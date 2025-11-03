Viaggiavano su una barca in vetroresina in pericolo, in condizioni estreme. La maggior parte di loro viene dal Bangladesh e molti hanno meno di 18 anni. Ora a bordo ci sono 92 naufraghi, di cui 31 minori stranieri non accompagnati

false false

Domani è a bordo di Mediterranea - la nuova nave di Mediterranea Saving Humans in mare per la sua seconda missione - per documentare le attività di ricerca e soccorso che l’organizzazione svolge nel Mediterraneo centrale. Qui le puntate del diario di bordo.

Alle 7.50 è suonato l’allarme. Il Bridge ha avvistato un’altra imbarcazione, dopo i due soccorsi fatti domenica, mentre Mediterranea, la nave della flotta civile, stava navigando verso un altro caso segnalato da Alarm Phone. Era una barca in vetroresina, sovraffollata e in pericolo, con 27 persone a bordo, al largo di Lampedusa. Ora sulla nave ci sono 92 naufraghi, 31 sono minori stranieri non accompagnati.

Il terzo soccorso

Subito è stata contattata la sala operativa della Guardia costiera italiana di Lampedusa, che però ha comunicato di non avere motovedette disponibili perché tutte impegnate con numerosi casi aperti Sar, cioè di ricerca e soccorso. Mediterranea si è quindi coordinata con il Centro nazionale del soccorso marittimo di Roma (Mrcc).

Il Rescue Team in pochi minuti si è avvicinato alla barca, che viaggiava in condizioni estreme e, come spesso accade, con camere d’aria invece di giubbotti salvagente. Con due gommoni di soccorso, sono stati portati in salvo i 27 naufraghi, tutti maschi. La maggior parte di loro viene dal Bangladesh, poi da Sudan, Egitto e Eritrea. I minori di questo terzo soccorso fatto da Mediterranea Saving Humans sono undici e, dalle prime informazioni, sono minori stranieri non accompagnati.

Dai racconti fatti appena saliti sulla nave della flotta civile, i naufraghi sono partiti dalle coste della Libia, probabilmente da Sabratah e hanno navigato per due giorni.

La segnalazione di Alarm Phone

Alarm Phone, la centrale operativa che viene contattata da chi attraversa il Mediterraneo con i telefoni satellitari, quando ne hanno a disposizione uno, aveva ricevuto la notizia di un’imbarcazione in pericolo, sovraffollata, con 67 persone a bordo di una barca in vetroresina grigia. Anche questa non lontana dall’isola di Lampedusa.

Dopo il terzo soccorso, incontrato sulla rotta, sembra però che sia stata Frontex a recuperare le persone che avevano lanciato la segnalazione ad Alarm Phone. Non c’è la certezza, ma dal binocolo chi faceva il turno di guardia ha visto un assetto dell’Agenzia di frontiera europea rimorchiare una barca in vetroresina nera e ha ricevuto la notizia di un soccorso di 71 persone. È probabile che si tratti dello stesso caso.

«Il più vicino porto di sbarco»

A bordo i naufraghi soccorsi in tre diverse operazioni chiedono quale sia la direzione. All’orizzonte si vede l’isola di Lampedusa, alcuni vorrebbero rimanere in Italia, altri andare in altri paesi europei dove hanno amici e famiglia.

Tutti però sono passati dalla Libia, dove hanno subito torture, percosse e hanno dovuto pagare più volte il riscatto quando intercettati in mare dai miliziani. Per questo, sottolinea Mediterranea, sono tutti da considerare «vulnerabili e traumatizzati», perché «hanno sofferto inenarrabili violenze», oltre ai rischi della traversata. «Abbiamo richiesto per loro - conclude - alle autorità italiane competenti l’assegnazione del più vicino porto di sbarco».

Le altre puntate del diario di bordo

© Riproduzione riservata