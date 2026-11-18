Superfici sempre più rapide, battute oltre i 200 all’ora e palleggi ridotti all’essenziale: alle Finals di Torino la potenza sembra diventata l'unico criterio di bellezza. Panatta protesta e attacca l’Atp, ma dietro questa trasformazione c'è uno sport che asseconda lo spirito dei tempi e mette alla prova i corpi. Sinner intanto vola negli Usa per il ginocchio

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Torino - Bum, bum. Qualche volta un altro bum e poi stop. O quasi. Gli scambi del tennis delle Finals sono onomatopeicamente così. Non proprio uno spettacolo da strapparsi i capelli, a volerla dir tutta. Il servizio è non solo determinante, ma l’unica cosa che conta: manco il concetto di vittoria in casa Juve secondo Boniperti («Vincere non è importante, ma è l’unica cosa che conta») era così definitivo.

Tiri la prima palla a 215 km l’ora e oltre e il gioco è fatto. O l’avversario non la tocca o se la tocca finisce in mezzo al pubblico pagante e applaudente più per forma che per altro. Perché se in campo c’è un italiano oppure Carlos Alcaraz (speriamo bene: nel secondo set contro Daniil Medvedev si è fatto fasciare abbondantemente la coscia sinistra e ha dedicato particolare attenzione ad abbreviare gli scambi: due segnali non buoni) si applaude per tifo o per gusto del bello; se a recitare il copione sopra fumettizzato sono gli altri, si applaude un po’ per effetto dell’understatement subalpino e un po’ per sfinimento.

Il tennis era tante cose e in alcuni interpreti lo è ancora: era tante parole in forma di gesti. Quello in scena a Torino è un tennis binario e manicheo, uno e zero, servizio e risposta, un linguaggio che si basa su due emoticon, senza sfumature. Il tutto alla velocità di un salto nell’iperspazio del Millennium Falcon e se qualcuno ha ridotte capacità visive cavoli suoi: più che vedere prendi atto.

Superfici veloci

A sintetizzare tale malessere ci ha pensato Adriano Panatta con la terminologia un po’ dell’amante tradito e un po’ dell’appassionato furibondo, perché non riconosce più la creatura cui ha contribuito a dare un volto. «Hanno fatto un macello col tappeto: è ghiaccio. Io vorrei sapere chi è il mentecatto che fa queste cose. E il tennis? Un dettaglio. Discoteca, luci psichedeliche; una volgarità assoluta».

I temi sono due: la ipervelocità del suolo e la volgarità. Sul primo punto ha ragione Panatta? Il tennis binario è indubbiamente favorito dal tappeto su cui si gioca, che è velocissimo. Giova dare un po’ di numeri. Il Court pace index è, detto in breve, un numero che in base a tanti parametri (attrito della superficie, densità dell’aria, velocità della pallina) stabilisce quanto un campo è rapido. Secondo i dati elaborati quest’anno (Fonte New York Times e Bbc) la superficie di Torino è velocissima: 45.8 a fronte del 40.4 dell’anno scorso. Fra i tornei 1000 solo la superficie di Parigi lo è di più: 50.

Esiste certo una percentuale di variabilità per quanto concerne la resa di una stesa di preparati chimici, ma il risultato non è frutto del caso. Torniamo alla domanda di Panatta: chi decide quanto deve essere rapida una superficie, condizionando così pesantemente lo spettacolo? Impossibile pensare che Atp, padrona dell’evento, non indichi almeno un range entro cui muoversi: poi l’organizzatore locale si attiene o almeno ci prova. Il fatto è che un torneo (ricchissimo peraltro) si svolge a fine stagione, i giocatori sono stanchi, vogliono competere ma – se non sono costretti a restare in campo tre ore – ne sono felici. Tanto più che il servizio oltre i 200 l’ora ormai è patrimonio comune e dunque perché perdere tempo?

Una volta che lo shot clock ha sancito che tra un punto e l’altro possono trascorrere al massimo 25 secondi, gli scambi così rapidi e così essenziali (vallo a trovare il tempo di scendere a rete oppure la palla sufficientemente comoda per provare un drop shot) garantiscono che in un’ora e mezzo la partita finisce e tutti a casa. Gli addetti hanno tutto il tempo di ripulire l’impianto prima della sessione successiva, gli spettatori vanno al Village a spendere soldi o a mangiare e tutti vissero felici e contenti.

Spirito dei tempi

Povero il linguaggio generale dell’umanità, povero il tennis? C’è molto di vero. Ciò che si vede quasi sempre a Torino (eccetto Alcaraz) è l’equivalente di una Formula 1 senza sorpassi, di una MotoGp con tutti in fila indiana, di un golf senza bunker, laghetti, zone alberate e soprattutto senza vento, di uno sci praticato sul polistirolo. Tutto potenza e niente genio, perché sono le condizioni a non gradire che il genio si manifesti.

Lasciate perdere il fatto che molte di queste situazioni già esistono, ahinoi: resta il fatto che il tennis uno-due e se vi comportate bene tre fa venire il latte alle ginocchia. E certo non fa del bene a chi lo deve perpetrare nel tempo. Tanto per non apparire eccessivamente dogmatici, va detto che pure uno scambio fra terraioli d’antan composto da trecento colpi aspettando che l’altro sbagli in quanto a produzione di latte che si avvia verso le articolazioni del ginocchio non è certo uno show del Cirque du Soleil. Ma quegli scambi anche sulla terra quasi non esistono più. La terra viene velocizzata (indici 2026: Montecarlo 27.1, Madrid 29.8, Roma 25.4) ma va da sé che qualcosa di musicale si vede ancora. Morale: Panatta ha ragione. Manca un colpevole che però si rivelerà essere, tristemente, lo spirito dei tempi.

A proposito di ginocchia più o meno invase da liquidi: Jannik Sinner per curare il suo ha in programma un viaggio negli Stati Uniti per sottoporsi a un nuovo consulto. Potrebbe essere l’ultimo atto prima di un intervento chirurgico che, se dovesse avvenire, posticiperebbe il suo rientro in campo a dopo l’Australian Open. E poi dicono che il 70 per cento abbondante dei tornei su campi veloci non fa male, che i corpi dei tennisti si sono adattati. A guardare le parabole di Sinner e Alcaraz non sembra proprio.

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