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Proseguono i tentativi diplomatici per porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. Oggi Donald Trump incontrerà alla Casa Bianca il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, impegnato da settimane nella mediazione tra Stati Uniti e Iran. L'incontro, a porte chiuse, sarà preceduto da un colloquio separato con il vicepresidente Jd Vance, coinvolto direttamente nei negoziati indiretti con Teheran. Secondo Axios, Doha vuole convincere Trump a concedere più tempo alla diplomazia.

Il governo iraniano ribadisce la propria disponibilità a riaprire lo Stretto di Hormuz entro due giorni, ma chiede agli Stati Uniti di accettare una serie di condizioni, a partire dalla fine delle ostilità su tutti i fronti. «Gli elettori americani hanno fatto la loro scelta. Ora tocca alla Casa Bianca», ha scritto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi su X, riferendosi alle elezioni di metà mandato statunitensi. Il ministro ha avvertito che, se Washington scegliesse una nuova escalation militare, le forze iraniane sarebbero pronte a rispondere.

Resta, intanto, alta la tensione nel Golfo: questa mattina un nuovo allarme è scattato a Riad, all'indomani degli attacchi rivendicati dagli Houthi contro l'Arabia Saudita: domenica le difese aeree saudite avevano intercettato missili diretti verso la capitale e altre aree del Paese. I detriti hanno danneggiato alcuni piani della torre Aramco nel distretto finanziario di Riad, senza provocare vittime, secondo le autorità.

Iran, rappresentanti Aiea hanno visitato il sito di Bushehr Rappresentanti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) hanno visitato l'impianto nucleare di Bushehr "nei giorni scorsi". Lo ha reso noto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei. Araghchi: "Gli americani sono disgustati da Israele. Trump l'ha capito" Donald Trump riconosce che "la stragrande maggioranza degli americani è disgustata da Israele", anche se sembra "confuso" sulle ragioni di questo atteggiamento: lo ha sostenuto il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. La sua riflessione è stata condivisa attraverso un post sul social X. Secondo Araghchi, gli americani sono "stanchi e esasperati" dal fatto che Israele trascini le amministrazioni statunitensi in "guerre senza fine" L'Arabia Saudita ha lanciato un allarme per un possibile attacco degli houthi La protezione civile saudita ha emesso e poi revocato un allarme riguardante un "potenziale pericolo" a Riad. L'avvertimento giunge dopo che un edificio della Saudi Aramco nella capitale del regno è stato danneggiato ieri a seguito di quello che le autorità saudite hanno definito un "tentativo" di attacco da parte degli Houthi yemeniti. Trump oggi incontrerà il primo ministro del Qatar Il presidente americano Donald Trump riceverà oggi nello Studio ovale il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani: lo ha riferito la Casa Bianca, con una sua comunicazione. Prima dell'incontro con Trump, Al Thani vedrà anche il vicepresidente americano James David Vance. Il Qatar ha svolto un ruolo di mediazione nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Trump, in Cina incontrerò Xi e Putin per porre fine alla guerra in Iran Donald Trump ha annunciato che probabilmente incontrerà questo mese i presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin, a margine del vertice Apec in programma nella città di Shenzhen. Al centro dei colloqui, stando alle dichiarazioni del capo di Stato americano, rese parlando con alcuni giornalisti, le prospettive per una fine della guerra contro l'Iran.

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