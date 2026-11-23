Due missive, una indirizzata al procuratore Salvatore De Luca, suo grande inquisitore, l’altra destinata a «chi avesse voglia di pubblicarla». Sono state sequestrate con gli scritti per i familiari. Intanto la procura di Firenze aprirà un nuovo fascicolo sulle stragi di mafia

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Gianni De Gennaro ha trascorso la sua ultima notte a scrivere. Ha scritto le parole con le quali ha chiuso la partita ad alto rischio della sua vita. Parole rivolte ai famigliari: l’addio ai figli, alla moglie Carla, persino al fattore che teneva in ordine il suo buen retiro in Toscana, con raccomandazioni pratiche rispetto alla tenuta e alla gestione degli animali.

Ma non solo le lettere ai suoi cari. De Gennaro – come già anticipato da questo giornale – ha scritto altre lettere rivolte a soggetti esterni alla famiglia.

Le due missive

La sua non poteva essere un’uscita di scena silenziosa, ed ecco la scelta di rivolgersi al suo grande inquisitore, a quel Salvatore De Luca che lo ha messo sulla graticola. Il Corriere della Sera oggi rivela che una delle lettere è appunto indirizzata al procuratore di Caltanissetta e l’altra «a chi avesse voglia di pubblicarla»: una sorta lettera aperta al paese insomma.

In entrambe le missive – i cui destinatari ci sono stati confermati da fonti giudiziarie - De Gennaro ha certamente scritto la sua versione dei fatti, il suo racconto della stagione velenosa che alla fine lo ha stritolato. È ovviamente la sua parola, ma in questa vicenda abbiamo raccolto moltissime parole, moltissime deduzioni e pochissimi fatti provati.

La mancanza di fatti accertati, capaci di reggere l’onere del giudizio, ha portato il gip di Caltanissetta a bocciare la monumentale richiesta di arresto avanzata dai pm nisseni che volevano gli arresti domiciliari per De Gennaro, accusato di essere il regista del depistaggio sulla strage di Via D’Amelio. Una storia che adesso si arricchirà dei due capitoli scritti proprio da De Gennaro.

Le indagini

In serata l’ex capo della Polizia aveva fatto una breve telefonata alla moglie, per dire che sarebbe rientrato a Roma l’indomani, quando era previsto anche un incontro con il suo legale, Franco Coppi. Poi De Gennaro è rimasto solo con sé stesso e con il suo proposito. Carta e penna per scrivere la sua storia e uscire di scena.

Una notte, quella di Gianni De Gennaro, che fa pensare a quella di Ivan Karamazov, in compagnia dei tanti spettri del suo passato. Poi, nelle prime ore del mattino di sabato, l’epilogo. Prima – forse per accertarsi dell’efficienza della sua arma - ha esploso un colpo di pistola in giardino, dove gli investigatori hanno ritrovato il bossolo; quindi, si è spostato all’interno della dependance, ha chiuso la porta e si è seduto in poltrona. Un attimo dopo il colpo fatale esploso alla testa. Lo ha trovato così, riverso sulla poltrona, Giuseppe Succu, il fattore che da anni si occupava della tenuta. L’arma a terra poco distante dal corpo.

Le indagini sulla tragedia di Querciolaia al momento sono in carico alla procura di Grosseto, che ha iscritto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Un fascicolo “tecnico” che permette di compiere gli atti immediati e necessari come la raccolta e il sequestro di reperti scientifici, la raccolta dei documenti, comprese le lettere scritte da De Gennaro e trovate nella dependance.

Tutto materiale sequestrato, sigillato e chiuso in cassaforte. Infine l’apertura del fascicolo consente di conferire l’incarico al medico legale per l’autopsia, che sarà eseguita all’istituto di medicina legale di Careggi, e anche quello ai periti chiamati a esaminare il contenuto dei telefoni e le registrazioni delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza della villa. Gli investigatori non hanno dubbi sul suicidio, ma vogliono accertarsi che De Gennaro non abbia incontrato qualcuno prima di togliersi la vita.

Ma l’inchiesta non è destinata a esaurirsi in Maremma. La dda di Firenze – che ha seguito il caso dal primo momento con la presenza sul posto della procuratrice Rosa Volpe e dei sostituti Lorenzi Gestri e Leopoldo De Gregorio – assumerà direttamente le indagini. Domenica sera, nel corso di una prima riunione, è stata scelta la via dell’apertura di un secondo fascicolo che si inserirà nell’ambito delle pregresse indagini sulle stragi di mafia e sui mandanti esterni. Ancora da definire l’esatto titolo di reato che sarà attribuito al fascicolo che sarà, anch’esso, a carico di ignoti.

Questa mattina intanto in prefettura a Firenze si sono incontrati la procuratrice distrettuale Volpe e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Una visita programmata da tempo, ma di sicuro il ministro e il capo della dda avranno parlato anche della tragica fine di De Gennaro.

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