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La stagione di Jannik Sinner è finita con largo anticipo, ma il tennista azzurro tornerà in campo prima della fine dell'anno solare. L’altoatesino ha infatti annunciato attraverso una storia su Instagram la sua partecipazione al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo d'esibizione in programma a Riad, in Arabia Saudita, dal 27 al 30 dicembre.

Inizialmente previsto dal 21 al 24 ottobre, il torneo è stato rinviato a causa dell'instabilità geopolitica in Medio Oriente. Sinner, vincitore delle prime due edizioni, proverà così a difendere il titolo in una manifestazione nella quale è ancora imbattuto: sei vittorie in altrettante partite, ottenute battendo due volte Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, oltre a Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas.

Una buona notizia per il numero uno del mondo, la cui stagione si è conclusa con largo anticipo – l’ultimo match giocato è la finale di Wimbledon, vinta, dello scorso 12 luglio contro Alexander Zverev. Poi il lungo stop per l’infortunio al ginocchio: un fastidio manifestatosi durante la preparazione estiva, verso la fine di luglio, mentre Sinner lavorava in vista della stagione sul cemento nordamericano. Da quel momento l’infiammazione ha progressivamente condizionato il suo calendario. Sinner ha saltato i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, gli Us Open, i tornei di Pechino e Shanghai e le Atp Finals di Torino, ultimo grande appuntamento della stagione, in programma a novembre.

Il ritorno di Sinner alle competizioni ufficiali resta invece previsto per gennaio in Australia. La diagnosi è di una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, un’infiammazione tendinea esterna all’articolazione. Un infortunio fastidioso, che si è deciso di non trattare chirurgicamente, che ha spinto il tennista al forfait in molti tornei. Al punto che, entro la fine del 2026, Zverev lo scalzerà dalla prima posizione nel ranking Atp.

I convocati per la Coppa Davis

Nel frattempo, il capitano della nazionale italiana, Filippo Volandri, ha diramato le convocazioni per la Final Eight di Coppa Davis, in programma alla SuperTennis Arena di BolognaFiere dal 24 al 29 novembre.

Saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli gli atleti che andranno a caccia del quarto titolo mondiale consecutivo, il quinto della storia dell’Italia. Oltre alla già nota esclusione di Sinner, spicca l'esclusione di Matteo Berrettini, protagonista delle vittorie del 2024 e del 2025.

L'Italia schiererà dunque un Top Ten (Cobolli è numero 6) e due Top 25 (Darderi n.23 e Musetti n.26), oltre al collaudato duo Bolelli-Vavassori (rispettivamente numero 10 e 7 del ranking di doppio), che con tutta probabilità chiuderanno a Bologna il loro percorso comune.

Da regolamento sarà possibile comunque sostituire fino a un massimo di tre giocatori entro le 11 del giorno precedente l'inizio delle gare, ovvero lunedì 23 novembre. «Queste convocazioni sono come di consueto elaborate tenendo conto delle posizioni della classifica attuale. Saranno determinanti per me le prossime settimane che ci separano della nuova avventura della Davis», ha dichiarato Volandri.

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