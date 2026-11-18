In E se poi guarisco? Viaggio sentimentale di un tifoso in crisi, l’autore racconta il disincanto di chi ha fatto della propria squadra una ragione di vita: «La globalizzazione ha trasformato tutto». Attraverso le voci di musicisti, scrittori, giornalisti ed ex calciatori, il volume diventa un viaggio tra nostalgia, appartenenza e trasformazioni del pallone

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Michele Bitossi ha scritto un libro che mancava nella biblioteca di ogni appassionato di calcio: E se poi guarisco? Viaggio sentimentale di un tifoso in crisi (66thand2nd).

Il football è vivisezionato 24 al giorno: tv locali e nazionali, giornali e siti web, newsletter e podcast. Ma questo volume ha il pregio di coltivare il dubbio, di portarlo avanti, di accettare di riflettere, e forse anche di cambiare idea su un qualcosa che il tifoso comune non accetta di mettere in discussione: la passione per la propria squadra del cuore.

Per tutta la vita, infatti, Bitossi ha creduto che il tifo fosse una forma d’amore assoluto. Una fede da onorare senza se e senza ma. Poi, all’improvviso, durante una partita della sua squadra del cuore, si scopre annoiato, svuotato, esausto. Esce dallo stadio prima del fischio finale e la sera realizza di essersi dimenticato perfino di controllare il risultato definitivo. È accaduto l’impensabile, è iniziata ufficialmente la sua crisi di tifoso.

Che fare, si chiede il protagonista? Ed è qui che scatta l’idea del libro. Gli viene in mente di condividere questa sorta di burnout sentimentale con una serie di tifosi, anche loro logorati, nostalgici, un po’ stanchi del solito refrain.

Un gruppo di mutuo aiuto

Bitossi oltre a scrivere è molte altre cose insieme: classe 1975, nato a Torino e residente a Genova, è docente di Lettere, musicista e songwriter. Nel 2024 ha realizzato per RaiPlay Sound il podcast Prendo la sciarpa e vengo da te. E il podcast è il trattino d’unione con il libro. Si è messo in viaggio per intervistare musicisti, scrittori, giornalisti, filosofi, ex calciatori. La lista è lunga: Ghemon, Matteo Caccia, Giovanni Francesio, Max Collini, Davide Coppo, Pierluigi Spagnolo, Malcom Pagani, Emiliano Colasanti, Sébastien Louis, Gianmarco Tognazzi, Matteo Saudino, Alessandro Gazzi e Tim Parks.

Trae origine così una sorta di gruppo di mutuo aiuto itinerante. Da questa frattura nasce il racconto di quarant’anni di passione calcistica e di ciò che il tifo rappresenta: identità, appartenenza, memoria, famiglia, ossessione, dipendenza.

Oltre i temi, Bitossi porta avanti un lavoro di scavo, quasi di inchiesta: è andato alla Biblioteca civica Berio (a Genova) a consultare i microfilm del Secolo XIX dei primi anni Ottanta per ricostruire gol e azioni di partite che appartengono al passato.

A fargli da contrappunto c’è la compagna, Chiara Nicola, ex calciatrice di Serie A: il suo sguardo competente e divertito smonta riti e fissazioni del tifoso. Un confronto che rende reale il libro, soprattutto per chi si è sempre chiesto cosa passi per la testa di chi soffre di questa pazza “malattia” chiamata tifo.

Il calcio è cambiato

Ma anche lo sguardo di chi non ha più vent’anni, ma ne ha 50, è diverso. La narrazione attraversa curve, trasferte nei campi di provincia e domeniche vissute come questioni esistenziali, con la voce ironica che caratterizza il lavoro dell’autore: «La globalizzazione progressiva e inarrestabile del calcio ha trasformato tantissimo il concetto di tifoso», dice Bitossi, passando da un’idea di calcio collettiva, “noi”, all’attualità del tifoso, “io”, consumatore/fruitore/costruttore di un palinsesto personale fatto di reel, meme e highlights, magari senza nemmeno essersi visto la partita.

E se poi guarisco? E se poi una mattina mi sveglio e non ho più interesse per le sorti della squadra del cuore? «Questo è il tema principale del libro, ossia il fatto che guarire fa paura. È una sensazione che provo costantemente e che ho cercato di riportare su pagina. D’altronde allo stadio cantiamo spesso “questa è una malattia che non va più via…”. Devo dire, però, che nessuno degli intervistati mi ha detto “io non sono mai andato in crisi”. Però qualcuno ci è andato molto vicino», ci racconta ancora Bitossi.

«Il più convinto è stato Matteo Saudino. Il calcio di oggi lo critica come pochi: lo vede diventare una merce, sempre più lontano dai territori e dalle comunità. Ma se gli chiedi se vale ancora la pena tifare, risponde “Per me sì”, senza esitare. La sua juventinità si è radicata più che mai nell’anno della Serie B dopo Calciopoli, l’unico in cui ha fatto l’abbonamento: “Perché l’amore lo vedi quando le cose vanno male”».

«La paura di guarire, di svegliarmi un giorno e non sentire più niente, ce l’ho eccome: quando mi è venuta la domanda del titolo, l’idea mi ha terrorizzato», conclude Bitossi. «Ma parlando con loro ho capito che la crisi non è il contrario della fede: è il momento in cui smetti di darla per scontata e ti chiedi perché ci tieni. Magari non si guarisce. Magari si cambia, e basta».

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