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Viveva in tenda da settimane nella città universitaria della Sapienza, a Roma, «davanti alla statua della Minerva, alla sua sinistra», racconta qualche studente. Ed è lì che, lunedì 23 novembre, Alessandro Ingusci, 58 anni, è stato trovato morto. Per quale ragione è ancora da accertare. Sembra fosse tornato in Italia a giugno, dopo aver vissuto nei Paesi Bassi, per riprendere gli studi universitari: si era iscritto al primo anno di Fisica.

Ingusci non aveva una casa e non era ancora riuscito a ottenere un posto in uno studentato pubblico. Così, nonostante soffrisse di problemi cardiaci, aveva deciso di protestare davanti al rettorato per chiedere che il suo diritto allo studio venisse garantito e una stanza in cui dormire. Aveva iniziato anche uno sciopero della fame per le stesse ragioni, sospeso dopo sei giorni perché l'ufficio disabilità dell'ateneo si era reso disponibile ad aiutarlo a partecipare a un bando dell’ente regionale per il diritto allo studio, Disco Lazio, secondo quanto ha scritto in un post su LinkedIn una settimana fa: «Non è ancora nulla di definitivo ma è un passo importante. Non è una vittoria ma è un precedente a cui fare riferimento in un prossimo futuro». La sua battaglia per il diritto allo studio e per «avere pari diritti come studente con invalidità civile», aveva precisato, sarebbe continuata anche dalla tenda. E così è stato: Ingusci è rimasto davanti all'università.

Secondo quanto riferiscono gli studenti di Cambiare Rotta, non era riuscito ad accedere al bando di luglio per lo studentato perché gli mancavano alcuni documenti necessari, ma aveva rifiutato il supporto di enti come Caritas perché voleva difendere la sua dignità e autonomia. La rettrice Antonella Polimeni, nel post in cui ha espresso il cordoglio dell'ateneo, ha spiegato che le strutture della Sapienza avevano avuto ripetute interlocuzioni con lui e avevano coinvolto anche i servizi sanitari e le autorità territoriali per individuare soluzioni di accoglienza e sostegno.

«È successa una cosa gravissima, sotto gli occhi di tutti», dice a Domani Federico Salerni, di Cambiare Rotta. Per l’organizzazione studentesca la vicenda è emblematica del problema degli studentati e delle difficoltà di accesso al diritto allo studio che vivono migliaia di studenti in Italia: «Chi governa sull’università evidentemente pensa di poter decidere della vita di studenti e studentesse e pensa di poter gestire la crisi abitativa come un problema marginale. Dietro, infatti, ci sono un Ministero e un Governo sordi alle esigenze dei settori popolari, non solo giovani, di questo Paese, che giocano a tagliarci i diritti (soprattutto a chi protesta come l'ultima proposta di Fratelli d'Italia) e si fanno belli nelle passerelle politiche mentre stringono mani ai privati e all’industria militare e tutti i soldi li investono in guerra. Domani bussiamo al rettorato perché dovranno prendersi le sue responsabilità», scrive Cambiare Rotta nella nota con cui annuncia la conferenza stampa del 24 novembre, alle 11.00, davanti alla statua della Minerva.

Lo stesso posto in cui, a ottobre, gli studenti avevano montato le tende per denunciare il caro affitti e la mancanza di alloggi pubblici. Una mobilitazione che si è estesa in pochi giorni a tutto il Paese perché, mentre i prezzi delle stanze in affitto rendono sempre più difficile studiare lontano da casa, i posti nelle residenze universitarie sono insufficienti, nonostante il piano di nuovi studentati finanziato con il Pnrr.

«La scomparsa di Alessandro, studente dell'Università Sapienza di Roma, ci lascia sgomenti. In questo momento di profonda tristezza, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza a tutte le persone che lo conoscevano, ai suoi amici, a chi ha condiviso con lui un tratto di strada e all'intera comunità universitaria, oggi colpita da un dolore che coinvolge tutti. A loro va il mio pensiero e il mio abbraccio», commenta la ministra dell'Università Anna Maria Bernini.

«Si tratta di una vicenda drammatica, sulla quale riteniamo indispensabile che venga fatta piena luce, ricostruendo le circostanze della morte, le richieste avanzate dallo studente e le risposte ricevute», fa subito sapere Fabrizio Stocchi della Flc Cgil: «Al di là delle responsabilità che dovranno essere accertate, questa tragedia richiama con forza una questione che da tempo denunciamo: il diritto allo studio non può essere garantito senza assicurare anche il diritto all'abitare», spiega facendo riferimento ai problemi – caroaffitti e mancanza di alloggi pubblici – che affrontano gli studenti: «È inaccettabile che la possibilità di frequentare l'università e costruire il proprio futuro sia sempre più subordinata alle condizioni economiche di partenza. Ed è altrettanto inaccettabile che le politiche pubbliche continuino a privilegiare soluzioni affidate al mercato e agli investimenti privati, anziché rafforzare strutturalmente il sistema pubblico del diritto allo studio». Anche per il senatore del Pd Filippo Sensi la morte di Ingusci è «un grido silenzioso lasciato per troppo tempo inascoltato. Un atto di accusa che pretende risposte concrete, oltre il cordoglio e lo sgomento».

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