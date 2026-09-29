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Universitari a Torino: "Il problema abitativo è una barriera al diritto allo studio"

Gli studenti universitari di Cambiare Rotta hanno manifestato oggi davanti al nuovo studentato in costruzione nell’ex ospedale Maria Adelaide di Torino, contestando le politiche sull’edilizia universitaria e il diritto allo studio.

"La ministra Bernini ha mentito a tutti gli studenti d’Italia parlando di posti letto aumentati negli studentati e di borse di studio in più", ha detto la portavoce dell’organizzazione. Secondo Cambiare Rotta, i nuovi posti letto si trovano in studentati privati che propongono "cifre inaccessibili".

"Sta ricominciando l’anno accademico e in tutto il Paese, così come qui a Torino, ci troviamo in una situazione di diritto allo studio del tutto inefficiente", ha aggiunto la portavoce. "Gli studenti fuori sede sono 50mila e l’ente per il diritto allo studio regionale, Edisu, risponde con meno di 3mila posti letto in studentati pubblici: di fatto il problema abitativo è una barriera per il diritto allo studio".

(Immagini di Tino Romano per Ansa)