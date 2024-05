Ad aprile nell’acqua di falda sotto lo stabilimento a Spinetta Marengo sono stati riscontrati 220mila microgrammi per litro di inquinanti chimici. La proprietà ha proposto di bloccare la produzione per bonificare, ma c’è il rischio delocalizzazione in Asia

È iniziata lunedì 6 maggio, ad Alessandria, la fase preliminare del processo per disastro ambientale contro la multinazionale belga della chimica Solvay – ora Syensqo – con un’udienza preliminare che ha visto la costituzione di oltre 250 parti civili, tra cui il ministero dell’Ambiente, la regione Piemonte, cittadini che abitano vicino al polo industriale e diverse associazioni come Wwf e Legambiente. Dopo tre anni di indagini, i due imputati sono gli ex direttori di stabilimento, Stefano Bigini e Andrea Diotto. Ma il sito continua a inquinare, raggiungendo i valori più alti in Europa.

220mila microgrammi per litro, questa la concentrazione di Pfas, inquinanti chimici eterni definiti cancerogeni dall’Oms, ritrovati sotto lo stabilimento chimico Solvay, ora Syensqo. Si tratta della concentrazione più elevata registrata in Europa.

Attualmente quindi l’Italia non solo presenta in Veneto l’inquinamento più diffuso da Pfas, dove la contaminazione dell’acqua interessa quasi mezzo milione di persone, ma con il Piemonte si aggiunge anche la quantità maggiore finora mai riscontrata.

La denuncia a fine marzo

L’allarme è partito a fine marzo da un’autodenuncia da parte della stessa azienda, che avvisa le autorità locali alessandrine dopo aver riscontrato concentrazioni anomale di Pfas sotto una vasca. Vasca utilizzata per ripulire le acque di produzione da questi composti chimici.

Anche se dire anomale è dire poco. L’azienda ha rilevato sotto la vasca 250mila microgrammi per litro di cC6O4, un Pfas prodotto in esclusiva dalla proprietà e considerato meno tossico, anche se, come ha dichiarato il Tar di Torino, risulta essere comunque «un rischio per la salute e l’ambiente».

Si trattava di una perdita apparentemente fuori controllo, tant’è che il 5 aprile lo stabilimento ha bloccato il reattore E dello stabilimento che scarica in quella vasca. Le concentrazioni sono state confermate a 220mila microgrammi dalla direttrice di Arpa Alessandria, Marta Scrivanti, alla presenza del tavolo tecnico richiesto dal sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e convocato il 16 aprile.

I problemi però non sono iniziati a fine marzo, come dimostrano documenti inediti ottenuti da Domani, Arpa Alessandria aveva già riscontrato concentrazioni anomale a fine ottobre. Tuttavia la comunicazione ufficiale è avvenuta solo il 10 aprile, quando Scrivanti ha inviato una pec urgente a comune, provincia, Asl e azienda. In particolare sono stati trovati il Pfoa, ufficialmente dismesso da Solvay/Syensqo nel 2013, il cC6O4 e l’ADV, Pfas brevettati e prodotti esclusivamente dall’azienda.

Non è chiaro perché Scrivanti abbia aspettato sei mesi prima di comunicarlo, omettendo, in questo modo, di avvertire dei primi segnali di contaminazione gli unici enti che – in forma preventiva – avrebbero potuto bloccare la produzione dello stabilimento. La direttrice di Arpa Alessandria, contattata per un commento, ha preferito non rispondere.

Schiuma nel fiume

Sabato 13 aprile Arpa Alessandria è stata avvisata dagli abitanti di Spinetta della presenza di schiuma nel fiume Bormida presso lo scarico del polo chimico.

Scrivanti e la sua squadra hanno raccolto campioni di schiuma sia all’esterno che all’interno dello stabilimento, dove è stata ritrovata la stessa schiuma. Solo alcuni giorni dopo, cogliendo l’occasione offerta dall’inaugurazione di un nuovo impianto per il trattamento dei Pfas, il direttore dello stabilimento, Stefano Colosio, ha cercato di rassicurare gli animi, dichiarando come «le schiume nel Bormida non sono create dal nostro scarico, ma erano già presenti nel fiume stesso, a monte degli impianti».

Nessun problema quindi? Così sembra per l’azienda, che ha spiegato come i campioni – quelli dell’azienda e quelli di Arpa – abbiano prodotti medesimi risultati. «I nostri dati sono già disponibili e quelli di Arpa, già trapelati, sono concordi», ha chiosato Colosio davanti alla stampa locale.

Poche ore dopo, però, Arpa ha smentito la linea dell’azienda, pubblicando i risultati del campionamento e sottolineando come le schiume riscontrate siano invece oggettivamente riconducibili all’impianto di Solvay/Syensqo perché contengono «concentrazioni di tensioattivi come cC6O4 a ADV», oltretutto in concentrazioni «pressoché raddoppiate rispetto all’ultimo controllo di gennaio 2024».

La sentenza del Tar

L’ultima difficoltà in termini di tempo per Solvay/Syensqo è la sentenza della seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (Tar), chiamato a pronunciarsi su tre diversi procedimenti riferibili tutti alla produzione di Pfas della proprietà.

La società aveva richiesto l’annullamento di alcuni obblighi, chiesti invece dalla provincia di Alessandria e da Arpa, come i limiti agli scarichi delle sostanze nel torrente Bormida, e nello stesso periodo alcune associazioni ambientaliste e attivisti avevano chiesto di fermare la produzione integrale del sito per il possibile rischio ambientale e sanitario.

Il Tar del Piemonte ha confermato la possibilità di Solvay/Syensqo di produrre il cC6O4 – proprio il Pfas ritrovato in concentrazioni anomale sotto la vasca del reattore E – a patto che rispetti tutti e 32 gli obblighi imposti dagli enti territoriali, tra cui il divieto assoluto di lasciarsi scappare inquinanti nell’ambiente.

Perché, come si legge nella sentenza «alla stregua degli studi scientifici disponibili, risulta presente un rischio per la salute e l’ambiente derivante anche dai Pfas di nuova generazione a catena corta (il cC6O4), talché le contestate prescrizioni trovano giustificazione in forza del principio di precauzione».

Questo però non obbliga l’azienda a interrompere la produzione. Come evidenziano le analisi di Arpa, nonostante il reattore difettoso sia stato spento, i campionamenti nei pozzi interni lo stabilimento evidenziano ancora concentrazioni fuori controllo. Livelli che si aggirano tra i 2mila e i quasi 4mila microgrammi/litro di un composto chimico pericoloso che lì non dovrebbe esserci.

Solvay/Syensqo ha proposto agli enti di fermare la produzione di Pfas fino a fine maggio per rimuovere il terreno contaminato e ripristinare la vasca di contenimento. Tuttavia non è chiaro se l’attività sia attualmente ferma. Quello che si può affermare è che le concentrazioni stanno diminuendo.

L’azienda infatti sta smaltendo la fuoriuscita con i suoi presidi di bonifica, ma non è chiaro come vengano smaltiti e se i presidi siano efficaci. Come afferma la stessa Scrivanti nella documentazione inedita citata poco sopra: le fasi del trattamento del percolato attuate dall’azienda «non sono efficaci [motivo per cui] si ritiene opportuno valutare modalità alternative di smaltimento» perché, attraverso gli attuali presidi i Pfas, non possono che «subire unicamente una diluizione», e quindi non essere smaltiti correttamente.

Inoltre, nel documento viene segnalato come questa sia un criticità segnalata dall’autorità ambientale locale a partire dal 2021. Non è chiaro, quindi, perché la produzione non sia stata interrotta in forma precauzionale nonostante le autorità ambientali sappiano da almeno 3 anni che i presidi di bonifica non sono sufficienti.

Secondo alcune fonti si sta facendo concreta una possibile delocalizzazione verso l’Asia, dove la casa madre belga Solvay ha rinforzato i propri stabilimenti negli anni post Covid.

Il possibile rischio di fuga della multinazionale riporta alla mente l’attuale situazione veneta dell’altra produttrice di Pfas in Italia, la vicentina Miteni che, una volta fatta fallire nel 2018, non ha mai bonificato la falda sottostante il sito.

Contattata per un commento, l’azienda ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito, ritenendo le comunicazioni svolte finora sufficienti. Intanto tracce di Pfas sono state ritrovate dalla Asl nell’acqua potabile di Alessandria e di alcuni comuni vicini, come Piovera, dove diversi pozzi sono stati chiusi in forma precauzionale.

Il cC6O4 e l’ADV, poi, sono stati trovati dalla regione Piemonte nel sangue dei cittadini di Spinetta, nell’ambito del biomonitoraggio che ha coinvolto 127 abitanti. Nonostante si tratti di un campione ristretto, il 30 per cento presenta nel sangue valori sopra la soglia di attenzione fissata dagli esperti a 20 nanogrammi al millilitro.

