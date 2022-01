Il Consiglio dei ministri ha modificato, con il nuovo decreto, le regole per la gestione dei casi di positività a scuola. Quarantena e dad per tutta la classe, in presenza di 2 positivi, per le elementari, e di 3 positivi, per medie e superiori

Il 5 gennaio, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto che introduce «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole».

Per quanto riguarda l’ambito scolastico, sono state emanate nuove regole per la gestione dei casi positivi in classe. La quarantena e la didattica a distanza (dad) per tutta la classe si attivano in base al numero di positivi, che varia a seconda dell’ordine della scuola.

Scuole dell’infanzia

Un solo caso positivo – sospensione delle attività per 10 giorni.

Nelle scuole materne non esiste una copertura vaccinale per i bambini, che possono essere vaccinati a partire dai 5 anni, e le misure di prevenzione, come il distanziamento o l’uso della mascherina, sono poco praticabili. Per cui la presenza di uno solo caso positivo in classe sarà sufficiente per sospendere le attività scolastiche, per la durata di 10 giorni.

Scuole elementari

Un solo caso positivo – auto-sorveglianza con testing

Se in classe c’è solo un ragazzo affetto da Covid, il resto della classe continua le attività in presenza, effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), e un secondo test a distanza di cinque giorni (T5).

2 o più positivi, dad per 10 giorni

Con due o più casi positivi, il resto della classe va in quarantena per 10 giorni, frequentando le attività per mezzo della didattica a distanza (dad).

Scuole medie e superiori

Per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, la quarantena e la didattica a distanza per tutta la classe scattano in presenza di 3 o più casi positivi.

1 solo caso positivo – auto-sorveglianza e mascherine Ffp2

Se il caso risultato positivo al Covid è solo uno, il resto della classe continua le attività in presenza, osservando l’auto-sorveglianza e utilizzando le mascherine Ffp2 in aula.

2 casi positivi – did per i vaccinati o guariti da più di 120 giorni; auto-sorveglianza e mascherine ffp2 per tutti

Con due casi positivi nella stessa classe, è prevista la didattica digitale integrata (did), cioè l’alternanza di lezioni in presenza e a distanza, per chi abbia concluso il ciclo vaccinale (prima e seconda dose) o sia guarito da più di 120 giorni e per chi non abbia ricevuto la dose di richiamo.

Le lezioni proseguono, invece, in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine Ffp2 in aula, per chi si è vaccinato con tre dosi.

3 casi positivi – dad per 10 giorni

Con tre casi positivi tutta la classe va in quarantena per 10 giorni, svolgendo la didattica a distanza.

Test gratuiti

Per consentire alla popolazione scolastica in auto-sorveglianza di effettuare i test gratuiti in farmacia e nelle strutture convenzionate, sono stati stanziati oltre 92 milioni di euro.

Le mascherine Ffp2 sono già in distribuzione per il personale «preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie».

