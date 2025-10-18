L’Onu ha enormi limiti, ma può anche vantare successi in certe aree. Dopo l’atto di infanticidio che è stato il discorso di Trump si trova di fronte a un bivio: riformarsi o di affrontare la prospettiva della propria fine. Purtroppo, alcuni membri sembrano accogliere la seconda ipotesi

Più di 140 leader mondiali si sono recati a New York questo mese per celebrare l’infelice 80° compleanno delle Nazioni unite. La principale organizzazione multilaterale del mondo è stata creata dopo la Seconda guerra mondiale «per salvare le generazioni successive dal flagello della guerra».

Ma come ha ammesso di recente il Segretario generale delle Nazioni unite António Guterres, l’organizzazione sta celebrando il suo «anniversario in un mondo segnato da conflitti brutali e diffusi, profonde disuguaglianze e ingiustizie, flagranti violazioni dei diritti umani e minacce esistenziali incombenti».

Il problema centrale è che il successo dell’Onu è sempre dipeso dalla cooperazione tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che esercitano il diritto di veto: Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti. Il grande accordo alla fondazione dell’Onu cercava di bilanciare la preponderanza delle grandi potenze con una certa influenza delle potenze più piccole sulle questioni socioeconomiche e sul bilancio dell’Onu.

In ultima analisi, però, nessuno può dimenticare che la sede dell’Onu è a New York e che la sua carta è stata redatta in gran parte da funzionari del dipartimento di Stato degli Stati Uniti sotto l’occhio vigile del presidente Franklin D. Roosevelt.

Alla luce di questa realtà, il discorso del presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’Assemblea generale è stato un atto di infanticidio istituzionale. Non solo ha liquidato l’Onu come irrilevante, ma ha messo in discussione i principi stessi che hanno tenuto insieme i suoi 193 membri: il mantenimento della pace, l’organizzazione delle risposte alle sfide globali, la promozione della cooperazione internazionale e il finanziamento dello sviluppo.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo di Parigi sul clima, dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Organizzazione delle Nazioni unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

Inoltre, ad aprile 2025, l’America doveva all’Onu tre miliardi di dollari – impegni di bilancio non pagati che si aggiungono ai profondi tagli ai finanziamenti per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Le conseguenti tensioni finanziarie hanno ostacolato il lavoro salvavita delle Nazioni unite in tutto il mondo. Solo la metà dei 50 miliardi di dollari di fondi umanitari richiesti nel 2024 sono stati raccolti, e ulteriori tagli stanno minacciando i finanziamenti per 11,6 milioni di rifugiati e 16,7 milioni di persone in stato di insicurezza alimentare sotto la cura di vari programmi di soccorso delle Nazioni unite.

La sicurezza

Con Trump che ignora i molti successi dell’Onu, vale la pena di rivedere i successi e i fallimenti dell’organizzazione per determinare la direzione da seguire. Questi possono essere suddivisi nei suoi tre mandati principali: sicurezza globale, sviluppo e diritti umani.

In termini di sicurezza, l’efficacia dell’Onu è stata ovviamente limitata per quattro decenni dalla Guerra Fredda, che ha impedito all’organizzazione di svolgere il ruolo che si era prefissata, dato che i veti degli Stati Uniti e dell’Unione Sovietica in seno al Consiglio di Sicurezza hanno garantito la paralisi.

Ciononostante, l’Onu è riuscita a improvvisare, dispiegando nel corso degli anni forze di pace in molte zone di conflitto. La prima missione di questo tipo contribuì a monitorare il cessate il fuoco lungo il confine con Israele nel 1948. Nei 30 anni successivi, altre 12 missioni sono state dispiegate in teatri come il Libano, l’Egitto, la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e lo Yemen. Anche se non sempre riusciti, questi sforzi hanno aiutato il mondo a evitare una conflagrazione nucleare indotta da una superpotenza.

La fine della Guerra Fredda ha poi permesso una più stretta cooperazione tra le grandi potenze e un’espansione delle attività di mantenimento della pace delle Nazioni unite. Tra il 1992 e il 2006, due segretari generali africani, Boutros Boutros-Ghali e Kofi Annan, hanno costruito l’architettura di sicurezza post-Guerra Fredda che viene utilizzata ancora oggi.

Questo sistema ha ottenuto importanti successi in Cambogia, El Salvador, Mozambico e Sierra Leone, ma anche spettacolari fallimenti in Ruanda, Bosnia, Angola e Somalia. Sebbene le Nazioni unite dispongano ancora di oltre 60.000 peacekeepers in luoghi come la RDC, il Sud Sudan, il Kosovo e il Kashmir, la loro efficacia è stata messa in discussione. Metà dei 58 dispiegamenti post-Guerra Fredda sono stati effettuati in Africa, dove le Nazioni unite hanno spesso mancato di capacità di applicazione (che dipende dalla volontà politica).

Lo sviluppo

In termini di sviluppo, negli anni Cinquanta, quando i paesi del Sud globale sono sfuggiti al giogo coloniale e sono entrati a far parte delle Nazioni unite, hanno cercato di portare le questioni socioeconomiche – soprattutto la riduzione della povertà – in cima all’agenda.

Due figure importanti hanno sostenuto questi sforzi: Raúl Prebisch, che ha guidato la Commissione economica delle Nazioni unite per l’America Latina e successivamente la Conferenza delle Nazioni unite sul commercio e lo sviluppo, e Adebayo Adedeji, a capo della Commissione economica delle Nazioni unite per l’Africa. Entrambi si opposero alle ricette politiche tipiche della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, spingendo invece per un commercio più equo in cui i Paesi del Sud globale promuovessero lo sviluppo attraverso l’integrazione regionale.

Ma questi sforzi si sono rivelati infruttuosi, perché i potenti governi occidentali controllavano in ultima analisi le istituzioni di Bretton Woods. Nonostante alcuni progressi, con più di 30 paesi in via di sviluppo che si sono che si stanno diplomando di medio reddito entro il 2019, la triste realtà è che solo il 35 per cento degli obiettivi fissati dalle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile è sulla buona strada per essere raggiunto o sta facendo progressi moderati. I dati non sono però tutti negativi. Anche dopo i massicci tagli ai finanziamenti, le Nazioni unite sono riuscite a fornire aiuti umanitari a 116 milioni di persone nel 2024.

Diritti umani

Questo ci porta ai diritti umani, dove le Nazioni unite si sono dimostrate particolarmente impotenti. La sua stessa Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sui Territori palestinesi occupati ha recentemente dichiarato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, eppure l’organizzazione nel suo complesso non è riuscita a intraprendere alcuna azione seria per fermare le uccisioni.

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni unite con sede a Ginevra (da cui l’amministrazione Trump ha ritirato gli Stati Uniti a febbraio) rimane inefficace e politicizzato. Abusi flagranti continuano a rimanere impuniti in Congo, Cina, Russia, Arabia Saudita, Kashmir, Myanmar e in molti altri luoghi, e i migranti vengono brutalizzati in Europa e in America.

Le riforme o la fine

A causa del deterioramento della situazione finanziaria dell’Onu, Guterres è stato costretto ad accelerare diverse riforme di riduzione dei costi che erano già in corso. Ha proposto di tagliare 500 milioni di dollari dal bilancio 2026 (il 15 per cento della programmazione delle Nazioni unite); di ridurre il personale del 19 per cento; di tagliare il budget per il mantenimento della pace dell’11,2 per cento; di trasferire gli uffici dalle costose New York e Ginevra in città più economiche; di razionalizzare il lavoro delle agenzie Onu e di porre fine alla sovrapposizione dei mandati; di raggruppare un maggior numero di attività sotto le Commissioni regionali delle Nazioni unite.

Altre proposte includono il consolidamento delle 20 agenzie Onu che spesso competono per le scarse risorse negli uffici nazionali con budget ridotti; l’abolizione del Programma Onu per l’HIV/AIDS; la fusione del Programma Onu per lo sviluppo con l’Ufficio Onu per i servizi di progetto; l’unione di UN Women con il Fondo Onu per la popolazione.

Quando il predecessore dell’Onu – la Società delle Nazioni – è crollato alla vigilia della Seconda guerra mondiale, non gli è stata data nemmeno una degna sepoltura. L’Onu ha chiaramente riconosciuto l’urgente necessità di riformarsi o di affrontare la prospettiva della propria fine. Purtroppo, alcuni membri sembrano accogliere questa prospettiva.

Adekeye Adebajo, professore e ricercatore senior presso il Centre for the Advancement of Scholarship dell’Università di Pretoria, ha fatto parte delle missioni delle Nazioni unite in Sudafrica, Sahara occidentale e Iraq. È autore di The Splendid Tapestry of African Life: Essays on a Resilient Continent, its Diaspora, and the World (Routledge, 2025) e curatore di The Black Atlantic’s Triple Burden: Slavery, Colonialism, and Reparations (Manchester University Press, 2025).

Copyright: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

© Riproduzione riservata