Novak Djokovic, il numero un al mondo di tennis, è stato liberato dopo aver trascorso cinque giorni in stato di fermo per aver tentato di entrare in Australia, dove deve disputare un torneo di tennis, con un’esenzione dal vaccino ritenuta invalida.

Nonostante la decisione di un giudice, che ha invece accettato l’esenzione, il governo australiano potrebbe ancora decidere di espellerlo. Il ministro dell’Immigrazione australiano ha fatto sapere che sta valutando se avvalersi della facoltà, conferitagli dalla legge, di espellere il tennista, revocandone il visto.

Djokovic bloccato in aeroporto

All’arrivo del campione a Melbourne, nella tarda serata del 5 gennaio, le autorità dell’Australian Border Force, dopo un interrogatorio, hanno disposto il fermo del tennista serbo, con annullamento del visto, perché la sua documentazione sanitaria recante una esenzione dal vaccino contro il Covid-19 appariva «non valida», per le regole anti-Covid vigenti nel paese.

Alle autorità australiane, che seguono dei protocolli molto rigidi relativamente alle misure di contenimento dei contagi, il campione serbo aveva fornito, già prima di giungere nel paese, una documentazione da cui risultava essere «esente» dalla vaccinazione, perché guarito di recente dall’infezione da Covid.

I documenti di Djokovic che dimostrano che il 16 dicembre era positivo al Covid-19

Il campione No-vax

Djokovich è noto per le sue posizioni contrarie al vaccino, ma non aveva mai risposto alla stampa circa il suo stato vaccinale. Dalla trascrizione dei verbali dell’interrogatorio in aeroporto, diffusa successivamente, emerge che per la prima volta Djokovic ha risposto apertamente un «No» alla domanda in cui gli si chiedeva se fosse vaccinato.

Dalla notte di giovedì 6 gennaio alla tarda serata (australiana, mattina in Italia) di lunedì 10 gennaio, Djokovic è stato trattenuto in stato di arresto presso il Park Hotel di Melbourne, in attesa di una udienza con verdetto del giudice australiano. Il tutto mentre dentro e fuori il paese montava la polemica sulla decisione presa dalle autorità.

La sentenza del giudice

Dopo giorni in stato di fermo, in aeroporto, nella sua “stanza di detenzione” al Park Hotel, è arrivato il processo, nella giornata di lunedì 10, e in serata la sentenza del giudice di Melbourne, Anthony Kelly ha dato ragione a Djokovic.

Il giudice ha definito «irragionevole» la decisione dell’Australian Border Foce di annullare il visto, ritenendo l’esenzione vaccinale presentata da Djokovic «valida». L’esenzione fornita da Djokovic ai funzionari dell'aeroporto gli era stata concessa da Tennis Australia, l’organo che gestisce il gioco del tennis nel paese, e da due commissioni mediche.

Il giudice ha inoltre stabilito la cancellazione dell’annullamento del visto, deciso dalla polizia di frontiera, e ha ordinato al «governo di pagare le spese legali, disponendo il rilascio immediato del tennista serbo entro 30 minuti dal verdetto e la restituzione del passaporto».

La contromossa del governo

Dopo la sentenza, però, mentre la vicenda sembrava conclusa, è arrivata la contromossa del governo australiano. Il portavoce del ministro dell’Immigrazione ha fatto sapere che «il processo resta in corso» perché il ministro sta valutando di ricorrere al potere, concessogli dalla legge, di annullare il visto. «Resta a discrezione del ministro dell'Immigrazione Hawke – ha detto il portavoce – prendere in considerazione l'annullamento del visto del signor Djokovic sotto il suo potere personale di cancellazione ai sensi della sezione 133C (3) della legge sulla migrazione».

La reazione della famiglia

Intanto, poco dopo la conclusione del processo, il fratello del campione ha diffuso la notizia di un nuovo probabile arresto: «vogliono rinchiudere di nuovo Novak», ha detto ai giornalisti che lo hanno riportato sui social.

Anche il padre del tennista ha confermato al Daily Telegraph che suo figlio non era ancora libero. L'ufficio del ministro dell'Interno, Karen Andrews, ha però smentito che Djokovic fosse stato arrestato.

Già nei giorni scorsi i genitori del campione avevano animato delle manifestazioni, a Belgrado, insieme ai fan, per protestare contro la decisione australiana.

Djokovic ora si allena

Dopo alcune ore, però, è stato chiaro che il campione era libero. Sulla sua pagina Twitter ha scritto: «Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto. Nonostante tutto quello che è successo, voglio restare e provare a competere agli Australian Open. Rimango concentrato su quello. Sono volato qui per giocare uno degli eventi più importanti che abbiamo davanti ai miei fantastici tifosi».

Gli Australian Open di Melbourne

Novak Djokovich, conosciuto come Nole, è un tennista serbo, primo nella classifica degli Atp, l’Association of Tennis Professionals, che riunisce i giocatori professionisti di tennis a livello internazionale.

Djokovic era arrivato in Australia nella serata dello scorso 5 gennaio 2021, per disputare i campionati di tennis Australian Open, che si svolgeranno tra il 17 e il 30 gennaio. Si tratta di una competizione che ha già vinto per nove volte.

Gli Australian Open sono il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam, che si aprono a Melbourne nella stagione invernale e si concludono a New York (Us Open) in quella autunnale, passando per Parigi (Roland Garros) e Londra (Wimbledon). Ora, il tennista serbo era in corsa per il decimo podio di Melbourne.

