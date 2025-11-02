La nave della flotta civile si trovava in acque internazionali e ha avvistato sulla rotta due target. La prima barca in vetroresina e un secondo gommone in situazione di pericolo. «Avevamo paura fossero i libici», hanno detto i primi uomini soccorsi, paura di tornare nell’inferno che hanno vissuto

Domani è a bordo di Mediterranea – la nuova nave di Mediterranea Saving Humans in mare per la sua seconda missione – per documentare le attività di ricerca e soccorso che l’organizzazione svolge nel Mediterraneo centrale. Qui le puntate del diario di bordo.

La nave della flotta civile Mediterranea ha soccorso 65 persone. In una sola mattinata, sulla rotta che stava percorrendo, dal ponte ha avvistato due target: una barca e un gommone sovraffollati e in pericolo. Il primo con 37 persone a bordo, il secondo 28. Nessun giubbotto di salvataggio, solo camere d’aria, non una garanzia di sopravvivenza.

Nessuno di loro si aspettava di incontrare soccorritori italiani. «Avevamo paura fossero i libici», hanno detto i primi uomini soccorsi, paura di tornare nell’inferno che hanno vissuto. Una donna ha raccontato di essere stata rinchiusa in un posto sotterraneo con altre 400 persone.

Il primo soccorso

Foto Ikonomu/Domani

Erano le 9.22 quando il comandante dalla plancia di comando ha avvistato la prima imbarcazione che, secondo i racconti, è partita da Zuara, a ovest di Tripoli, circa quattro ore prima. Subito dal ponte è arrivato il comando di mettere in acqua i due Rhib, i gommoni di soccorso, e avvicinarsi all’imbarcazione in pericolo.

Al primo contatto con Gerda, uno dei Rhib, non appena i naufraghi hanno capito che non si trattava della cosiddetta guardia costiera libica ma di soccorritori italiani, hanno lanciato urla di gioia. Applausi, pollici in alto, «We love Italy», amiamo l’Italia. Sui loro volti sorpresa e incredulità.

«La cosa più importante in un soccorso è il crowd control». Lo aveva spiegato Iasonas Apostopoulos, il coordinatore dei soccorsi, durante i training. Perché il rischio è che le imbarcazioni già sovraffollate e in pericolo si ribaltino è alto. Serve prima stabilizzare la situazione così che tutti abbiano i salvagenti e stiano seduti.

Apostopoulos, primo soccorritore di Gerda, avvicinandosi alla barca ha spiegato che si trattava di un’organizzazione italiana e che tutti sarebbero stati soccorsi. Dopo aver accolto la prima decina di persone, una donna ancora sullo scafo vetroresina si è sporta fuori per vomitare. Sono serviti tre giri con i gommoni per riuscire a portare in salvo tutte le persone. Alle 10.35 le 36 persone a bordo, di cui tre donne e – dalle prime informazioni, 7 minori stranieri non accompagnati – si trovavano tutte sulla mother ship, Mediterranea.

E occorreva essere rapidi per il timore che arrivassero di nuovo le motovedette della cosiddetta guardia costiera libica. Non un timore infondato: nella notte verso le 3, il secondo ufficiale di turno della missione ha avvisato via radio che c’erano movimenti attorno alla nave. Il radar vedeva alcune imbarcazioni, ma il buio e il fatto che navigavano a luci spente impediva di vederle con il binocolo.

Quattro motoscafi dei miliziani libici hanno accerchiato la nave della flotta civile, facendo anche manovre pericolose. A bordo c’erano uomini con il volto coperto che, però, interrogati non hanno mai risposto via radio. Sono stati per tutta la notte attorno alla nave fino alle prime luci dell’alba.

Il secondo soccorso

Foto Ikonomu/Domani

Non erano passate nemmeno due ore che il ponte ha comunicato un altro possibile target incontrato sulla rotta. Dal binocolo sembrava un gommone, sovraffollato, a circa 60 miglia dalle coste libiche. Subito sono stati rimessi in acqua i Rhib e la squadra di soccorso si è preparata per un’altra operazione. «We are here to help you», siamo qui per aiutarvi, ha detto il coordinatore dei soccorsi. Pugni in alto, applausi e sorrisi, grida di gioia.

Tra le 28 persone a bordo c’erano tre donne, una è incinta. Dalle prime informazioni, i minori non accompagnati sono tredici. Hanno poi raccontato di essere in viaggio da quattro giorni e tre notti, avevano acqua, niente cibo. Partiti da Zuara, viaggiavano in condizioni estreme. Erano disidratati, alcuni di loro hanno iniziato a vomitare appena terminato il soccorso e, soprattutto, in molti avevano vestiti impregnati di gasolio.

«Italy?»

Vengono da Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria, Iran, Iraq, Somalia, Sudan, Sud Sudan ed Eritrea. Sulla nave in tutto ci sono ben 19 nazionalità, fa notare l’equipaggio, «ed è bellissimo». Non appena toccato il suolo della nave battente bandiera tedesca avevano un’unica esigenza, pressante: avvisare le famiglie che stanno bene, sono vivi.

E poi un dubbio, chiedono conferme: «Italy?». Vogliono essere sicuri che la direzione è verso nord, verso l’Europa, e non verso i centri di detenzione libici. Lì dove hanno subito torture e percosse. Quelle violenze che il team medico ha visto sui loro corpi.

