LE ESIGENZE Di ragazze e ragazzi E QUELLE DEL MERCATO

Istituti tecnici, una riforma contro i giovani: la corsia veloce dello sfruttamento

Michele Arena
29 marzo 2026 • 17:06

Di fronte al modo in cui ragazze e ragazzi reagiscono alle proprie sofferenze o alle storture della società, la politica non assume mai un ruolo pedagogico. Si vede anche dalla riforma degli istituti tecnici che sembra avere due obiettivi: ridurre lo spazio della teoria e del pensiero critico e trasformare una parte di scuola in un ufficio di collocamento per le aziende

È difficile non pensare che, qualunque sia il modo in cui i ragazzi e le ragazze reagiscono alle proprie sofferenze o alle storture della società, la politica finisca per scegliere sempre di non ricoprire un ruolo pedagogico. Chi scende in piazza contro i genocidi e per i diritti non è riconosciuto dalle istituzioni e spesso vive un senso di impotenza rispetto alla richiesta di cambiamento che prova a portare. Chi invece manifesta il proprio disagio psichico e emotivo, anche in modi sbagliati e

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Michele Arena
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Michele Arena, educatore nella periferia fiorentina, nasce da due aspiranti librai che nella vita vera fanno gli operai. A dodici anni, partecipa a un pestaggio di gruppo nel ruolo della vittima. La sua professoressa di italiano in ospedale lo guarda e gli dice: “Ti hanno quasi ucciso in un campo, direi che puoi mettere gli errori da parte, scrivi quello che ti va, quello che hai dentro, io non ti darò più voti”. In quel momento, ancora non lo sa, nasce l’idea alla base del suo lavoro. Nel 2004 inizia a lavorare come educatore, nel 2009 fonda insieme a Leonardo Sacchetti la scuola di scrittura non profit Porto delle Storie, ispirata alla 826 Valencia di Dave Eggers, un luogo che cerca di garantire il diritto alla propria voce a una delle categorie più discriminate dalla nostra società: gli adolescenti. Nel 2020 esce Come nascono gli incendi, il suo primo romanzo per Mondadori.