia digitale e l'intelligenza artificiale sono motori di una crescita basata sull'innovazione.

Le telecamere hanno sorpreso Trump addormentato durante il discorso di Xi, mentre Sanae Tachaiki, con la quale finalmente questa mattina Xi ha conversato a lungo, con toni e atteggiamento distesi (un buon segnale per le relazioni, tese, con il Giappone), è stata ripresa mentre sorrideva. Trump, intervenuto subito dopo Xi, ha rivendicato che «Negli ultimi tre mesi l'inflazione è scesa a un livello che nessuno si aspettava. Molti altri Paesi stanno incontrando difficoltà su questo fronte, ma noi l'abbiamo mantenuta sotto il 2 per cento negli ultimi tre mesi, e non è poco». Trump ha ribadito il ruolo storico degli Stati Uniti nella regione: «Gli Stati Uniti sono una potenza del Pacifico da centinaia di anni e continuiamo a lavorare per promuovere la crescita e la stabilità, la sovranità, la prosperità e la pace in tutta questa regione».

Il presidente Usa ha esaltato la supremazia americana nella «superintelligenza» – come definisce l'intelligenza artificiale – affermando che gli Stati Uniti si opporranno a qualsiasi forma di regolamentazione globale che possa frenare lo sviluppo di questa tecnologia. «Ci opponiamo a qualsiasi forma di regolamentazione globalista o a qualsiasi tentativo di controllare o frenare la SI. E non permetteremo che accada». Putin ha affermato che la Russia intende mantenersi aperta al mondo, rafforzando al contempo il proprio potenziale economico. La Russia continuerà a realizzare riforme, anche per migliorare le proprie capacità tecnologiche e la propria base industriale, e a tenere sotto controllo l'inflazione. Negli ultimi tre anni il Pil russo è cresciuto in termini reali di oltre il 10 per cento, ha dichiarato Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia Tass. Il presidente russo ha attribuito questo risultato alla priorità assegnata allo sviluppo di settori industriali all'avanguardia, tra cui l'intelligenza artificiale, l'energia nucleare e le tecnologie digitali.

In un'intervista a Fox News rilasciata mercoledì, prima della riunione dei leader dell'Apec, a Trump è stato chiesto delle preoccupazioni di Kiev circa la possibilità che vengano raggiunti accordi o prese decisioni sulla guerra in Ucraina senza il coinvolgimento di quest’ultima. «Non lo farei», ha risposto. Alla vigilia del vertice tra Stati Uniti, Cina e Russia, in programma mercoledì, Kiev ha rinnovato il suo appello. Secondo quanto riferito da NBC News, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che la guerra con la Russia potrebbe finire con un solo incontro, se i leader statunitense e cinese esercitassero entrambi pressioni su Mosca. Anche il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato che è importante che Trump e Xi non diano a Putin la «falsa impressione di un ritorno all'epoca delle sfere d'influenza».

Un gruppo di senatori democratici ha esortato Trump a difendere gli interessi e i valori americani nel vertice con Xi e Putin. Guidati da Jeanne Shaheen, esponente democratica di più alto grado nella Commissione Esteri del Senato, i parlamentari hanno chiesto a Trump di sollevare con Xi la questione dei controlli sulle esportazioni e quella di Taiwan. «Questo incontro non deve trasformarsi nell'ennesima convergenza di aspiranti uomini forti intenti a spartirsi il mondo in sfere d'influenza, ma deve essere l'occasione per un presidente americano di difendere i valori degli Stati Uniti, compreso lo Stato di diritto», hanno dichiarato i senatori. I senatori hanno inoltre affermato che Trump non dovrebbe fare concessioni a Putin che possano compromettere la posizione dell'Ucraina, quella degli alleati della Nato o la sicurezza nazionale americana.

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