La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il "no" all'allontanamento immediato dall'Italia di Mohamed Shahin, l’imam di Torino colpito da un provvedimento di espulsione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I giudici hanno respinto un reclamo dell'Avvocatura dello atato contro la precedente decisione del tribunale nisseno.

Secondo quanto è trapelato, anche per i magistrati di seconda istanza Shahin deve essere considerato un «richiedente asilo» e quindi non può essere rimpatriato in attesa che venga definita la sua posizione.

Commenti

Il caso dell’imam Shahin: se la libertà di parola vale solo per i fascisti

Cataldo Intrieri

Nei giorni scorsi sul caso dell'imam si è pronunciato il Tar del Lazio. In questo caso si trattava della richiesta, presentata dai legali del religioso, di sospendere l'iter amministrativo verso l'espulsione. La proposta non è stata accolta dai giudici, ma in ogni caso non ha avuto effetto, in quanto bisognava attendere l'esito della causa in corso a Caltanissetta.

Inoltre, l’imam, sempre negli ultimi giorni, è stato oggetto di una serie di polemiche dopo che il suo nome è comparso nelle carte della procura di Genova che indaga, insieme all’Antimafia, sui presunti finanziamenti ad Hamas tramite il sistema delle associazioni di beneficenza. 

Fatti

L’imam Shahin in libertà: «Esclusa la pericolosità». E Meloni attacca i giudici

Marika Ikonomu

Shanin, che non sarebbe indagato nel fascicolo, avrebbe subito una perquisizione. Per questo è tornata a chiedere la sua espulsione Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. «L'imam Shanin – aveva dichiarato Montaruli –  deve essere espulso e per questo presenterò un esposto alla procura generale di Torino e alla procura di Genova sulla moschea Omar e il suo imam Shanin, già destinatario di un provvedimento di espulsione del Viminale. Le motivazioni dell'ordinanza della Corte d'appello con cui l'imam è tornato in libertà già presentavano lacune, non avendo profili di novità, e risultando totalmente carenti circa le aderenze con la fratellanza mussulmana: ora sono totalmente superate alla luce di ulteriori elementi». 

Oggi, però, la Corte d’appello ha confermato la sua decisione: “no” all’espulsione. 

Fatti

L’imam di Torino: «Espellermi in Egitto vuol dire uccidermi. In 21 anni in Italia mai commesso reati»

Federica Pennelli

© Riproduzione riservata