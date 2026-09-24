Usiamo la nostra banca come un luogo sicuro in cui custodire il nostro denaro. La banca è vista come un’entità neutrale e non ci facciamo troppe domande, finché svolge bene questi servizi essenziali. La scegliamo perché è quella che abbiamo sempre utilizzato oppure semplicemente perché è vicina.

Nel frattempo, cerchiamo di vivere la nostra vita, per quanto possibile, in accordo con i nostri valori. Siamo preoccupati per il cambiamento climatico. Vediamo le nostre democrazie indebolirsi. Sentiamo parlare dello sviluppo esponenziale dell’Intelligenza artificiale e del fatto che presto potrebbe sostituirci nel lavoro. Sappiamo che la guerra è in corso in Ucraina e in Medio Oriente e, anche se questi conflitti sono lontani, temiamo che i nostri governi possano presto dare priorità alle armi invece che ai servizi sociali o all’istruzione.

Molti di noi cercano di fare qualcosa contro il cambiamento climatico. Altre volte scendiamo in piazza, partecipiamo a movimenti collettivi che difendono i nostri diritti, chiediamo solidarietà per Gaza e difendiamo la pace invece della guerra.

Se abbiamo figli, ci preoccupiamo del mondo che stiamo lasciando loro e li consigliamo di scegliere una professione che abbia meno probabilità di essere svolta dall’intelligenza artificiale in futuro.

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Redazione
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Il denaro non si ferma

Ma raramente utilizziamo il nostro denaro per raggiungere questi obiettivi. Pensiamo che i nostri modesti risparmi o i fondi presenti sui nostri conti siano solo una goccia nell’oceano e che siano scollegati da tutte queste questioni. In realtà, non abbiamo idea di dove si trovi il nostro denaro quando lo depositiamo in banca: immaginiamo che sia semplicemente custodito al sicuro nel nostro conto, in attesa che ne abbiamo nuovamente bisogno.

Ma la realtà è che il nostro denaro non rimane fermo. La banca utilizza i fondi collettivi dei propri risparmiatori e depositanti, nei limiti consentiti dalla normativa, per concedere prestiti alle aziende, collocarli in prodotti finanziari e investire nei mercati azionari. Il nostro denaro non rimane inattivo: è costantemente in movimento, assume rischi, genera rendimenti e produce profitti.

Non abbiamo controllo su questo processo e il nostro denaro potrebbe essere utilizzato per fare esattamente l’opposto di ciò che cerchiamo di realizzare nella nostra vita. Potrebbe finanziare aziende inquinanti e combustibili fossili, contribuendo persino ad aggravare il cambiamento climatico.

Potrebbe sostenere quel partito politico di cui temiamo le idee estremiste e le politiche regressive. Oppure organi di informazione che diffondono notizie tossiche e indeboliscono la nostra democrazia.

Potrebbe contribuire ai massicci investimenti nei centri di elaborazione dati e nelle fonti energetiche necessari all’intelligenza artificiale, concentrando il potere di questa tecnologia dirompente nelle mani di pochissime persone che non hanno necessariamente a cuore il nostro benessere.

Potrebbe essere investito in aziende del settore della difesa che producono armi e tecnologie per le guerre del futuro, che potrebbero essere combattute da robot letali controllati attraverso l’intelligenza artificiale, come quelli utilizzati a Gaza.

Quindi, se sei preoccupato per una di queste questioni la cosa più importante che puoi fare è assicurarti che il tuo denaro non contribuisca a tutto questo.

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Un banca etica

Il modo migliore per farlo è scegliere una banca etica: una banca nella quale puoi partecipare alla governance e influenzarne le politiche, dove sei informato in modo trasparente su come viene utilizzato il tuo denaro e dove hai la garanzia che il tuo denaro venga utilizzato esclusivamente per sostenere iniziative che migliorano la società, l’ambiente e il benessere collettivo.

Il tuo denaro verrà utilizzato per aiutare giovani o persone svantaggiate ad accedere al mondo del lavoro, verrà investito localmente in cooperative sociali che migliorano il benessere, sosterrà le energie rinnovabili, i progetti di edilizia sociale, l’agricoltura biologica, l’economia sociale, la cultura, l’ecoturismo e molto altro.

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Daniel Sorrosal è il segretario generale di FEBEA, la Federazione Europea delle Banche Etiche e dei Finanziatori Alternativi. Dal 23 al 25 settembre la Federazione sarà impegnata a Venezia nel summit delle banche etiche europee dove 90 delegati delle istituzioni finanziarie etiche da 17 Paesi si confronteranno con i rappresentanti delle istituzioni comunitarie – Commissione europea, Banca Europea per gli Investimenti, Fondo Europeo per gli Investimenti e Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa – e con gli organi politici e le organizzazioni dell'economia civile.

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