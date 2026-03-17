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Annullata la condanna di primo grado del cardinale Angelo Becciu e degli altri imputati del cosiddetto processo del secolo. Il porporato era stato condannato a cinque anni e sei messi per truffa e peculato. Il processo si rifarà. A deciderlo la corte d’appello vaticana, che ha «ordinato la rinnovazione del dibattimento».

«La storica decisione della corte di appello che per la prima volta nella storia vaticana ha ritenuto inefficace e privo di effetti un rescritto del Papa, per mancata pubblicazione, a nostro avviso comporta come conseguenza la radicale nullità di tutta l’indagine e del processo.

Infatti tutti gli atti di indagini, a partire dai discussi interrogatori del super teste Perlasca sono da ritenersi nulli, in quanto la norma papale che conferiva pieni poteri al promotore Diddi è inefficace. Confidiamo di poter arrivare a una rapida definizione del processo con una sentenza ampiamente assolutoria», hanno commentato gli avvocati Massimo Bassi e Cataldo Intrieri difensori di Fabrizio Tirabassi.

Una decisione, quella della Corte dell’appello, che risponde alle eccezioni precedentemente presentate dai legali. Secondo loro «il giudizio era nullo perché l'Ufficio del Promotore di giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto delle risultanze raccolte nel corso dell'istruttoria svolta, producendo inoltre, dopo alcune ordinanze del Tribunale sul punto, alcuni documenti parzialmente coperti da omissis e non nella loro versione integrale. Per altro verso sono stati censurati quattro Rescripta adottati dal Sommo Pontefice Francesco perché gli stessi non sarebbero stati pubblicati tempestivamente ma sarebbero stati resi noti solo al momento in cui furono depositati in giudizio dal Promotore di giustizia, in uno con la richiesta del decreto di citazione a giudizio. Tale evenienza avrebbe comportato la loro mancata conoscenza da parte degli imputati e dei loro difensori nel corso della fase istruttoria, con la conseguente nullità degli atti adottati in forza degli stessi».

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