Atp e Wta insieme nel torneo di fine stagione dedicato ai migliori otto al mondo: un appuntamento inedito per celebrare uno sport senza distinzioni. Gaudenzi è favorevole, la città piemontese spinge per ospitarlo. Ma interessi economici, rivalità territoriali e il timore che le campionesse finiscano nell'ombra rendono la strada in salita

false false

Torino – Sarebbe bello. Ma il condizionale già la dice tutta. L’ipotesi sarebbe quella di ospitare un evento unico nella storia: le Finals Atp e Wta, cioè maschili e femminili, in formato combined, cioè assieme. Con unità di tempo e di luogo. Una sorta di epifania tennistica.

Attualmente non è così: i maschietti resteranno in Italia fino al 2030, l’anno prossimo sicuramente a Torino e poi forse ancora; le ragazze hanno disputato il loro Master a Indian Wells e dal 2027 al 2029 si trasferiranno a Charlotte, in South Carolina. Non esattamente il centro del mondo. Quella delle Finals femminili è una peregrinazione senza fine che riflette in una certa misura il momento particolare del movimento: un momento costituito dall’eterna ricerca di uno o più volti (Mirra Andreeva già lo è) che releghino definitivamente l’epoca delle sorelle Williams nei supporti digitali di storia tennistica e inaugurino una fase nuova fatta di rivalità vere, di partite appassionanti, di gesti riscoperti e comunque differenti dallo schema di attacco da fondo che da anni è l’esperanto tecnico espresso dalle ragazze.

Trasformare le Finals in un super appuntamento di fine stagione vorrebbe dire andare oltre quello che già succede in sei dei tornei 1000: sarebbe il miglior modo possibile di sancire che il tennis è una cosa sola. Ma il cammino per arrivarci, ammesso che qualcuno muova davvero il primo passo, potrebbe essere irto di passaggi esposti. Con il pericolo che si manifestino episodi di fuoco amico.

Interessi differenti

Andrea Gaudenzi, Ceo di Atp, è favorevolissimo: «Per me tutti gli eventi dovrebbero essere combined, non sono assolutamente contrario all’idea. Io penso che dovremmo essere percepiti all’esterno come uno sport unico. Ma non è facile quando ci sono tanti stakeholder in ballo». Laddove i succitati soggetti sono tutti quelli che operano in un mondo incasinatissimo, per adoperare un francesismo.

Ci sono Wta e Atp (sindacati onnipotenti che gestiscono i circuiti femminili e maschili), i titolari dei tornei dello Slam, la Federazione internazionale (che gestisce la Davis), varie ed eventuali. Ognuno dei quali vuole salvaguardare la propria integrità e il proprio peso nelle trattative. Come dite? Che sembra l’Unione europea? Più o meno.

Ciascuno, soprattutto, vuole evitare che le scelte possano danneggiarlo sul piano finanziario e d’immagine. E non tutti sono concordi sul fatto che un all stars game di fine anno con in campo ragazze e ragazzi sia l’ideale. C’è chi sostiene che i due tornei potrebbero essere contemporanei, ma organizzati in due città diverse. Non siamo forse reduci da un’Olimpiade di Milano-Cortina con gare della stessa manifestazione organizzate a 300 chilometri le une dalle altre? Strada ardua da praticare.

Non ci vuole una palla di cristallo per intuire che si scatenerebbe una canea di litigi fra le due città (Torino e Milano), eternamente rivali anche se molto più collaborative che in passato come nel caso del festival musicale MiTo. Anche perché c’è un timore, più che giustificato peraltro, che pesa come un macigno su ogni scelta che la Wta compie: quella che il movimento maschile oscuri quello femminile o almeno lo releghi in secondo piano.

Le mire di Torino

È un timore che arriva da lontano e che ha più di un motivo per esistere. Troppo spesso nei tornei combined si registra una presenza di pubblico diversa fra i match maschili e quelli femminili: l’ultima cosa che Wta vuole è quella di proporre al mondo riprese di un palazzetto pieno per un match di Carlos Alcaraz (di Jannik Sinner chissà quando) e mezzo pieno per uno di Andreeva o Sabalenka.

Tutto sommato, agli occhi dei manager Wta, meglio andare in un luogo famelico di tennis anche se dotato di minore appeal oppure in un nonluogo come Indian Wells, dove il tennis sarà anche paradise, ma se a novembre non si presenta proprio una folla oceanica non si scandalizza nessuno.

Torino vorrebbe questo evento con una determinazione degna di miglior causa. Non foss’altro perché la porrebbe nella condizione di ospitare una primizia storica. Facendo in modo che il tennis diventi ancora di più, e in pianta stabile, parte del dna della città. In più, e non è poco, il doppio degli incontri vorrebbe dire più giorni di gara, più biglietti venduti, più presenze in città, più denaro per gli investimenti strutturali e turistici.

Senza dimenticare la valenza politica, nel senso più alto del termine che un evento del genere avrebbe: un messaggio di eguaglianza diffuso worldwide di cui tennis sarebbe promotore e protagonista. Bellissimo, tra l’altro. Sarebbe un modo di rinverdire quel clima festoso e da centro del mondo che la città ha vissuto nel 2006, il momento più alto del suo periodo postindustriale e che ha riassaporato in questi sei anni di Finals maschili.

E poi, già Antonio Gramsci parlava di Torino come città-laboratorio, cioè come un luogo dove si riflette e si sperimenta: sarebbe il posto giusto per ospitare un evento tanto simbolico. Una vocazione al proporre ciò che prima non c’era che si è vista recentemente pure nell’hotellerie: da molti anni a Torino il collegio dove Gramsci studiava e scriveva prima di finire in carcere è diventato un hotel a 4 stelle. Da molto prima che Botteghe Oscure diventasse un resort a cinque con la possibilità di dormire nello studio che fu di Berlinguer. Che volete potrebbe mai essere, per Torino, ospitare le prime Finals “totali” della storia.

© Riproduzione riservata