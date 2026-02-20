Ogni giorno il meglio di Milano-Cortina 2026 in un colpo d’occhio: risultati, medaglie, sorprese, record e protagonisti della giornata olimpica. Dalle piste alle piste di ghiaccio, un racconto essenziale e puntuale per non perdersi nulla dei Giochi. Qui tutte le altre puntate. "Cronache dal ghiaccio” è accompagnata ogni giorno da un’altra rubrica, “Oltre il traguardo”, che racconta invece una storia che nasce dai Giochi.

Maledette Olimpiadi. O anche: Olimpiadi maledette. C’è anche chi i Giochi li sa odiare. Diciamolo: Milano-Cortina non erano quelle giuste per Tommaso Giacomel, all’ennesima delusione in questa edizione così piena di azzurro. È finita male anche nella mass start 15 chilometri del biathlon. Un’agonia.

E fa ancora più male perché il ritiro di Giacomel è arrivato dopo un avvio deciso, bello, convincente. Al secondo shooting pulito l’azzurro aveva preso la testa del gruppo. Dai, lo vedi che è il giorno giusto? Invece no. Pochi metri e Giacomel si è piantato. Anche le telecamere non lo hanno preso più. Altri pochi metri e si è dovuto fermare. Tommaso ha accusato un dolore al fianco, e spingere sugli sci in quel mondo non era possibile. Un incubo.

Faccia allungata nella tristezza, Giacomel, 25 anni, era arrivato a queste Olimpiadi con grandi ambizioni. Non erano sogni a occhi aperti, ma dichiarazioni d’intenti. Giacomel voleva tre medaglie: «Non mi nascondo. Ho grandi aspettative». La realtà è stata un’altra. Dopo il ventunesimo posto nella Sprint maschile non si è tenuto: «Brutto fallire alle Olimpiadi». Il compromesso doveva essere la gara dell’Inseguimento 12,5 chilometri, ma non è andata bene nemmeno lì (9°). La mass start era l’ultima chiamata per non tornare a casa a mani vuote.

Non è altoatesino come la maggior parte dei biathleti azzurri, anche se è nato proprio a Vipiteno, in provincia di Bolzano. Ma Giacomel è trentino doc. E uno dei migliori del mondo dopo aver conquistato la terza vittoria individuale in Coppa del mondo a Le Grand Bornand, in Francia. Era arrivato ai Giochi per completare l’evoluzione. Magari davanti ai mostri sacri norvegesi e francesi che Giacomel aveva già battuto nelle gare di Coppa del Mondo.

L’oro olimpico è andato al norvegese Johannes Dale-Skjevdal. Secondo un altro norvegese, Sturla Holm Lægreid. Terzo il francese Quentin Fillon Maillet.

