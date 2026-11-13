Dalle prime scommesse su Giada Rossi e Matteo Parenzan ai successi di Granada e Parigi. Il direttore tecnico della Nazionale, Alessandro Arcigli, racconta la costruzione di un gruppo diventato professionista e un progetto tecnico che ha prodotto grandi risultati: «I Giochi 2024 hanno cambiato il nostro movimento»

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In Thailandia per sorprendere ancora. Programmazione, forza di volontà e innumerevoli sacrifici alla base di un gruppo che ha saputo regalare soddisfazioni immense al movimento. Si svolgeranno a Pattaya, dal 13 al 19 novembre, i Campionati mondiali paralimpici di tennistavolo. L’Italia, guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, coadiuvato da Massimo Pischiutti e Marco Bressan, giunge all’appuntamento iridato sull’onda lunga della trionfale avventura ai Giochi di Parigi 2024 (due ori e due bronzi).

Storie di tenacia e resilienza, perché dalle difficoltà che cambiano la vita è possibile arrivare alle stelle. Nel tennistavolo paralimpico gli atleti sono suddivisi in 11 classi, a seconda di tipo e grado di disabilità: dalla 1 alla 5 si gioca in carrozzina, dalla 6 alla 10 in piedi, la 11 è per chi ha una disabilità intellettiva.

Nella Nazionale affidata al veterano Arcigli – al quale abbiamo chiesto di descrivere i propri atleti – saranno di scena in Thailandia i numero uno al mondo Giada Rossi («precisa») e Matteo Parenzan («ostinato»), ori alle Paralimpiadi di due anni fa, rispettivamente, nel singolare femminile di classe 1-2 e maschile di classe 6, la «meticolosa» Carlotta Ragazzini in classe 3, «l’estroso» Federico Falco in classe 1, entrambi bronzo in Francia, il «giovane» esordiente Ludo Bini, in classe 8, che ha ottenuto il pass con il ranking Under 23 e Federico Crosara, in classe 2, «esperto» capitano e unico Over 40. «Ci presentiamo in sei singolari e quattro doppi, dieci possibilità di medaglia. Non abbiamo tante frecce al nostro arco, però nelle ultime occasioni abbiamo centrato il bersaglio», spiega Arcigli.

Progetto a lungo termine

Ripetersi non è mai facile. «Siamo consapevoli della nostra forza, ma nessuno ci regalerà nulla. Certo, bisognerà dare il massimo per raccogliere i frutti di tanto lavoro svolto in questi mesi. Abbiamo curato ogni particolare e ho visto grande tenuta mentale da parte di tutti, anche nei momenti di massima stanchezza. Continuare a vincere è difficile, specie dopo anni incredibili. L’unico modo è imparare da chi abbiamo superato e studiarlo come se lo si dovesse battere per la prima volta», la ricetta di chi è proiettato a nuovi traguardi.

Per il messinese, in carica dal 2005, è il sesto Mondiale nel ruolo di direttore tecnico, oltre a sei Paralimpiadi e dieci Europei. «Un percorso lungo, con tante gioie e qualche dolore. Il bottino da brividi di Parigi 2024 non riuscivo nemmeno a sognarlo. Questo progetto, imperniato su giovani atleti da far diventare performanti, è iniziato nel 2014 partendo da Rossi e Parenzan. A dieci anni di distanza abbiamo raccolto i frutti. Il primo exploit nel 2022 ai Mondiali di Granada, con tre ori, un argento e un bronzo, ci ha portato ai trionfi di Parigi. La competizione è alta. Come per i normodotati ci sono paesi asiatici e tante nazioni che stanno investendo nello sport paralimpico per dimostrare l’evoluzione nei diritti civili».

La spedizione azzurra ai Giochi di Parigi 2024 (Credits: Fitet)

Ecco i notevoli progressi dell’ultimo ventennio, in campo e fuori, alle nostre latitudini: «Già è stato fatto tantissimo, ma non si finisce mai di migliorare. Nel 2005 eravamo amatori, oggi siamo professionisti. La Federazione, coi suoi sforzi costanti, ci ha fornito tutti gli strumenti per professionalizzare l’ambiente. I quattro medagliati di Parigi fanno parte delle Forze armate, qualcosa di inimmaginabile, che per un allenatore è il massimo. Abbiamo un modo di lavorare unico perché gli altri sport paralimpici italiani non seguono la strada dei normodotati, dove è normale avere centri federali di riferimento e atleti che fanno solo questo. In sostanza utilizziamo gli stessi metodi dello sport olimpico dopo esserci confrontati con chi lo faceva già, cinesi in primis».

Lo sportivo prima del disabile

I numeri fotografano una crescita eloquente per tesserati e visibilità. Oltre un milione di spettatori sintonizzati alla tv per le fasi finali degli azzurri alle Paralimpiadi 2024, una chiara indicazione che il tennistavolo sta guadagnando l’attenzione del grande pubblico. «Grazie ai successi di Parigi, specie in carrozzina, c’è stato in Italia un impulso incredibile. Prima ai campionati partecipavano in 100 atleti, nel 2025 sono diventati quasi 300 e da 18 squadre iscritte si è giunti a 37. La visibilità delle Paralimpiadi non è stata fine a sé stessa, ha prodotto tanti tesserati. Un migliaio di atleti disabili praticano oggi il tennistavolo nei vari centri di riabilitazione e molti passano all’attività agonistica presso le società. Ci sono realtà ben organizzate in tante Regioni, poi tutto confluisce al centro paralimpico di Lignano, dove i migliori trascorrono più di 200 giorni l’anno».

Eppure, al di là dei brillanti risultati, in qualcosa si potrebbero ancora compiere sensibili passi avanti. «A livello di opinione pubblica manca l’ulteriore step della percezione dello sportivo prima del disabile. La disabilità viene davanti alla performance agonistica, solo dopo arriva l’atleta. Chi ha la fortuna di operare con i disabili vede nello sport un mezzo fondamentale, come lo è per i normodotati».

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