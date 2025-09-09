Il reato ipotizzato sarebbe quello di falso giuramento. Per la stessa vicenda i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano hanno ricevuto un provvedimento di autorizzazione a procedere

La capa di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi è indagata per la vicenda Almasri dalla procura di Roma. L’accusa è quella relativa all'articolo 371 del codice penale: falso giuramento. Lo ha reso noto l'agenzia Italpress.

Per la stessa vicenda i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano hanno ricevuto un provvedimento di autorizzazione a procedere da parte del tribunale dei ministri. Sulle loro posizioni dovrà esprimersi la Giunta delle autorizzazioni e poi la Camera. Domani la prima seduta della Giunta.

