Jubayer Khan, un 33enne originario del Bangladesh, è deceduto il 22 agosto 2022 nel Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria. I reati contestati a sei medici sono «contestazioni gravissime in contrasto con i principi e i valori sanciti dallo Statuto di Roma Capitale», denuncia la società civile sollecitando l’intervento del primo cittadino

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Lo Statuto del Comune impegna Roma a tutelare i diritti di tutte le persone che vivono sul territorio, senza alcuna discriminazione. Su questa base, 28 associazioni hanno chiesto al sindaco di costituirsi parte civile nel processo sulla morte di Jubayer Khan, 33enne deceduto il 22 agosto 2022 nel Centro di permanenza per i rimpatri della città.

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei medici – due di turno in quei giorni nel Cpr e quattro di turno al Ser.D – per omicidio colposo perché «con condotte e omissioni colpose negligenti ed imperite nella presa in carico, gestione e cura» del 33enne ne «cagionavano la morte». E ora il gip ha fissato l’udienza preliminare per il 4 febbraio 2027.

Khan, originario del Bangladesh, era stato portato dalla polizia nella struttura di Roma Ponte Galeria il 14 agosto in attesa della sua espulsione: è stato detenuto per otto giorni, durante i quali i medici gli hanno somministrato dosi di metadone che, secondo gli inquirenti, hanno raggiunto livelli giornalieri al di fuori delle linee guida e delle buone pratiche. A questo, i sanitari del Cpr hanno aggiunto altri psicofarmaci fino al decesso, omettendo – sempre secondo l’accusa – di mandare l’uomo in ospedale perché venisse indicato un piano terapeutico adeguato.

I reati contestati, scrivono i promotori dell’appello, sono «contestazioni gravissime, sulle quali dovrà pronunciarsi l’autorità giudiziaria e che chiamano in causa la tutela della vita e della salute delle persone trattenute». Sono, continuano, «in contrasto con i principi e i valori sanciti dallo Statuto di Roma Capitale, la cui stessa essenza risulta ancor più profondamente compromessa dall’esistenza di una struttura nella quale i diritti fondamentali e la dignità delle persone trattenute sono sistematicamente violati».

Le 28 associazioni – tra cui A Buon Diritto, ActionAid, Arci Roma, Asgi, Attiva Diritti, Baobab Experience, Cgil Roma e Lazio, Msf, Oxfam Italia e altre – hanno «la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale» e hanno chiesto «al sindaco Roberto Gualtieri di fare altrettanto». Il primo cittadino viene quindi sollecitato a chiedere giustizia e piena trasparenza sulla morte di Jubayer Khan, a maggior ragione ora che il Viminale ha modificato le regole sulla visita di idoneità al trattenimento, svuotando di fatto la valutazione medica.

Opacità

La storia del 33enne dimostra ancora una volta l’opacità che pervade il sistema Cpr: il decesso di una persona affidata alla custodia dello Stato non è stato comunicato a nessuno, nemmeno al Garante delle persone private della libertà personale nazionale né a quello comunale. L’ufficio di garanzia allora guidato da Mauro Palma aveva avuto notizia della morte dell’uomo durante una visita e ha poi deciso di presentare un esposto.

Perché non è stata data notizia di questa morte? Secondo le organizzazioni, le ragioni si questo silenzio devono essere chiarite. Andava in questa direzione l’interpellanza presentata il 20 luglio scorso dalle deputate del Pd Michela Di Biase e Rachele Scarpa, che chiedeva al ministero dell’Interno «di accertare le responsabilità sul decesso» di Khan.

È quindi emerso che dal 2021 sono state tre le morti avvenute all’interno o a causa della detenzione a Ponte Galeria: a quella di Khan, ci sono quella di Wissem Ben Abdel Latif morto in ospedale dopo il trasferimento da Ponte Galeria nel novembre 2021, all’età di 26 anni, e di Ousmane Sylla, morto suicida a 21 anni nella struttura nel febbraio 2024.

Queste morti, che si aggiungono alla violenza quotidiana rivelata da inchieste giornalistiche e giudiziarie e dalle migliaia di segnalazioni raccolte dalla società civile, per le organizzazioni «rivelano il fallimento di una struttura incapace di garantire la salute, la dignità e la stessa incolumità delle persone che vi sono ristrette».

Azione popolare

Non è la prima volta che la società civile chiede l’intervento del sindaco: a febbraio 2025 diverse associazioni si sono unite a un gruppo di accademici e accademiche romane per chiedere la chiusura del Cpr cittadino, denunciando le condizioni materiali degradanti, la negazione del diritto alla salute, la sofferenza psichica e l’abuso strutturale nella somministrazione di psicofarmaci. «Nessuno può più sostenere di non sapere», denunciano le associazioni, che non accettano che «a Roma esista un luogo simile, in totale contrasto con i principi costituzionali e con lo Statuto» della città.

La stessa la città in cui è stata sottoscritta nel 1950 la Convenzione europea dei diritti umani, oggi «chiamata a riaffermarne i principi e i valori anche nelle aule di giustizia, traducendoli in una concreta assunzione di responsabilità».

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