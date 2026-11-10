Nella notte missili degli Houthi intercettati sull’Arabia Saudita. Il Qatar cerca una mediazione fra Washington e Teheran, ma l’Iran nega che siano in corso negoziati

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Gli Stati Uniti trasferito alcuni aerei dalla base della Raf di Mildenhall, in Inghilterra, verso la Germania e altre località. La decisione sarebbe legata a una minaccia attribuita all’Iran.

Secondo il Wall Street Journal, lunedì 9 novembre due aerei cisterna sono stati spostati in Germania mentre altri velivoli sono stati trasferiti nelle ore successive. Le forze americane hanno rafforzato la sicurezza a Mildenhall e nella vicina Lakenheath, ma non hanno confermato che l’allerta sia riconducibile a Teheran.

Intanto, nella notte, l’Arabia Saudita ha denunciato nuovi attacchi provenienti dallo Yemen. Esplosioni sono state udite a Riad, dove i residenti hanno ricevuto l’ordine di cercare riparo. La coalizione a guida saudita sostiene di aver intercettato un missile balistico e uno da crociera diretti alla capitale, oltre a un altro missile nel sud del paese. Riad attribuisce i lanci agli Houthi.

Sul piano diplomatico, il Qatar prova a favorire un’intesa. Dopo aver incontrato Donald Trump e JD Vance, il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha parlato di colloqui positivi sulla possibilità di porre fine al conflitto. Trump ha detto di voler evitare per ora nuovi attacchi contro l’Iran, anche su richiesta dell’Arabia Saudita e degli altri paesi del Golfo. Gli Stati Uniti mantengono però il blocco navale e non escludono un nuovo intervento militare.

Da Teheran arriva una smentita: Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, denuncia «negoziati immaginari» e chiede agli Stati Uniti di accettare le condizioni iraniane. La mediazione del Qatar prosegue, ma un accordo non appare imminente.

L'Iran agli Usa: "È tempo di arrendersi alle sette condizioni che abbiamo più volte ribadito" Per Teheran "È tempo di arrendersi alle sette condizioni che l'Iran ha più volte ribadito": il messaggio, rivolto agli Stati Uniti, arriva dal segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, il generale di divisione Mohsen Rezaee. In un post su X rilanciato dall'agenzia Irna, Razaee ricorda le sette condizioni poste dalle autorità di Teheran per la riapertura dello Stretto di Hormuz all'amministrazione Trump, che definisce "un giocatore d'azzardo disperato", e aggiunge: "Ritiratevi. Smettete di fabbricare fake news su presunti negoziati. Smettete di negare il nuovo ordine in Asia occidentale" Gli Usa trasferiscono aerei da una base britannica per una sospetta minaccia iraniana Gli Stati Uniti hanno trasferito diversi velivoli dalla base di RAF Mildenhall, in Inghilterra, verso la Germania e altre destinazioni. Secondo il Wall Street Journal, la decisione sarebbe legata a una minaccia attribuita all'Iran, della quale non sono ancora chiare la natura e l'imminenza. Innalzato il livello di sicurezza anche nella vicina base di RAF Lakenheath. L'Aeronautica americana non ha confermato il collegamento con Teheran. Qatar: «Colloquio positivo con Trump e Vance» Il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha definito «ottima» la conversazione avuta con il presidente statunitense Donald Trump e il vicepresidente JD Vance. In un messaggio su X ha spiegato di aver discusso della situazione regionale e delle possibilità di far avanzare il dialogo tra Stati Uniti e Iran. «Grato per le discussioni positive volte a raggiungere un accordo e a portare la pace nella regione», ha scritto il premier, il cui paese sta svolgendo un ruolo di mediazione tra Washington e Teheran. Teheran smentisce i negoziati: «Colloqui immaginari» Il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, Mohsen Rezaei, ha respinto le dichiarazioni americane sui presunti progressi diplomatici. «Smettete di diffondere notizie false su colloqui immaginari», ha scritto su X, invitando Washington ad accettare le sette condizioni avanzate dalla Repubblica islamica per porre fine al conflitto. Secondo Rezaei, la guerra avrebbe già indebolito politicamente l'amministrazione statunitense. La smentita arriva mentre il Qatar continua a cercare una mediazione. Trump: «Un nuovo attacco all'Iran sarebbe cinque volte più potente» Un'eventuale nuova offensiva americana contro l'Iran potrebbe essere «circa cinque volte più grande» dei precedenti attacchi. Lo ha dichiarato Donald Trump durante un'intervista telefonica a C-SPAN, sostenendo che i paesi del Golfo preferiscono evitare un'ulteriore escalation. Il presidente ha citato Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Kuwait, ribadendo però che Washington resta pronta a intervenire. Secondo Trump, Teheran vorrebbe raggiungere un accordo, anche se non lo ammetterebbe pubblicamente. Esplosioni a Riad, intercettati due missili lanciati dagli Houthi Diverse esplosioni sono state avvertite nella notte a Riad. Le autorità saudite hanno inviato messaggi di allerta ai residenti, invitandoli a cercare riparo per una minaccia aerea. La coalizione a guida saudita ha poi annunciato l'intercettazione di due missili diretti verso la capitale, uno balistico e uno da crociera, attribuendone il lancio ai ribelli Houthi dello Yemen. Un terzo missile balistico è stato abbattuto nel sud del paese. La Protezione civile ha successivamente comunicato il cessato allarme

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