«Ma mi confermi come assessore?». È il 12 marzo 2024 e Giancarlo Tancredi, ex assessore del Comune di Milano, fa questa domanda al “re del mattone” e capo di Coima Manfredi Catella. Entrambi sono indagati nella maxi inchiesta della procura meneghina sulla gestione dell’urbanistica ed entrambi si trovano agli arresti domiciliari. Nella stessa chat il costruttore risponde al politico: «Voi siete i best ever. Io se volete vi faccio da segretario».

L’estratto della conversazione fa parte del nuovo materiale che i pm coordinati dall’aggiunta Tiziana Siciliano hanno depositato al tribunale del Riesame per corroborare le loro tesi: «Le condotte degli indagati assumono dimensioni sconcertanti e di autentico allarme sociale, in termini di mercimonio della funzione pubblica, di sfregio delle leggi e di attentato alla democrazia urbanistica».

Per i magistrati gli indagati «si esprimono ed agiscono non come dei pubblici ufficiali rispettosi dei confini e del ruolo della loro importante funzione pubblica a garanzia dei fondamenti su cui si regge la comunità e la convivenza civile, in un settore delicato come l'urbanistica, ma come dipendenti privati e deferenti agli ordini di Manfredi Catella».

A testimonianza di questo fatto, sempre i pm di Milano depositano una chat di ottobre 2023 in cui si fa riferimento a un episodio particolare: all’incontro che Tancredi e Catella, insieme al direttore generale del comune di Milano Malangone, dovranno avere coi ministri Salvini e Abodi sul progetto della Foresta sospesa. I due si preparano all’appuntamento, ma il vertice di Coima fa emergere alcune perplessità: la Coima Sgr non sarebbe in grado di sostenere da sola i costi di costruzione e gestione. A quel punto, sempre in vista dell’incontro coi ministri, «Catella chiede aiuto a Tancredi e Malangone per ottenere contributo da 7 milioni di Fondazione Milano Cortina e un contributo da 10 milioni di Airc e Ifom». Tancredi «risponde che il Comune su Fondazione Milano Cortina e Airc/Ifom “c'è”».

Commentano i magistrati: «Catella detta la linea che il Comune di Milano deve seguire nel corso dell'incontro con i Ministri, come se il Comune non potesse avere una linea propria diversa da quella di Coima».

Il quadro che emerge sarebbe, dunque, di assoluta commistione tra gli interessi. Pubblici e privati. Intanto il Riesame oggi stesso ha annullato l'arresto in carcere del costruttore Andrea Bezziccheri e quello ai domiciliari dell'architetto ed ex componente della commissione Paesaggio del comune di Milano, Alessandro Scandurra. Entrambi tornano in libertà, ma i magistrati hanno già annunciato il ricorso in Cassazione. Le udienze degli altri indagati, invece, sono in programma tra giovedì (Tancredi, Marinoni, Pella) e la prossima settimana (Catella).

I pm tuttavia non arretrano di un millimetro. Tant’è che nel provvedimento a corredo delle migliaia di nuove chat depositate si legge: «La rappresentazione ventilata, secondo cui sarebbero cessati negli uffici del Comune i favoritismi e i trattamenti privilegiati dispensati nei confronti di alcuni a differenza che nei confronti di altri, e che ora vigerebbe in quella amministrazione un sistema trasparente e uguale per tutti, è smentita» dal nuovo materiale depositato.

