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Il conflitto all’improvviso. Giusto nel giorno in cui l’Uefa trova in Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (Fff), il candidato da contrapporre a Gianni Infantino nella corsa alla presidenza Fifa che si svolgerà il prossimo 18 marzo a Rabat (Marocco), giunge per la confederazione calcistica europea l’annuncio di un possibile contenzioso in sede comunitaria. A tentare di innescarlo è un soggetto fin qui poco conosciuto del calcio europeo: l’Union of European clubs (Uec), associazione di recente fondazione che raccoglie club medio-piccoli di diversi paesi europei. Lunedì l’Uec ha annunciato di aver presentato un reclamo alla Commissione europea, avverso al memorandum d’intesa tra l’Uefa e l’European football clubs (Efc, l’ex Eca).

Per chi non sapesse, l’Efc è il feudo personale di Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain nonché soggetto in piena ascesa nella mappa del potere calcistico globale, al punto da essersi reso pienamente autonomo dall’emirato del Qatar che lo aveva voluto come plenipotenziario per le questioni calcistiche.

Di questa autonomia acquisita è riflesso proprio il diverso atteggiamento nei confronti di Infantino: l’emirato, che dal presidente Fifa ha visto difendere pubblicamente la legittimità a ospitare i Mondiali 2022 nei giorni delle polemiche sul debole standard in materia di diritti, ha ribadito la posizione favorevole alla rielezione del presidente Fifa con un comunicato in cui ha criticato la confederazione asiatica (Afc), a sua volta schierata nettamente contro. Al contrario, Al-Khelaïfi è chiaramente avverso a Infantino e grazie alla sua forza politica potrebbe intercettare parte del voto africano nominalmente schierato col presidente uscente. Magari, al prossimo giro, potrebbe essere proprio lui il candidato forte alla presidenza Fifa.

In questo scenario di grandi manovre politiche si inserisce la mossa di Uec. Che ha messo nel mirino l’estensione al 2033 del protocollo d’intesa tra Uefa e Efc. Alla Commissione europea è stato chiesto di indagare sull’eventualità che il protocollo violi gli articoli 101 (lesione della libera concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Colpire le contraddizioni

Il comunicato ufficiale di Uec è giunto assieme all’annuncio che martedì 17 novembre si è tenuto a Bruxelles il forum intitolato Fair share, fair game (con la partecipazione dell’ex calciatrice italiana Carolina Morace), organizzato dalla stessa associazione. Che dal canto suo comunica di raggruppare 138 club di 22 federazioni europee: fra quelli di cui il sito dà conto, una cinquantina, pochi sono di prima divisione (fra gli altri, i belgi dell’Union St. Gilloise, gli spagnoli Levante e Osasuna), nessuno dall’Italia.

Il presidente dell’associazione è il rumeno Ovidiu Costesin, direttore generale dell’Universitatea Craiova, che ha colto l’occasione per ribadire il punto della questione: le manifestazioni Uefa per club sono organizzate in modo da essere nettamente sbilanciate dalla parte dei club più ricchi e potenti, con l’effetto di generare una distribuzione delle risorse economiche da cui deriva l’ulteriore allargamento della forbice.

Inoltre, viene denunciato il ruolo ibrido di Efc, che è l’erede del G14 (il gruppo di club europei superleghisti che per vent’anni ha tenuto sotto schiaffo l’Uefa con la minaccia della secessione) e progressivamente ha cooptato oltre un centinaio di club continentali per svolgere una missione mai pienamente chiarita.

La contraddizione che ne deriva è palese: l’Uefa che si è schierata contro il progetto turbocapitalista di Infantino ne porta avanti uno tutto suo da almeno un quarto di secolo. Non lasciamoci ingannare dalla propaganda o di chi ci vuol far credere che sia una guerra tra buoni e cattivi, anziché uno scontro tra cosche. Resta da capire se, per caso, dietro questa mossa che giunge con straordinario tempismo vi sia lo zampino di un omino dalla testa lucidissima che in questi mesi gira il mondo nell’impossibile tentativo di ricostruirsi l’immagine.

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