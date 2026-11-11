Il centrocampista del Borussia Dortmund promuove una campagna sul ritorno di Gesù, legata al gruppo evangelico Ballers in God, vicino a organizzazioni statunitensi ultraconservatrici e ostili ai diritti Lgbtqia+. Dopo i precedenti post omotransfobici, Klopp e la Federcalcio tedesca vogliono chiarire la vicenda

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Felix Nmecha è finito al centro delle polemiche in Germania, e questa volta anche l’allenatore della Nazionale, Jürgen Klopp, è intervenuto, dicendo che parlerà con il giocatore in questi giorni. All’origine del caso c’è l’esultanza del centrocampista del Borussia Dortmund dopo uno dei due gol segnati sabato in Bundesliga contro l’Elversberg: Nmecha si è inginocchiato e ha fatto il gesto di togliersi una corona dal capo per porla a terra.

Non un’esultanza come le altre: come segnalato il giorno successivo dalla tifoseria del Dortmund, quel gesto rimanda alla campagna The King’s Return (il Ritorno del Re), organizzata dal gruppo cristiano evangelico Ballers in God, di cui Nmecha è un membro. La campagna, lanciata lo scorso giugno con dei canali social appositi, sfrutta i calciatori associati al movimento per promuovere l’annuncio dell’imminente ritorno di Gesù Cristo sulla terra.

L’iniziativa gode di una discreta visibilità, con oltre 11mila follower su Instagram, ma sono soprattutto i calciatori aderenti ad attirare l’attenzione su di essa, replicando la celebrazione resa celebre sabato da Nmecha. Il centrocampista tedesco è il principale ambassador di Ballers in God, ma non è affatto un caso isolato: accanto a lui ci sono i belgi Jeremy Doku e Dodi Lukebakio, il ghanese Antoine Semenyo, l’ex Juventus Samuel Mbamgula e il britannico Trevor Chalobah, difensore attualmente in forza al Como. Secondo il gruppo, i suoi aderenti sarebbero circa 600.

I legami col movimento cristiano conservatore

Non deve sorprendere che la campagna sia particolarmente popolare tra i calciatori, specialmente nel Regno Unito. Ballers in God (BiG) è stata creata nel 2015 dal calciatore britannico John Bostock per promuovere l’evangelicalismo tra i giocatori di calcio, e ha la propria sede a Londra. Ma non è una semplice organizzazione religiosa: BiG è vicina alla Bethel Church, una grande organizzazione evangelica statunitense i cui esponenti promuovono idee di estrema destra e teorie cospirazioniste, e che è stata accusata di abusi sessuali e di frode.

Un’altra connessione è quella con il movimento cristiano conservatore Awakening Europe di Ben Fitzgerald, che ha posizioni ostili al diritto all’aborto e ai diritti della comunità Lgbtqia+. Awakening Europe e Ballers in God hanno il comune obiettivo di diffondere la fede evangelica in Europa, soppiantando il cattolicesimo: Bostock è stato anche un relatore di una conferenza del movimento di Fitzgerald.

Sebbene Ballers in God non faccia ufficialmente propaganda politica e si limiti a parlare di religione tra i calciatori professionisti, la rete che circonda l’associazione di Bostock rimanda chiaramente a una visione del cristianesimo ultraconservatrice e ostile ai diritti di molte minoranze. È questo che i tifosi del Borussia Dortmund contestano a Felix Nmecha, e non certo da oggi.

I precedenti

Le prime polemiche erano sorte nell’estate del 2023, quando il centrocampista era stato acquistato per 30 milioni di euro dal Wolfsburg per sostituire Jude Bellingham, passato al Real Madrid. La tifoseria del Dortmund aveva segnalato che, nei mesi precedenti, Nmecha aveva pubblicato su Instagram alcuni post omotransfobici e, per questo, contrari al codice etico del club.

Nel febbraio 2023 aveva condiviso un video dell'estremista di destra statunitense Matt Walsh in cui veniva deriso il padre di una persona transgender. Il mese successivo aveva ripubblicato un post di un gruppo fondamentalista cristiano in cui si paragonava il Pride a Satana.

All’epoca, il presidente del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke, che è anche vicepresidente della Federcalcio tedesca, aveva minimizzato la questione, ma secondo varie fonti il club aveva incluso una clausola nel contratto di Nmecha per impedirgli di fare commenti su tematiche politiche. Nmecha aveva poi pubblicato un comunicato in cui diceva di essere contrario a ogni forma di discriminazione e di aver condiviso quei post senza leggerli bene.

Da allora, si è affermato come uno dei giocatori più importanti della squadra e le polemiche si sono placate, fino a sabato scorso. Questa volta, Watzke ha detto che chiederà al centrocampista di non replicare più la celebrazione della corona, e secondo i media tedeschi il Borussia Dortmund starebbe anche valutando un’azione legale contro Ballers in God, per forzare il gruppo a smettere di usare Nmecha come proprio testimonial. Klopp e Rudi Völler, direttore sportivo della Germania, hanno già annunciato che discuteranno del problema con Nmecha durante il ritiro della Nazionale.

Nel frattempo, martedì il giocatore ha pubblicato un altro comunicato ambiguo. Nmecha ha infatti negato che la sua celebrazione sia legata a una qualche campagna, ma sui profili social di The King’s Return vengono pubblicate foto e video del suo gesto (e di altri simili di suoi colleghi), smentendo implicitamente il giocatore. Nmecha ha nuovamente detto di essere contrario a qualsiasi forma di discriminazione, ma i suoi vecchi post sui social che dimostrano l’opposto.

La Bild gli ha chiesto un’intervista per chiarire la sua posizione, ma ha ottenuto un rifiuto.

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