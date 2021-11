Le notizie di oggi, 11 novembre: continuano a salire i casi di coronavirus. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 3 al 9 novembre si registra un aumento del 37,7 per cento dei casi settimanali (41.091, contro i 29.841 di sette giorni prima). I decessi salgono del 28,4 per cento – 330 contro i 257 della scorsa settimana –, e i ricoveri in terapia intensiva del 9,4 per cento, 421 contro 385. Aumentano anche i ricoveri con sintomi (+14,8 per cento) e le persone in isolamento domiciliare (+18,8 per cento). I casi attualmente positivi sono arrivati a superare i 100mila.

«Nelle ultime tre settimane – si legge nel rapporto del monitoraggio – l’aumento della circolazione virale è ben documentata dall’incremento sia del rapporto tra positivi e persone testate, che passa dal 3,6 per cento al 9,9 per cento; sia del rapporto tra positivi e tamponi molecolari effettuati, che passa dal 2,4 per cento al 4,7 per cento».

In tutte le regioni si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi, con variazioni che vanno dal 12,7 per cento della Toscana al 75,3 per cento della provincia autonoma di Bolzano. Nessuna regione rischia però la zona gialla, almeno per ora.

Sul fronte ospedaliero si registra un ulteriore incremento dei posti letto occupati da pazienti Covid: +14,8 per cento in area medica e +9,4 per cento in terapia intensiva. In termini assoluti, il numero di pazienti Covid in area medica è passato dai 2.371 del 16 ottobre ai 3.436 del 9 novembre, e quello nelle terapie intensive dai 338 del 25 ottobre ai 421 del 9 novembre. A livello nazionale il tasso di occupazione ospedaliera rimane molto basso – 6 per cento in area medica e 5 per cento in terapia intensiva – ma con notevoli differenze regionali. Nessuna regione supera la soglia del 15 per cento per l’area medica, mentre Friuli-Venezia Giulia e Marche superano quella del 10 per cento per l’area critica, arrivando entrambe all’11 per cento.

Per quanto riguarda i vaccini, al 10 novembre il 79 per cento della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+127.761 rispetto alla settimana precedente) e il 76,4 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Dopo aver sfiorato quota 440mila nella settimana dall’11 al 17 ottobre, in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4 per cento.

«Tra i non vaccinati – si legge ancora nel rapporto – preoccupano i quasi 2,7 milioni di over 50 a elevato rischio di malattia grave e ospedalizzazione, sia gli oltre 1,2 milioni nella fascia 12-19 anni, che influiscono negativamente sulla sicurezza negli ambienti scolastici». Per la quarta settimana consecutiva non sono state consegnate nuove dosi, il che porta a una riduzione delle scorte di vaccini a mRna, che si attestano a quota 8,8 milioni.

L’efficacia del vaccino sulla malattia grave si conferma molto elevata e l’incidenza di diagnosi, ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi è nettamente inferiore nelle persone vaccinate con ciclo completo, in tutte le fasce di età, rispetto ai non vaccinati. Tuttavia, in particolare negli over 60, l’efficacia nei confronti della malattia grave è in lieve ma progressiva diminuzione, soprattutto da quando la variante delta è diventata prevalente.

Secondo l’ultimo report della Sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità, per il ricovero in terapia intensiva l’efficacia nel periodo 5 luglio-31 ottobre si attesta al 90 per cento negli over 80, e al 94,8 per cento nella fascia 60-79 anni, mentre per i ricoveri in area medica all’88,8 per cento negli over 80 e al 91,5 per cento nella fascia 60-79 anni. «Questi dati – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – confermano la necessità della terza dose per le categorie a rischio identificate dal ministero della Salute, e l’urgenza di accelerarne la somministrazione».

«Da questo punto di vista – conclude – iniziano a preoccupare sia le mancate consegne di vaccini da quattro settimane, sia il fatto che la platea per la dose booster non venga costantemente aggiornata con il numero di persone che progressivamente raggiungono i sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, con conseguente sovrastima delle performance regionali. Infine, non è disponibile alcun dettaglio delle categorie dei vaccinati con terza dose, rendendo di fatto impossibile identificare eventuali criticità».

Sudafrica, è morto de Klerk

L’ex presidente del Sudafrica, Frederik Willem de Klerk, è morto oggi all’età di 85 anni. Leader del National Party, espressione della minoranza bianca nel Paese, fu presidente dal 1989 al 1994, accompagnando il paese verso la fine dall'apartheid. Premio Nobel per la pace con Nelson Mandela nel 1993, fu proprio lui a porre fine alla sua carcerazione. Malato di cancro, è morto nella sua abitazione a Città del Capo.

Economia, le previsioni della Commissione europea

La Commissione europea ha presentato i dati per l’Italia delle previsioni di autunno per l’economia. Secondo il rapporto, il Pil reale dovrebbe rimbalzare del 6,2 per cento quest’anno, prima che la crescita si moderi al 4,3 per cento nel 2022. Entro metà del prossimo anno l'economia dovrebbe tornare ai livelli di produzione pre-crisi. Si prevede inoltre che il tasso di risparmio delle famiglie diminuirà nei prossimi due anni verso la sua media di lungo periodo.

European Commissioner for Economy Paolo Gentiloni speaks during a media conference on the European Semester Spring Package at EU headquarters in Brussels, Wednesday, June 2, 2021. (Johanna Geron, Pool via AP)

«La discesa dei casi Covid-19 in primavera – si legge nel rapporto – notevolmente aiutata dall'aumento dei tassi di vaccinazione, e la graduale rimozione delle restrizioni alle attività e alla mobilità da maggio, hanno consentito all'economia italiana di fare progressi significativi». Per la Commissione, il rapporto tra debito pubblico e Pil è infatti destinato a diminuire dal 155,6 per cento nel 2020 al 151 per cento nel 2023.

Per quanto riguarda l'economia dell'Unione europea, «si sta riprendendo dalla recessione pandemica più velocemente del previsto». La Commissione prevede una crescita del 5 per cento, 4,3 per cento e 2,5 per cento rispettivamente nel 2021, 2022 e 2023.

Migranti, Lukashenko minaccia blocco di gas verso l’Ue

«Forniamo riscaldamento all'Europa, eppure loro minacciano di chiudere il confine. E se bloccassimo il gas naturale là? Consiglierei ai leader di Polonia, Lituania e altri stati di pensare, prima di parlare». Lo ha detto il leader della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, secondo l'agenzia nazionale Belta, facendo riferimento alla possibile risposta di Minsk a nuove sanzioni europee in relazione all'emergenza legata ai migranti al confine polacco. È solo l’ultimo capitolo di una serie di litigi tra la Bielorussia e l’Ue.

